Kombinace kompenzačního bonusu a Antiviru bude i pro OSVČ, slibuje změnu ministerstvo

Jak vláda nastavila podzimní pomoc pro OSVČ

Podle stávajících pravidel je podzimní vládní pomoc pro OSVČ výrazně okleštěnější a podnikatelé tak dosáhnou na méně peněz. Vláda sice spustila řadu jednotlivých podpůrných programů, už ale neumožnila čerpání více podpor najednou. Zdůvodnila to tím, že programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory.

Jednou ze zapovězených kombinací je pro OSVČ (v tuto chvíli ještě stále) i možnost čerat kompenzační bonus a zároveň podporu na náhradu mezd z programu Antivirus v jeden kalendářní den současně. Tento problém se týká OSVČ, kteří mají zaměstnance. Ti, které postihlo podzimní přiškrcení ekonomiky, tak museli řešit dilema: buď čerpat pomoc pro sebe, nebo pro svoje lidi.

Malá s.r.o. kombinovat mohou

Omezení této kombinace se naproti tomu netýká malých s.r.o. Tam je souběh obou podpor možný. Ministerstvo financí to zdůvodnilo tím, že v tomto případě čerpá kompenzační bonus společník malého s.r.o, tedy fyzická osoba, v případě Antiviru je čerpajícím subjektem právnická osoba (s.r.o). Jde tedy o dva různé subjekty a programy se tak nekryjí.

Resort financí teď ale po vlně kritiky couvl a přislíbil kombinaci Antiviru a kompenzačního bonusu i OSVČ. Ministerstvo financí podpoří legislativní návrh, který umožní čerpat souběžně s kompenzačním bonusem OSVČ také pomoc z programu Antivirus na zaměstnance OSVČ. Zákon bude upraven tak, aby to bylo možné i zpětně také pro již skončená bonusová období, uvádí resort na svém webu. Alespoň částečně tak vyslyšel pandemií postižené podnikatele, kteří si stěžovali, že vládní pomoc je nedostatečná.

Kompenzační bonus a ostatní podpůrné programy: co jde kombinovat a co ne

Kompenzační bonus má být jakousi páteřní státní pomocí pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a dohodáře. Aktuálně se bonusové období, za které je možné o pomoc žádat, prodlužuje od 22. 11. do 13. 12. 2020.

Pravidla pro čerpání bonusu jsou však nyní přísnější než na jaře. Tehdy bylo možné jej kombinovat s dalšími vládními podporami, například se speciální dotací ošetřovného, na které mají mimořádně nárok OSVČ kvůli vládnímu uzavření škol. Tuto dotaci vyplácí ministerstvo průmyslu.

O ošetřovné můžete požádat, pokud jste OSVČ na hlavní činnost, která se stará o děti do 10 let, o nezaopatřené děti do 26 let nebo závislé osoby alespoň ve stupni I. Výše dotace ošetřovného je nyní pouze 400 Kč na den. Na jaře byla dotace vyšší. Nejdříve 424 Kč za kalendářní den, poté 500 Kč za kalendářní den.

Kompenzační bonus má omezení prakticky na všech frontách, proto ho nejde čerpat současně s dalšími programy, jako jsou například COVID – Kultura, COVID – Sport či COVID – Cestovní ruch.

Pokud jde o program COVID – Nájemné, tam podle ministerstva financí kombinování s kompenzačním bonusem není vyloučeno, protože v tuhle chvíli nedochází ke kumulování vládní pomoci v daném kalendářním dni. Aktuální výzva k programu COVID – Nájemné je totiž vyhlášena pro rozhodné období třetího čtvrtletí (červenec, srpen a září 2020). Aktuálně se tedy nekryje s bonusovým obdobím určeným pro kompenzační bonus. V dalších případných výzvách ale k souběhu kalendářních dnů dojít může a v takovém případě už by souběh podpor možný nebyl.

Parametry kompenzačního bonusu

Zatím můžete požádat o kompenzační bonus za tři bonusová období.

První bonusové období : od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tedy maximálně 15 500 Kč).

: od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tedy maximálně 15 500 Kč). Druhé bonusové období : od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tedy maximálně 8 500 Kč).

: od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tedy maximálně 8 500 Kč). Třetí bonusové období: od 22. listopadu 2020 do 13. prosince 2020 (až 22 dní, tedy maximálně 11 000 Kč).

O kompenzační bonus je možné žádat už od 4. listopadu 2020. Formulář žádosti jde vyplnit online přímo na webu Finanční správy a následně jej podat na místně příslušném finančním úřadě. Vyplněný formulář můžete buďto odevzdat osobně (přímo do podatelny nebo boxu umístěného na územním pracovišti finančního úřadu), odeslat jej poštou, či odevzdat prostřednictvím datové schránky, nebo také e-mailem. Stačí poslat oskenovanou žádost s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením, následně po podpisu rovněž naskenovaným.

Podrobný návod, jak vyplnit formulář, najdete v článku: Formulář: kompenzační bonus za říjen a listopad 2020. Ke stažení i online

Kdo má nárok

Nárok na kompenzační bonus mají OSVČ, společníci vybraných s. r. o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky, osoby pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) za podmínky, že byly alespoň 3 měsíce účastny nemocenského pojištění a současně nebyly zaměstnány na klasický pracovní poměr.

Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni s tím, že omezení této činnosti musí být nejméně o 80 %. Pokud se vejdete do podmínek, můžete žádat také jako pracující student, důchodce či rodič na rodičovské dovolené.

Podmínky programu Antivirus

Antivirus Plus

Ten je určený pro podniky s nuceným uzavřením či významným omezením provozu. V této formě činí příspěvek 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Maximální měsíční podpora na jednoho zaměstnance je 50 tisíc Kč.

Antivirus A

Program určený na náhradu mezd vyplacenou zaměstnancům z důvodu nařízení karantény. Výše příspěvku je 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy + odvody), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc.

Antivirus B

Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy. Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.