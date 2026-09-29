Mzdové účetní čekají změny i v roce 2027. Dotknou se daní, odvodů i zaměstnaneckých benefitů

Na všechny tyto změny se zaměří školení Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027, které se uskuteční 2. listopadu. Proběhne online a účastníci budou mít k dispozici také jeho záznam.
Připravované změny v odměňování i hlášení zaměstnavatelů
Jedním z témat školení bude transparentní odměňování a jeho dopady do praxe. Výklad se zaměří i na oblast platformové práce a na změny související se zákonem č. 323/2025 Sb. o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ).
Součástí programu bude rovněž zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručeného platu, správný výpočet průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek a vazba těchto oblastí na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele.
Změny v daních a zaměstnaneckých benefitech
Školení se zaměří také na změny v zákoně o daních z příjmů. Probírat se bude například zrušení srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti, případy, kdy srážková daň zůstane zachována, nebo správné postupy při poskytování příspěvku na stravování v roce 2027.
Další část bude věnována zaměstnaneckým benefitům a limitům příjmů osvobozených od daně.
Sociální a zdravotní pojištění
Samostatný blok bude věnován změnám v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení. Účastníci se seznámí například s novými redukčními hranicemi pro rok 2027, maximálním vyměřovacím základem a dalšími parametrickými změnami.
V oblasti zdravotního pojištění se školení zaměří na minimální vyměřovací základ, odpočet u poživatelů invalidních důchodů nebo odvody pojistného u OSVČ, osob bez zdanitelných příjmů a pojištěnců státu.
Praktické dopady pro zaměstnavatele
Součástí školení budou také změny týkající se srážek ze mzdy. Účastníci se dozví více například o nezabavitelné částce pro rok 2027, hranici, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení, nebo o pravidlech prokazování vyživovaných osob pro účely srážek ze mzdy.
Program se dotkne také povinností zaměstnavatele při insolvenci zaměstnance a změn souvisejících s evidencí a hlášením pracovních úrazů.
Školení povede odbornice na mzdové účetnictví
Lektorkou školení bude Růžena Klímová, specialistka personální agendy a mzdového účetnictví. Je autorkou odborných článků a spoluautorkou publikací zaměřených na mzdové účetnictví. Zároveň je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Podrobný program školení najdete na webové stránce.