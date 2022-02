Koruna a kryptoměny prudce oslabují, ale největší sešup zažívají ruské akcie a rubl

Poté co dnes Rusko vyhlásilo Ukrajině válku, došlo k významnému propadu na finančních trzích. Česká koruna již dopoledne prudce oslabila. V době publikace článku byl její kurz 25,09 CZK za 1 EUR, ještě včera byl přitom v průměru 24,50 CZK/EUR.

V nejbližších dnech je nutné počítat s velmi vysokou volatilitou koruny vůči euru a samozřejmě toto ještě ve větší míře platí pro vývoj koruny vůči americkému dolaru. Naprosto zásadní pro korunu bude nejbližší vývoj kolem Ukrajiny, respektive to, zda bude situace dále eskalovat, jaké budou zavedeny sankce na Rusko ze strany EU a USA a jaká budou reciproční opatření ze strany Ruska. V tomto ohledu je poměrně pravděpodobné, že Rusko bude odstřihnuto od systému SWIFT. V extrémním případě by Rusko mohlo reagovat zastavením dodávek zemního plynu do EU. Kvůli aktuálnímu vývoji na Ukrajině je přitom pro letošek nutné počítat s ještě výrazně vyšší inflací a zároveň se zvyšuje riziko významně slabšího hospodářského růstu, komentuje vývoj kurzu koruny Miroslav Novák, analytik devizové společnosti Akcenta.

Kam by se mohla koruna dál posunout, však odhadovat nelze, situace se mění z hodiny na hodinu a veškeré predikce by tak byly jen věštbou z křišťálové koule.



Autor: XE.com Inc. Graf kurzu CZK vůči EUR k 24. 2. 2022.

Ruská válka má dopad i na kryptoměny, ty zažívají svůj další propad. Nejznámější bitcoin se dostal v době publikace článku na hodnotu 35 370,29 USD (cca 792 895,58 Kč). Zatím jeho nejnižší hodnota za poslední rok však byla 30 254,74 USD (cca 678 174,78 Kč).



Autor: Foris DAX MT Limited Vývoj kurzu kryptoměn k 24. 2. 2022.

Padají však i další známé kryptoměny, propad je v průměru o 13 %.



Autor: Foris DAX MT Limited Vývoj kurzu kryptoměn k 24. 2. 2022.

Indexy na moskevské burze jsou naprosto všechny v červených číslech a výmluvně naznačují, že tato válka záměrně vyvolaná Putinem bude velmi drahá zvláště pro samotné Rusko.



Autor: Московская Биржа Index moskevské burzy. 24. 2. 2022

Již během ranních hodin, tedy po napadení Ukrajiny Ruskem, oslabil ruský rubl na zatím historicky nejnižší hodnotu 0,247 RUB za 1 CZK.



Autor: XE.com Inc. Vývoj kurzu ruského rublu (RUB).

Přitom před 10 lety byl kurz rublu v nejvyšší hladině na částce 0,656 RUB za 1 CZK.



Autor: XE.com Inc. Vývoj kurzu ruského rublu (RUB).

Prezident Ruska Putin tak dokázal geograficky největší zemi na světě dostat na 11. úroveň světových zemí v HDP, kdy před Ruskem je ekonomicky silnější i Itálie, Japonsko, Jižní Korea…

ČNB: Přímé ekonomické dopady nebudou vysoké, ale energie opět zdraží

Bankovní rada České národní banky se na svém dnešním pravidelném jednání zabývala mimo jiné i dopady válečného konfliktu na Ukrajině na českou ekonomiku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o neekonomický šok, jehož další vývoj je těžko odhadnutelný, je předčasné dělat závěry ohledně dlouhodobějších dopadů do domácí ekonomiky, inflace či budoucího nastavení měnové politiky.

Již nyní lze však očekávat, že přímý dopad na domácí ekonomický růst, který vyplývá z obchodních vazeb na Rusko a Ukrajinu, bude omezený. Důvodem je jejich velmi nízký podíl na vývozu zboží a služeb z ČR, v případě Ruska jsou to 2,3 % a v případě Ukrajiny jen 1 %.

Podle centrální banky lze nicméně krátkodobě předpokládat celkově proinflační dopady konfliktu zejména prostřednictvím vyšších cen ropy, zemního plynu a zprostředkovaně i dalších energií. Stejným směrem bude na cenovou hladinu krátkodobě působit kurz koruny, který je ve srovnání s předpoklady zimní prognózy aktuálně slabší.