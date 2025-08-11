Komerční banka změní od listopadu podmínky a ceny. Přehled změn

Podrobnější sledovaní sankcí a osob/zemí se sankcemi
Komerční banka přesněji formuluje, co pro ni znamenají sankce ve vztahu k platebním operacím. (Podrobný přehled změn.)
Sankce jsou různá omezení, zákazy nebo finanční postihy, které mohou vydat například OSN, Evropská unie a její členské státy, USA nebo Velká Británie. Mohou zahrnovat třeba zákaz obchodu s určitými zeměmi, zmrazení majetku nebo zákaz finančních transakcí.
Sankcionovaná osoba je kdokoli, na koho se vztahují mezinárodní sankce – ať už je uveden na sankčním seznamu, sídlí v zemi pod sankcemi, patří osobě z těchto seznamů, má v vedení takovou osobu, nebo se na něj sankce vztáhnou v budoucnu.
A v případech popisovaných výše je banka oprávněna odmítnou váš příkaz, mj. i v případě,
že by ani při vynaložení přiměřeného úsilí nebyla schopna vyloučit porušení dodržování právních předpisů anebo jiných sankčních opatření.
Platební karty (debetní i kreditní)
Platba na kartu a expresní platba na kartu
Od 1. 11. 2025 Komerční banka nabídne služby Platba na kartu a Expresní platba na kartu, umožňující rychlý příjem peněz přímo na platební účet/kartový účet prostřednictvím platební karty. Standardní platba dorazí v den přijetí, expresní do 30 minut. Převody v cizí měně se řídí kurzy KB.
KB obecně platbu na kartu umí, ale nyní to přesněji v podmínkách definuje. Stále ale nepůjde platbu na kartu odeslat, jen přijmuot (neumí to žádná česká banka).
Cizí měna vždy přes eura
Cizoměnové transakce kartami se vždy konvertují do EUR, a poté se zaúčtují podle kurzu deviza-prodej podle dne zaúčtování transakc, resp. kurzem platným v předchozí den.
Kreditní karty
World Elite
Komerčka upřesnila, že kreditka World Elite je v ceně nejen pro klienty s tarifem Top Nabídka, ale i pro klienty služby Premium (což byla i předtím). Pro ty ostatní je za 550 Kč měsíčně.
4U karta
Základní kreditka přijde o 1 bezplatný výběr v ČR a vybraných evropských státech a výběry hotovosti s touto kreditkou zdraží. Zásadním rozdílem je účtování procentního poplatku za výběr a zvýšení minimální částky poplatku.
Na rozdíl o jiných bank je ale výběr hotovosti u KB stále součástí bezúročného období. Takže platíte jen poplatek za výběr, ale ne už úroky (u jiných vydavatelů kreditek platíte obojí).
Hotovostní platby
Komerčka už nebude podporovat vklady v hotovosti na účet v jiné bance. Výjimkou zůstane vklad v hotovosti na účty ČNB, služba zůstane, ale poplatek se zvýší.
Bezplatný zůstane vklad na účty dceřiných společností KB, tedy Modré pyramidy a KB Penzijní společnosti.
Vklad hotovosti však zdraží z nuly na 50 Kč. A dražší bude i výběr hotovosti na pokladně banky, vyjde vás na min. 150 Kč.
Stejné poplatky zdražují i podnikatelům a právnickým osobám.
Úrazové pojištění
KB už nenabízí úrazové pojištění Patron (480 Kč, resp. 950 Kč ročně), takže jej ze sazebníku vyřadila.
API pro podnikatele a firmy
KB zavádí nový poplatek pro poskytované API služby. Jde o datový přístup k účtům a transakcím, typicky pro účetní systémy, aplikace 3. stran, eshopy, ERP systémy a další e-commerce řešení.
Služba bude stát od 0 Kč, 100 Kč nebo 500 Kč měsíčně podle množství poptávaných dat.
Co znamenají zkratky pro API služby:
BATCHDA – Batch Payment Initiation Service
- API služba umožňující import hromadných plateb (batch payments) prostřednictvím API.
- Podle výroční zprávy z roku 2022 tuto službu tehdy využívalo 156 klientů banky.
CARDDA – Direct Access to Card Data API
- Poskytuje přímý, bezpečně šifrovaný přístup k informacím o aktivních platebních kartách (debetních i kreditních) navázaných na účty KB.
- Služba je především určená pro firemní správu karet.
STATDA
- Služba zatím nemá bližší popis.
- Její hlavní význam lze odvodit v souvislosti s API službami, zatím ale není veřejná dokumentace.
ADAA (Account Direct Access API)
- Poskytuje bezpečný přístup k transakční historii, zůstatkům na účtech a kartovým transakcím (včetně kreditních karet) klientů KB. Zahrnuje i možnost okamžitých notifikací o pohybech na účtu prostřednictvím API.
- Informace o zůstatku jsou podrobně strukturovány, tedy účetní zůstatek a disponibilní zůstatek (včetně blokací z karet).
NOTDA
- Služba je zatím bez bližšího upřesnění.
Jde stále o pilotní provoz API služeb.
Využití kterékoli z KB API služeb do limitu 50× měsíčně bude bez poplatku. Nad tento rámec bude KB účtovat poplatky dle tabulky níže.
Jedno využití služby znamená 1 stránku odpovědi z banky s maximálně 100 položkami. Měsíční limit využití služeb je stanoven na 10 000 v rámci všech účtů jednoho subjektu. Samotný ceník v této oblasti působí trošku matoucím dojmem, tak jsme se jej pokusili rozluštit do tabulky, jak to podle nás Komerčka s cenotvorbou API balíčků myslela.
Nové ceníky pro API služby
|Balíček
|Cena/měsíc
|ADAA
|STATDA, BATCHDA, CARDDA
|NOTDA
|Měsíční limit využití
|Základ
|0 Kč
|max. 50×/měsíc (celkem pro všechny služby)
|–
|–
|50
přístupů
|Balíček 1
|100 Kč
|max. 1× každých 61 min
|neomezeně
|–
|10 000
přístupů
|Balíček 2
|500 Kč
|max. 1× každých 10 min
|neomezeně
|v ceně
|10 000
přístupů
Přehled dalších změn sazebníku
|Služba
|Původní cena → od 1. 11. 2025
|KREDITNÍ KARTY
4U kreditka
|---------
|Výběr hotovosti ve sdílené síti ATM
|1 měsíčně v ceně, poté 59 Kč → 1 %, min. 30 Kč
|Výběr hotovosti u v ČR a vybraných evropských státech
|1 měsíčně v ceně, poté 59 Kč → 1 %, min. 100 Kč
|Výběr hotovosti v zahraničních ATM
|99 Kč -> %, min. 100 Kč
|HOTOVOSTNÍ TRANSAKCE
|---------
|Vklad na pobočce
(maximálně 50 ks Kč mincí)
|0 → 50 Kč
|Výběr na pobočce
|125 → 150 Kč
|Vklad/výběr více než 50 ks mincí
|5 %, min. 125 → 5 %, min. 150 Kč
|Vklad 3. osobou
|5 %, min. 125, max. 500 Kč → 5 %, min. 150 Kč, max. 500 Kč
|Vklad na účet ČNB
|5 %, min. 125 → 5 %, min. 150 Kč
|Vklad hotovosti v Kč na účty u ČNB uzavřeným
obalem / nočním trezorem
|1000 → 1500 Kč/vklad
|Vklad hotovosti uzavřeným obalem na pobočce a Cash centru KB / nočním trezorem
|3 %, min. 125 Kč → 3 %, min. 150 Kč