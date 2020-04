 »   »  Jaká jsou skrytá rizika pojištění u autopůjčoven a carsharingů?

Auto z autopůjčovny nebo carsharingové auto je celkem finančně zajímavá možnost pro různé situace, například když potřebujete jiný typ auta, než máte, třeba dodávku pro převezení nábytku. Firmy si tak pokrývají krátkodobé potřeby více aut pro služební cesty svých zaměstnanců.

Když se vám porouchá auto, po dobu oprav je to často nejlevnější způsob, jak si zajistit mobilitu. Když se nevejdete do jednoho osobního auta, je možné si půjčit 9místnou dodávku, což vyjde levněji než jet dvěma auty, a je to společenštější a potřebujete poloviční počet řidičů. Místo toho, abyste si do rodiny či firmy koupili druhé či další auto, které bude používáno zřídka, je dle mě vhodnější spolehnout se na autopůjčovnu či carsharing.

Běžné havárie a spoluúčast

Jak je to s riziky, když si půjčíte auto? Každého napadne v první řadě havarijní pojištění a jeho spoluúčast. Ano, to je riziko, záleží, jakou máte smlouvu s půjčovnou (pod tímto pojmem budeme nadále zahrnovat i carsharing), respektive ona s pojišťovnou. Typicky máte na výběr dvě možnosti, jedno standardní pojištění v ceně, nicméně s vyšší spoluúčastí, a pak za příplatek nějakou variantu s nižší spoluúčastí. Možností je více.

Autonapůl má nižší spoluúčast za měsíční poplatek bez ohledu na počet ujetých kilometrů, nicméně poplatek je účtován jen v tom měsíci, kdy vyjedete. AJO účtuje příplatek ke každému kilometru. U HoppyGo si můžete zaplatit vlastní havarijní pojištění na půjčené auto, informace najdete v pojistných podmínkách.

V každém případě doporučuji zvážit připlacení nižší spoluúčasti, nicméně na druhou stranu jde o škodu, která je typicky shora omezena na desetitisíce. Navíc spoluúčast autopůjčoven v zahraničí si lze dokonce pojistit. Nicméně mnohem důležitější z pohledu možné škody je třeba si pohlídat jiná rizika, která rozebírám dále.

Výše limitů povinného ručení

Stejně jako u vašeho auta povinné ručení kryje škody jen do výše limitů. Například mé aktuální limity 200 milionů Kč by stačily i na škody, které způsobil kamión ve Studénce. Což samozřejmě platí i v případě půjčoven. A možná to bude pro někoho překvapení, škodu nad tento limit platí klient půjčovny. Bohužel výše limitu není přímo na stránkách půjčoven k dispozici. Nezbývalo než se zeptat vybraných půjčoven.

AJO: Máme limity 150/150 mil. Pokud by škoda byla nad, tak by bylo ve hře pojištění firemní odpovědnosti, které máme taky sjednáno. Pokud by to naše pojistky nepokryly, jde to za klientem. Mají to takto i explicitně ošetřeno ve smluvních podmínkách.

Autonapůl: Povinné ručení máme na vozy sjednané s navýšeným limitem škod 100/100 mil. HoppyGo: Povinné ručení u vozu je výhradně věcí majitele vozu, tudíž, zda Vás zajímají podrobné informace ke konkrétnímu vozidlu, je potřeba se obrátit přímo na majitele.

HoppyGo je víceméně P2P půjčovna, zprostředkovává smluvní vztah mezi majiteli aut a zájemce o půjčení aut. Především u HoppyGo, ale i pokud využijete nabídku jiné autopůjčovny, doporučuji se ptát po výši limitů jimi sjednaného povinného ručení. Vyjet autem se základním limitem 35/35 mil. se vám lehce nemusí vyplatit. Vím o případu škody na zdraví ve výši 56 milionů Kč, podrobnosti včetně limitů povinného ručení si můžete přečíst v článku Vyplatí se platit povinné ručení?

Nabourání jiného auta stejné půjčovny

Ze zákona je výluka z povinného ručení, která se vás může dotknout.