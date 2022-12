Konsolidace úvěrů: vrátí vám klidné spaní nebo se ještě víc zadlužíte?

Konsolidace všech vašich půjček vám může vrátit klidný spánek. Na rozdíl od několika menších půjček, které mají často vysokou úrokovou sazbu (kontokorent nebo kreditní karta) můžete myslet na splácení jednoho úvěru, který je často úročen výhodněji než původní půjčky.

Běžně se konsolidují spotřebitelské úvěry. Některé banky se vyhýbají úvěrům od nebankovních poskytovatelů, jiné s nimi problém nemají. Stejně tak někde není možné konsolidovat kontokorentní úvěr nebo úvěr z kreditní karty či leasing.

I konsolidaci si rozmyslete

Výše uvedené ale neznamená, že se bez rozmyslu vrhnete do konsolidační náruče hned první bance, na kterou natrefíte. I s konsolidací úvěrů jsou totiž spojené poplatky. Klasicky je to jednorázová platba za sjednání úvěru, která bývá stanovena procentem z čerpané částky a pak také za vedení úvěrového účtu, kterou platíte každý měsíc. Některé banky také požadují současné zřízení běžného účtu, jehož poplatky byste ve svých úvahách měli také zohlednit. Srovnat nabídky konsolidace, které trh nabízí, se vyplatí také kvůli úrokové sazbě, abyste nekonsolidovali dluh zbytečně draho.

Zohlednit musíte i poplatky za předčasné splacení původních úvěrů. U spotřebitelských úvěrů jsou poplatky za předčasné splacení regulovány zákonem o spotřebitelském úvěru. Za předčasné splacení úvěru, který má do konce splatnosti více než rok, byste tak měli zaplatit maximálně 1% poplatek ze splácené části úvěru. Za půjčku, které do splatnosti nechybí ani celý rok, pak 0,5 %. Čtěte více: Úvěry 2011: Dostanete více práv, ale bič na podvodníky chybí

Pojištění úvěru není většinou vyžadováno povinně. V některých případech ale může příznivě ovlivnit výši úrokové sazby.

Konsolidace nebude dalším nespláceným úvěrem

Pokud předpokládáte, že konsolidací „sfouknete“ řadu svých nesplácených dluhů, předpokládáte špatně. K žádosti o konsolidační úvěr totiž dokládáte i úvěrové smlouvy případně potvrzení o zůstatku půjčky nebo výpis z původního úvěrového účtu. Jinde musíte prokázat řádné platby u několika posledních splátek úvěrů ke konsolidaci.

(Ne)nechte se zlákat aneb Prachy jsou prachy

Spousta poskytovatelů konsolidačních úvěrů je prezentuje jako možnost řešit své finanční potíže, usnadnit si splácení a snáz se tak dostat z dluhů. Paradoxní je, že ale umožňují půjčit si i nad rámec splácených konsolidovaných úvěrů a zvýšit tak ještě víc zadlužení. Pro nerozvážné se tak může stát konsolidace vlkem v beránčím rouše.

Modelový příklad

Abyste měli lepší představu o nabídce konsolidací, zjistili jsme, jaké parametry půjčky dostane klient, který chce konsolidovat své úvěry v celkové výši 150 000 Kč (spotřebitelský úvěr ve výši 100 000 Kč za 11 % p.a. a kontokorent ve výši 50 000 Kč za 18 % p.a.). Pamatujte ale, že úroková sazba bývá posuzována individuálně a váš budoucí věřitel do ní zohlední i vaši bonitu. Tedy jak (ne)bezpečným klientem pro něj jste z hlediska budoucího splácení.

Cetelem

Kromě bank nabízí konsolidaci úvěrů i společnost Cetelem v rámci Combi půjčky. Lze konsolidovat jak osobní půjčky, úvěry poskytnuté u obchodních partnerů na prodejnách tak i úvěry z kreditních karet, informovala server Měšec.cz mluvčí Nikola Vopršalová.





Combi půjčku lze použít na sjednocení úvěrů do výše 500 000 Kč. Dále je možné si nad rámec konsolidace půjčit další prostředky do celkové výše 1 000 000 Kč. Volitelná délka splácení je od 6 do 120 měsíců.

Konsolidace nezajištěných půjček nabízíme do max. výše 600 tis. bez zajištění, do 1 mil. potom se zajištěním nemovitostí. Samotná hranice je dána také profilem klienta, vysvětlila Vopršalová s tím, že větší důvěru dává Cetelem klientům, které zná a kteří dobře splácí.

Modelový příklad

Délka splácení: 72 měsíců

Výše měsíční splátky 3 298 Kč

Úroková sazba 16,53 % p.a.

RPSN 17,85 %

Uvedený příklad je za předpokladu dobrého profilu klienta, bez pojištění a bez poplatku za sjednání.

Česká spořitelna

Česká spořitelna spustila produkt s názvem Konsolidace od letošního září. Použít jej můžete na všechny typy spotřebitelských úvěrů, tedy na hotovostní, účelové i kontokorentní úvěry a kreditní karty. Konsolidace se netýká hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, úvěrů zajištěných nemovitostí a leasingů, upozornila Klára Pačesová z Tiskového centra České spořitelny.

Maximální výše konsolidačního úvěru je 600 000 Kč, se splatností nejdéle na 8 let. Ke konsolidaci nepotřebujete ručitele ani zajištění. Veškeré papírování se splácením úvěrů vyřídíme za klienta, zdůraznila Pačesová.

Uvedla také, že pokud má klient dostatek finančních prostředků, může úvěr navýšit na konsolidovanou část o bezúčelnou půjčku.

Modelový příklad

Délka splácení: 96 měsíců

Měsíční splátka 2651 Kč

Úroková sazba: individuální

Úroková sazba konkrétního obchodu závisí na celkovém hodnocení klienta, výšce úvěru a délce splatnosti. Lze říci, že je stejná jako na ostatních spotřebitelských úvěrech, uvedla Pačesová.

ČSOB

ČSOB nabízí konsolidaci v rámci produktu ČSOB Přehledná půjčka. V rámci produktu ČSOB Přehledná půjčka může stávající klient konsolidovat pouze nezajištěné úvěry poskytnuté na nepodnikatelské účely u bankovních a nebankovních institucí, upřesnila mluvčí Pavla Hávová.

Konsolidovat u ČSOB mohou její klienti do 600 000 Kč bez zajištění se splatností maximálně na 8 let. U ČSOB můžete později navýšit částku úvěru nad částku konsolidace. Půjčit si ale nad rámec konsolidovaných úvěrů banka neumožňuje. Podle Hávové byste měli mít tento úvěr vyřízen do jednoho pracovního dne. V případě, že původní věřitel nepožaduje doplacení zůstatku úvěru z vašeho původního účtu, vyřídí i ČSOB splacení úvěrů za vás.

Modelový příklad banka neposkytla s tím, že úroková sazba je vždy individuální a nelze blíže specifikovat. Poplatky jsou pak podle Hávové standardní jako u jiného spotřebitelského úvěru. Splátku si klient určuje sám podle nastavené délky splatnosti.

GE Money Bank

GE Money Bank nabízí Konsolidaci úvěrů bez zajištění nebo zajištěnou nemovitostí. Sloučit lze nezajištěné půjčky s anuitním splácením – půjčky, úvěry od splátkových společností, hotovostní úvěry, kreditní karty a kontokorentní úvěry, vyjmenoval pro server Měšec.cz Pavel Zúbek, mluvčí banky.

Nezajištěnou konsolidaci je možné pořídit pro úvěry od 30 do 300 000 Kč s délkou splácení od 24 do 96 měsíců. Také GE Money Bank vyřizuje administrativu za své klienty. Těm nabízí možnost si půjčit i nad rámec konsolidované částky. Ručitele banka nevyžaduje.

Modelový příklad

Modelový příklad (zadán do kalkulačky na webu banky při parametrech původního splácení: spotřebitelský úvěr splácení měsíčně po 4000 Kč a kontokorent měsíčně po 1000 Kč)

Délka splácení: 72 měsíců

Měsíční splátka: 3204,43 Kč

Úroková sazba: 15,4 % p.a.

RPSN: 18,6 %

Komerční banka

Komerční banka umožňuje konsolidaci úvěrů pomocí produktu Optimální půjčka. Optimální půjčka je určena ke konsolidaci spotřebitelských úvěrů, úvěrů z kreditních karet, čerpaných povolených debetů, leasingů atd. vedených u KB nebo u jiných peněžních ústavů či u splátkových společností, vysvětlil serveru Měšec.cz mluvčí Michal Teubner.

Konsolidační úvěr je možné pořídit bez zajištění od 30 000 Kč do částky 2 500 000 Kč s maximální splatností 10 let. Na nepodnikatelské účely si můžete nad rámec konsolidace pořídit i neúčelovou půjčku. Banka vyřizuje tento úvěr bez poplatku a zdarma. Podmínkou je, že klient nesmí být s žádnou z konsolidovaných půjček po splatnosti, jinak nebude úvěr poskytnut, upozornil Teubner.

Modelový příklad

Délka splatnosti: 72 měsíců

Úroková sazba: 9,8 % p.a. (dobrá bonita)

RPSN: 12 %

Měsíční splátka: 2793 Kč

LBBW Bank

LBBW Bank nabízí klientům se zájmem o konsolidaci produkt MULTI půjčka. Nezajištěný úvěr je možné pořídit od 50 do 500 tis. Kč, včetně možnosti navýšit částku k refinancování o neúčelovou půjčku, informoval server Měšec.cz Richard Hajduk.

MULTI půjčkou můžete konsolidovat maximálně pět stávajících úvěrů se splatností od 12 do 60 měsíců. Konsolidovat lze závazky, které jsou starší 6 měsíců (tedy proběhlo 6 měsíčních splátek) a u nichž během tohoto období nedošlo k prodlení se splácením, řekl serveru Hajduk s tím, nelze naopak zahrnout leasing, půjčky zajištěné zástavním právem (ty lze jiným produktem) k nemovitosti a kreditní karty.

Modelový příklad

Doba splácení: 60 měsíců

Úroková sazba 15,51 % p.a.

Měsíční splátka: 3714 Kč

RPSN: 18,72 %

Poštovní spořitelna

Poštovní spořitelna pro účely konsolidace nabízí Era sjednocenou půjčku. Sjednotit lze kromě nezajištěných půjček poskytnutých v Poštovní spořitelně či ČSOB až 5 nezajištěných půjček od jiných bank nebo vybraných nebankovních společností, informovala server Měšec.cz mluvčí Denisa Salátková, která zároveň zdůraznila, že půjčky musí být řádně splácené. Ty bankovní nejméně 6 měsíců, nebankovní pak nejméně 2 měsíce, dodala Salátková. Konsolidovat nelze kontokorent nebo kreditní kartu.

Poštovní spořitelna nabízí konsolidaci jen stávajícím klientům, kteří mají v bance minimálně půl roku veden osobní účet.

Era sjednocenou půjčku je možné sjednat pro úvěr od 50 do 300 tis. Kč, s přistoupením spolužadatele nebo ručitele pak do 600 tis. Kč. Nad rámec konsolidovaných úvěrů pak může žadatel získat dalších 25 % prostředků k neúčelovému čerpání.

V případě úvěrů u Poštovní spořitelny nebo ČSOB provede banka přímo předčasné splacení a u ostatních půjček pak převede prostředky na účty vedené ve smlouvách tak, aby šlo ihned požádat o předčasné splacení. Klientovi individuálně poskytneme součinnost při vyřizování této administrativy, kontaktovat původního poskytovatele však musí sám, uvedla Salátková.

Modelový příklad (125 000 Kč)

Vzhledem k tomu, že kontokorent nelze do konsolidace u Poštovní spořitelny zahrnout, upraví se modelový příklad na úvěr na 100 000 Kč ke krytí spotřebitelského úvěru a dalších 25 % banka poskytne neúčelově, například na částečnou úhradu kontokorentního úvěru.

Délka splatnosti: 96 měsíců

Úroková sazba 16,9 % p.a. (platí pro všechny klienty)

RPSN: 18,26 %

Měsíční splátka: 2383 Kč

UniCredit Bank

UniCredit Bank řeší konsolidaci úvěrů přes Splátkomat.cz pomocí Presto půjčky. S ní můžete konsolidovat úvěry od 30 000 Kč do 500 000 Kč a nad to získat také dodatečné prostředky na neúčelové čerpání.

Zároveň za klienta vše vyřídíme a navíc zaplatíme obvyklý poplatek za předčasné splacení stávajících půjček běžný pro daného poskytovatele, řekl serveru Měšec.cz Tomáš Pavlík, mluvčí banky.

Bez spolužadatele nebo ručitele můžete konsolidovat do částky 250 000 Kč. Proces splacení úvěrů včetně korespondence s bankami zařídí za klienta naši bankéři, uvedl Pavlík.

Banka k úvěru automaticky sjedná pojištění úvěru, jehož cena už je započítána v měsíční splátce.

Modelový příklad

Délka splatnosti: 84 měsíců

Úroková sazba: 8,9 % p.a. (platná v případě sjednání pojištění úvěru a aktivního využití účtu)

RPSN: 17,15 %

Měsíční splátka: 2979 Kč

Volksbank

Volksbank nabízí klientům ke sjednocení půjček neúčelový úvěr Konsolidace půjček. S ním je možné spojit maximálně 5 bankovních úvěrů. Nebankovní půjčky ani leasing konsolidovat nelze. V rámci těchto pěti úvěrů je možné konsolidovat také jednu kreditní kartu a jeden kontokorentní úvěr, vysvětlila serveru Měšec.cz za Volksbank Lucie Hálová s tím, že úvěr je možné poskytnout ve výši od 20 do 500 tis. Kč s maximální dobou splácení 8 let.

Také Volksbank umožňuje půjčku nad rámec konsolidovaných úvěrů, požadavek zajištění či ručitele ale stanovuje individuálně. Pouze v případě refinancování hypotečního úvěru nebo konsolidace americké hypotéky je zajištění nemovitostí požadovány vždy.

Modelový příklad

Doba splatnosti: 96 měsíců

Úroková sazba: 12,69 % p.a.

Měsíční splátka: 2535 Kč

RPSN: 15,2 %

Poplatek za úvěr a jeho správu