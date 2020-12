Domovní cyklostojan. Praktická drobnost, ale s vysokým právním rizikem

Každá investice do vybavení vyžaduje právní rozbor, i kdyby jen rychlý. Můžete být popoháněni zištnou či nezištnou motivací pomoct, nicméně vždy si kryjte záda. Jakmile jste iniciativní, častěji hrozí, že i na vás může dopadnout tzv. ochrana slabších, v tomto případě uživatelů.

Jak zabezpečit kolo

Už nejezdím na kolo tak často, jak bych chtěl, nicméně stále mám pochopení pro cyklisty. I kola lze pojistit v rámci pojištění domácnosti. Pojišťovna pojistí leccos, kočárek třeba i na prostou krádež (bez překonání překážky), bohužel kolo na prostou krádež nepojistí.

Pokud si kolo necháte neuzamčené před domem nebo i ve společných prostorách, jako je chodba nebo i společná kočárkárna, je takové kolo nepojistitelné. Kolo musí být připoutané nebo za dostatečně vysokým plotem nebo zamčené v nějakém individuálním přístřešku. Pokud ke kolu má kromě vás přístup i někdo cizí, je to špatně. Takže v bytovém domě si ho nájemníci musí typicky vynést do svého patra do svého bytu.

Nebo kolo můžete umístit do své sklepní kóje, dostatečně robustní sklepní kóje. Jenže ne každý dům má sklepní kóje, je větší zájem mít obchod, kadeřnictví. Nájemníci sice mají zájem o kóje, ale když dojde na cenu, větší zájem má ten nájemník, co chce minikancelář než kóji. V mnoha bytových domech si nájemníci musí dávat kolo do bytu.

Nicméně lidé jsou přirozeně líní. A i je celkem chápu. Chápu nájemníky, kteří když si něco zapomenou doma nebo jdou na oběd, tak se netahají s kolem do bytu, nemluvě o návštěvách ke všem bytům. Zvláště když mají nějaký ten vozík za kolo. Krátkodobě si kolo nechají na chodbě (pokud nezavazí v únikové cestě z domu – pozor na požární předpisy), a protože zde není stojan, nic, k čemu se dá zamknout, je tam volně. A občas ho prostě někdo ukradne. I to patří k lenivosti.

Cyklostojan jako řešení?

Napadlo mě, že bych navrhl možné řešení problému, kam krátkodobě s kolem. Na první pohled mě prostě napadlo navrhnout řešení cyklostojanem.

Navrhnout místo, kde kola nebudou zavazet, nebudou odporovat požárním předpisům a kde je půjde zamknout. Navrhnout místo, pokud možno, kam se to kolo dostane bezbariérově, aby např. i starší paní, která přijede jako klientka do ordinace na kole, si ho tam byla schopna snadno dát. Na druhou stranu cyklostojan může být na dešti.

Navrhnout stojan. Není stojan jako stojan, takové ty klasické půlobloučky nejsou zrovna bezpečné pro kolo. Pozor na tzv. drátolamy, hrozí poškození přehazovačky, kotoučových brzd nebo prostě ukradení neuzamčené části kola. Nicméně vybrat stojan nebylo až tak těžké.

Najít argumenty pro pronajímatele. Pronajímatel zaplatí pár tisíc a zabere mu to místo na pozemku, to jsou zápory na první pohled. Co za to? Nájemníci by mohli méně odcházet, mohli by být spokojenější. Nájemci, ale také klienti ordinací, kanceláře by mohli být spokojenější, zvláště když se kvůli modrým zónám hůře a hůře parkuje. Zvláště teď v období hysterie je individuální doprava bezpečnější pro bojácné, méně otravná pro odpůrce roušek.

Na druhou stranu moc kol pronajímatelé neviděli. Logicky. Moc kol nebylo vidět, protože to bylo nebezpečné je tam nechávat. Zvláště když se nájemníci navzájem informovali po krádeži kola. Příliš velká motivace na straně pronajímatele není, nicméně nebyl proti, abych navrhl řešení.

Právní aspekty cyklostojanu

Občanský zákoník je poměrně striktní ohledně odpovědnosti za odložené věci. Pokud máte provozovnu (zde jsou ordinace), jejíž provoz je obvykle spojen s odkládáním určitých věcí (zde kol), odpovídáte za škodu vzniklou odložením věci na místě k tomu určeném nebo na místě, na jakém se takové věci obvykle odkládají. Čímž cyklostojan jistě je.

Na druhou stranu lidé jsou nezodpovědní (v těchto případech možná i vědomě nezodpovědní), a pokud je kolo ke stojanu připevněno pružinovým zámkem (či dokonce vůbec), krádež hrozí velmi snadno.

Občanský zákoník neumožňuje se odpovědnosti zprostit: takové ty cedulky „za odložené věci neručíme“ jsou právně zcela bezvýznamné. Nejde ani dost dobře stanovit podmínky (kvalitu zámku).

Instalovat stojan a přidat cedulku, která odkládání zakazuje? Je otázka, jestli by to k něčemu bylo, protože zákon uznává i variantu „na místě, kam se takové věci obvykle ukládají“, bez ohledu na to, jestli je k tomu určeno. Takže když budete mít fotku, že tam bylo dalších 5 kol včetně toho vašeho ukradeného, je otázka, jak by to soud posoudil. To, že ten předmět přímo je stojan na kola, by byl další relevantní důkaz. Osobně si myslím, že to v zákoně je blbost. Ale zákon je zákon, protože zákon.

Příliš drahé riziko

Samozřejmě, že situace se dá částečně řešit. Pronajímatelé mají uzavřenou odpovědnost na vysoký limit, ale kvůli ceně s vysokou spoluúčastí. Stačilo by snížit spoluúčast, ale samozřejmě by se to odrazilo na výši pojistného. Riziko soudních sporů, i když s pojišťovnou v zádech, zůstává. Investice řádově v tisících může způsobit riziko odškodnění ve výši i statisíc v případě velmi drahých (elektro)kol.

Právnický rozbor situace zasadil přesvědčování pronajímatelů zásadní ránu. Stojan na kolo s čistým svědomím pronajímatelům ani nájemcům ordinací prostě nemohu doporučit. Zabrat cenné místo a ručit víceméně neomezeně za odložená kola? Nebo „jen“ riskovat dlouhé soudní spory? Nebo spoléhat na to, že lidé to nebudou řešit? A to nemluvím o tom, že v každém případě si přidělat starosti, když by tam někdo zamkl kolo či jeho zbytky nebo dlouhodoběji zabíral místo a podobné případy.

„Nemožnost“ stanovit podmínky používání stojanu (např. minimální způsob zabezpečení, omezit zamykání přes noc, kdy je riziko krádeže větší, omezit maximální dobu použití stojanu) je také nepříjemné. Rozhodnutí bylo očekávatelné. V domě cyklostojan nebude. Nájemníci mají dostatečně velké byty, klientům ordinace nemáme povinnost umožnit dopravu na kole.

Zákon nemusí zakázat instalaci soukromých stojanů, přesto některé to odradí od instalace stojanů. Před tímto bytovým domem cyklostojan v dohledné době nevznikne. Právní ochrana uživatelů míst k tomu určených, v tomto případě cyklostojanu, „zafungovala“.

Pokud zvažujete soukromou investici jakéhokoliv druhu, nezapomeňte se poradit s právníkem, či alespoň právně zkušeného, nebo alespoň víc do hloubky se zajímat. Na některou regulaci můžete narazit téměř všude, včetně takové drobnosti, jako je cyklostojan.