Konsolidace úvěrů: vyplatí se jen poctivcům, kteří vytrvají

Zájem o slučování půjček roste. A kde je poptávka, tam je i nabídka, takže úvěr pro konsolidaci nabízí skoro každý věřitel, který poskytuje i jiné úvěry. Protože nabídka je pestrá a času bývá málo, prošli jsme produkty za vás.

Konsolidujeme více a častěji

Rostoucí zájem o konsolidaci potvrzují i samy banky. V případě Ery a ČSOB například loni úvěry na konsolidaci tvořily pětinu všech úvěrů, letos už to je v některých obdobích i třetina. Průměrně přitom podle statistik banky Češi konsolidují částky kolem 216 tis. Kč při sloučení dvou půjček.

Úvěr ke konsolidaci neposkytuje pouze Hypoteční banka, Fio banka a Oberbank.

Alternativou může být například americká hypotéka (nabízejí všechny tři zmíněné banky), na kterou ale nedosáhne každý spotřebitel, který dosáhne na úvěr pro konsolidaci. Hlavně kvůli nutnosti úvěr zastavit nemovitostí.

Většinou bez poplatků, většinou na všechny půjčky

Pokud chcete sloučit úvěry do jednoho, většinou vám za to banka nebo nebankovní věřitel nebude účtovat žádné vstupní poplatky tak, jak je zvykem (bývalo zvykem) u klasických spotřebitelských úvěrů. Neplatí to ale všude. Například Česká spořitelna za přijetí, posouzení a vyřízení žádosti o konsolidaci naúčtuje 1 % z poskytnutého úvěru, maximálně však 5000 korun. U Expobank pak zaplatíte za poskytnutí 1 % z půjčené částky a každý měsíc pak 50 Kč za správu úvěrového účtu.

Dnes už také sloučíte víc typů úvěrů, než tomu bylo v době, kdy se konsolidace teprve dostávala na trh. Někteří věřitelé nebyli ochotni slučovat například úvěry z kreditní karty, kontokorenty nebo půjčky od nebankovních věřitelů. Dnes není problém sloučit ani úvěr na auto (leasing) nebo úvěr ze stavebního spoření.

Většinou se vám může podařit konsolidovat vše, co není zatíženo nějakou formou zajištění a je určeno pro spotřebitele. Podmínkou bývá, aby proběhla řádně alespoň první splátka (Expobank vyžaduje minimálně půl roku) konsolidovaného úvěru. Některé banky konsolidují jen určitý počet úvěrů. Například Air Bank či Expobank konsolidují maximálně 5 úvěrů, ZUNO maximálně 10 úvěrů.

Expobank navíc nekonsoliduje úvěry z kreditních karet. GE Money Bank a Sberbank naopak umožňují konsolidovat i úvěry členů rodiny.

Poctivé splácení podmínkou

Podstatnou charakteristikou produktů, které slouží ke slučování minulých závazků, je, že se poskytují na řádně splácené úvěry. Většinou vám věřitel akceptuje malé zakopnutí (záleží na jeho povaze, konkrétní informace věřitelé nechtějí poskytnout). Pokud jste ale pravidelně v prodlení se splácením, budete hledat konsolidaci těžce. Negativní zápisy v úvěrových registrech vám nepomohou ani při skóringu, takže pokud už úvěr dostanete, určitě to nebude s takovým úrokem, kterého byste dosáhli při poctivém splácení.

Dobrá úroková míra je přitom základní podmínkou pro to, abyste na konsolidaci ušetřili. Většina nabídek se ale bude točit kolem 8–12 % ročně. Nezapomeňte, že každý původní úvěr je nutné předčasně splatit – jak jinak než za poplatek. Ten je v případě spotřebitelských úvěrů regulován zákonem. Pokud vám zbývá do konce splatnosti více než rok, zaplatíte maximálně 1 % ze splácené části úvěru. Pokud vám do konce splatnosti nechybí ani celý rok, pak může být poplatek nejvýše 0,5 % splácené části úvěru.





Půjčit si můžete i nad rámec, ale…

Většina věřitelů umožňuje půjčit si i nad rámec konsolidovaných úvěrů (ale maximálně do stanovené částky – viz tabulka). Aby ne, zvýší se tak částka, ze které budete platit úroky. Než se ale zadlužíte více, než je bezpodmínečně nutné, uvědomte si, proč ke konsolidaci přistupujete a zda opravdu potřebujete navyšovat dluh o další peníze navíc. Pokud ne, budete navyšováním úvěru vyhánět spíš čerta ďáblem.

Na čem záleží?

Každý věřitel si ve vlastním zájmu žadatele o sloučení půjček dobře prověří. Kromě klasického skóringu vás prověří v úvěrových registrech, ale porovná například i vaše příjmy a výdaje a celou domácnost vůbec, tedy zda například s někým žijete a ten přispívá na domácnost nebo zda vy sami vyživujete jinou osobu apod. Většinou vás věřitel nenechá zadlužit pod úroveň životních nákladů. Pokud ano, měli byste se mu obloukem vyhnout.

Připravte se i na to, že po vás věřitel může chtít doložit také souhlas vaší drahé polovičky (pokud jste sezdaní).

Parametry poskytovaných úvěrů pro konsolidaci Poskytovatel a název produktu Co doložit? Podmínky a benefity Max. splatnost a maximální výše úvěru Co lze sloučit? Air Bank

Převedení půjček – Doklad totožnosti. – Potvrzení o příjmech nebo tři výpisy z hlavního účtu, u OSVČ daňové přiznání.

- Souhlas s náhledem do úvěrových registrů.

- Žádost o ukončení původních závazků. -Kopie původních úvěrových smluv nebo výpis z kreditní karty či kontokorentu, příp. běžného účtu, ze kterého splácíte kontokorent. – sjednání běžného účtu

- nesmí být zajištěné movitou či nemovitou věcí

- nesmí být určené k podnikatelským účelům

- u každého převáděného úvěru musí před konsolidací proběhnout alespoň jedna splátka 600 000 Kč na 10 let



(lze si půjčit nad rámec konsolidovaných úvěrů, ale max. do 600 tis. Kč) spotřebitelské půjčky, kreditní karty a kontokorenty (max. 5 závazků najednou) Cetelem

Konsolidace půjček – 2 doklady totožnosti,

- doklad o existenci bankovního účtu,

- doložení příjmů,

- kopie původních úvěrových smluv

- souhlas pro ověření bonity v registrech

- nesmí se jednat o úvěr od fyzických osob



-při řádném splácení lze získat max. 10 splátek zpět (dle výše úvěru a délky splatnosti) Do 1. mil. Kč na 10 let bez ručení a zástavy



(lze si půjčit i nad rámec konsolidace) všechny typy úvěrů od bankovních i nebankovních společností, Česká spořitelna

Konsolidace půjček – doklad totožnosti, potvrzení o příjmu

- smluvní dokumenty konsolidovaných úvěrů

- souhlas pro ověření bonity v registrech – sjednání osobního účtu

- 2× ročně lze odložit řádnou splátku

- lze snížit nebo zvýšit měsíční splátku max. o 50 %

- do 60 dnů od podpisu lze bezplatně odstoupit od smlouvy

- možná změna data měsíční splátky 700 000 Kč na 8 let (výši úvěru i dobu splatnosti lze podle banky ještě navýšit na základě individuálního posouzení



(lze si půjčit i nad rámec konsolidace) všechny úvěry kromě zajištěných úvěrových produktů a úvěrů po splatnosti ČSOB

ČSOB Flexi Konsolidace – dva doklady totožnosti

- doložit výši příjmu (pokud vám nechodí výplata na účet u ČSOB)

- OSVČ dokládá daňové přiznání za poslední celý rok + potvrzení o zaplacení daně

- doklady o úvěrech a poslední výpis z úvěrového účtu,

- u kontokorentů a kreditek stačí poslední výpis

- souhlas pro ověření bonity v registrech – zřízení běžného účtu

- bez poplatku si lze snížit či zvýšit splátky, nebo splácení přerušit

- mimořádná splátka či předčasné splacení bez poplatku 600 000 Kč na 8 let bez zajištění



(lze si půjčit i nad rámec konsolidačního úvěru) – všechny typy úvěrů

- klientům, které již banka zná, umožňuje konsolidovat například i úvěry ze stavebního spoření, libovolné účelové úvěry, leasing, hypotéku apod. Equa bank

Konsolidace – doklad totožnosti

- smlouva k jedné z původních půjček

- souhlas pro ověření bonity v registrech – zřízení běžného účtu

- mimořádné splátky / předčasné splacení kdykoli v průběhu trvání úvěru bez poplatku 600 000 Kč na 10 let



(lze si půjčit i nad rámec konsolidace) – všechny typy úvěrů. Nelze konsolidovat zajištěné úvěry (hypotéky), resp. pro tyto situace banka nabízí specifický produkt – zajištěnou konsolidaci Era

Era sjednocená půjčka – dva doklady totožnosti

- doložit výši příjmu (pokud vám nechodí výplata na účet u Ery)

- OSVČ dokládá daňové přiznání za poslední celý rok + potvrzení o zaplacení daně

- doklady o úvěrech a poslední výpis z úvěrového účtu,

- u kontokorentů a kreditek stačí poslední výpis

- souhlas pro ověření bonity v registrech zřízení běžného účtu

- možnost mimořádné splátky nebo předčasného splacení bez poplatku

- možnost odpuštění úroků ve druhé polovině splácení 600 000 Kč na 8 let bez zajištění



(lze si půjčit i nad rámec konsolidačního úvěru) – všechny typy úvěrů

- klientům, které již banka zná, umožňuje konsolidovat například i úvěry ze stavebního spoření, libovolné účelové úvěry, leasing, hypotéku apod. Expobank

Expo Multi Půjčka – doklady prokazující závazky (kopie smlouvy o úvěru/půjčce, vyčíslení dlužné částky úvěru)

- 2 doklady totožnosti

- potvrzení o příjmu

- výpis z běžného účtu za poslední 3 měsíce (OSVČ poslední daňové přiznání a potvrzení o bezdlužnosti)

- souhlas pro ověření bonity v registrech – zřízení běžného účtu

- refinancovat lze závazky, které jsou starší 6 měsíců a u nichž během tohoto období nedošlo k problémům se splácením



- maximálně 5 úvěrů 500 000 Kč na 5 let



(lze si půjčit i nad rámec konsolidace) – všechny půjčky kromě:

leasingu, půjčky zajištěné zástavním právem k nemovitosti a kreditní karty



- maximálně lze konsolidovat pět úvěrů GE Money Bank

Konsolidace půjček občanský průkaz + druhý doklad totožnosti

- dokumenty k konsolidovaným úvěrům: např. smlouvu o úvěru nebo aktuální vyčíslení úvěru, nebo výpis z úvěrového účtu

- doložení příjmu (zaměstnanci potvrzení o příjmu, podnikatelé daňové přiznání)

- souhlas pro ověření bonity v registrech – založení běžného účtu



- klient může konsolidovat svoje závazky i závazky členů rodiny



- za řádné splácení lze získat odměnu 500 Kč po každé řádně uhrazené splátce 800 000 Kč na 10 let

(nad 500 tis. nutné zajištění – spolužadatel)



(lze si půjčit i nad rámec konsolidace) konsolidovat lze všechny běžné půjčky, kreditní karty, kontokorent a nebankovní půjčky.



- klient může konsolidovat svoje závazky i závazky členů rodiny Home Credit

Spojení půjček – kopie smluv,

- kopie výpisů,

- vyčíslení k slučovaným závazkům (vyčíslení žádají u specifických produktů, například autoúvěrů)

- 2 doklady totožnosti,

- výpis z bankovního účtu

- doložení příjmu

- u částek nad 300tis. souhlas manžela/ky

- souhlas pro ověření bonity v registrech – nekonsolidují hypotéky, úvěry ze stavebního spoření a úvěry se zástavou 500 000 Kč na 8 let



(lze si půjčit i nad rámec konsolidace) – hotovostní a spotřebitelské úvěry, kreditní karty, kontokorenty a leasing



- vše kromě hypoték, úvěrů ze stavebního spoření a úvěrů se zástavou



- konsolidace možná i při prodlení s jednou splátkou Komerční banka

Optimální půjčka – původní smlouvy k úvěru

- posledního výpisu z úvěrového účtu

- potvrzení o příjmu či daňové přiznání

- 2 doklady totožnosti

- souhlas pro ověření bonity v registrech – sjednání běžného účtu



- konsolidovaný úvěr nesmí být po termínu splatnosti 2,5 mil. Kč na 10 let

(bez zajištění)



(lze si půjčit i nad rámec konsolidace) – všechny úvěry, které nejsou po termínu splatnosti Raiffeisenbank

Konsolidace a refinancování – občanský průkaz,

- doklady o úvěrech

- doložení příjmu

- u vyšších částek souhlas manžela/ky

- souhlas pro ověření bonity v registrech – není vyžadováno založení běžného účtu



- nelze konsolidovat hypoteční úvěry zajištěné nemovitostí



- lze získat odměnu za řádné splácení (max. 50 000 Kč dle výše úvěru a délky splatnosti) 600 000 Kč na 10 let

(250 000 Kč z této částky lze využít jako bezúčelovou novou hotovost) úvěry od bankovních i nebankovních poskytovatelů, spotřebitelské úvěry, kontokorenty, kreditní karty, úvěry ze stavebního spoření, úvěry na auto (leasing) Sberbank

FÉR Konsolidace – občanský průkaz

- pokud příjem nechodí na účet ve Sberbank:

a) zaměstnanec:



– FÉR konsolidace 50 000 – 250 000 Kč vč: potvrzení o příjmu nebo úplné výpisy z běžného účtu za poslední 3 měsíce

– FÉR konsolidace 251 000 – 1 000 000 Kč vč: potvrzení o příjmu a úplné výpisy z běžného účtu za poslední 3 měsíce



b) podnikatel – daňové přiznání a doklad o zaplacení daně



- úvěrové smlouvy s číslem účtu pro splacení produktu (smlouva o úvěru, smlouva o kreditní kartě, smlouva o kontokorentu) či

jiný doklad z banky, kde je číslo účtu pro splacení např.:

výpis z úvěrového/kartového/běžného účtu

akceptační/konfirmační dopis o sjednání úvěru

- souhlas pro ověření bonity v registrech – zřízení běžného účtu

- lze konsolidovat také úvěry členů rodiny (manželka, rodiče, děti)



- nad 250 000 Kč a do 400 000 Kč vč nutný písemný souhlas manžela/manželky na pobočce banky

- úvěr nad 400 000 Kč u vdaných/ženatých žadatelů musí být manžel/manželka spolužadatelem úvěru 1 mil. Kč na 8 let



(lze půjčit i nad rámec konsolidace) – spotřebitelské půjčky, kreditní karty, kontokorent Tesco

Spojení půjček – kopie smluv,

- kopie výpisů a vyčíslení k slučovaným závazkům

- 2 dva doklady totožnosti,

- výpis z bankovního účtu

- doložení příjmu

- částek převyšujících 300 000 korun souhlas manžela/ky

- souhlas pro ověření bonity v registrech – konsoliduje se vše kromě hypoték, úvěrů ze stavebního spoření a úvěrů se zástavou 500 000 Kč na 8 let



(lze si půjčit i nad rámec konsolidace) hotovostní a spotřebitelské úvěry, kreditní karty, kontokorenty a leasing UniCredit Bank

PRESTO půjčka – 2 doklady totožnosti,

- doklady ke stávajícím závazkům např. výpis z účtu, ze kterého jsou prováděny splátky

- souhlas pro ověření bonity v registrech – nevyžaduje se zřízení běžného účtu



- úvěry musí být řádně spláceny



- poplatky za předčasné splacení stávajících půjček banka hradí za klienta v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a zřízení běžného účtu (poskytuje za ně i slevu z úrokové sazby) 1 mil. Kč na 8 let



(lze si půjčit nad rámec konsolidace) spotřebitelské úvěry, kontokorent a kreditní karty ZUNO

Refinancování úvěrů – doklad totožnosti

- doklady k úvěrům

- souhlas pro ověření bonity v registrech – podmínkou je založení běžného účtu

- zákazník si může vybrat jeden měsíc v roce, kdy nebudete muset splácet

- při řádném splácení během prvních 6 měsíců tzv. garance Nepřekonatelného úroku i po celý zbytek splácení

(při nabídce lepší sazby banka sníží úrok max. do 6,9 % ročně)



- bez negativního záznamu v databázích Credit Bureau a SOLUS 500 000 Kč na 10 let



(lze si půjčit i nad rámec konsolidace)

- všechny nezajištěné úvěry



- sloučit lze maximálně 10 úvěrů

Zdroj: informace z bank a nebankovních věřitelů, weby finančních institucí