 »   »  Kolik stojí pes na poplatcích? Obec může naúčtovat i přes dva tisíce ročně

Od 1. ledna 2020 došlo ke změně okruhu osob, které jsou zcela osvobozené od placení poplatku za psy.

Nově podle novely zákona o místních poplatcích nemusí taxu za vlastnictví psa platit:

nevidomí majitelé,

osoby, které jsou závislé na pomoci jiného člověka,

majitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P,

osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu nevidomých a zdravotně postižených osob,

provozovatelé útulku pro psy,

osoby, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (do této kategorie patří například myslivci).

Výši poplatků za vlastnictví psa a další okolnosti jeho placení si upravují obce obecně závaznou vyhláškou, ve které také mohou stanovit osvobození od poplatku či úlevy pro další osoby.

Poplatek za vlastnictví psa musí odvádět každý, kdo má pobyt nebo sídlo na území ČR, pokud se na něj nevztahuje osvobození, a to za každého psa staršího tří měsíců. Povinnosti zaplatit poplatek za psa musíte správci poplatku (obec) nahlásit do 15 dnů ode dne, kdy vám tato povinnost nastala. Do 15 dnů musí majitel psa rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Jestliže povinnost platit poplatek za psa netrvá celý kalendářní rok (například kvůli tomu, že se majitel psa přestěhuje do jiné obce, pes uhyne nebo z dalších důvodů) musí zaplatit poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu daných kalendářních měsíců včetně těch započatých. Pokud se majitel psa přestěhuje, platí poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se přestěhoval, obci, kde nyní žije nebo má sídlo.

Ve velkých městech zaplatíte za jednoho psa i 1500 Kč

Další změna vyplývající z novely zákona spočívá v úpravě nároku na sníženou sazbu poplatku ze psů. V § 2 odst. 3 se píše: Sazba poplatku ze psů činí až 1500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psů za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může sazba poplatku ze psů činit až o 50 % více, než činí horní hranice poplatku podle věty první nebo druhé.

Jinými slovy od 1. ledna 2020 nemají invalidní důchodci mladší 65 let nárok na osvobození od poplatku ze psů. Pokud tedy nejsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Ti jsou od placení poplatků osvobození.

Senioři nad 65 let zaplatí maximálně 200 Kč

Maximální výše poplatku za vlastnictví jednoho psa může být 1500 Kč za rok. (U druhého a každého dalšího psa obec může zvýšit cenu poplatku až o 50 %.) To znamená, že za každého dalšího psa 2250 Kč. Konkrétní sazbu si stanovuje každá obec sama.

Senioři, kteří dosáhnou věku 65, mají ze zákona o místních poplatcích (§ 14a odst. 1) nárok na snížení poplatku za vlastnictví psa. Maximální výše poplatku, kterou od nich může obec za jednoho psa požadovat, je 200 Kč za rok. U druhého a každého dalšího psa obec může zvýšit cenu poplatku až o 50 %. To znamená, že za každého dalšího psa senioři zaplatí nejvíce 300 Kč ročně. Platí ale, že od 1. ledna 2020 o svém věku musí informovat správce poplatku, tedy příslušnou obec.

Současně novela uvádí situace, kdy tuto povinnost vlastník psa nemá. Jednou z nich je, že obecní vyhláška stanoví, že jí senior dosažení věku 65 let oznamovat nemusí. Stejně tak podle odstavce 5 výše zmíněného § 14 nemáte povinnost informovat správce poplatku v případě, že si váš věk může zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků nebo evidencí, do kterých má přístup. Když ale správce poplatku o svém věku informujete sami, chybu neuděláte a dost možná vám to přinese několik stovek do rodinného rozpočtu navíc.