 »   »  Přehled, kolik můžete získat na bonusech od zdravotní pojišťovny

Dospělý (pojištěnec od 19 let) může čerpat příspěvek v rámci jednoho programu dle svého výběru až do maximální výše 500 Kč ročně. Rodiče mohou své příspěvky (500 Kč) postoupit dětem, pakliže jejich děti jsou také pojištěnci ZP MV ČR. Jestliže se tedy oba rodiče pojištění u ZP MV ČR rozhodnou přenechat svůj příspěvek dítěti pojištěnému stejné pojišťovny, může toto dítě získat až 2000 Kč (2× 500 a + 500 + 500).

Dítě do 18 let může u ZP MV ČR v roce 2020 vyčerpat dva příspěvky ve výši 500 Kč, tedy až 1000 Kč ročně. Příspěvek lze čerpat jednorázově nebo jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru.

Na bezlepkovou dietu VZP přispívá dětem s diagnózou celiakie do 18 let a studentům do 26 let 6000 Kč za rok. Pro děti s chronickými onemocněními pořádá VZP léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2020 u Černého moře v Bulharsku.

ZP MV ČR v roce 2020 přispívá na tyto programy

Plánujete změnu zdravotní pojišťovny? Zdravotní pojišťovnu je možné změnit pouze jednou ročně, a to ve dvou termínech. Buď k 1. červenci nebo 1. lednu. Při změně se uplatňuje tříměsíční čekací lhůta. Z toho důvodů je potřeba si zažádat o předregistraci. V případě, že chcete pojišťovnu měnit k 1. červenci nejpozději do 31. března a v případě, že k 1. lednu, tak nejpozději do 30. září. Stačí, když plánovanou změnu ohlásíte nové zdravotní pojišťovně a ta už zařídí přechod od vaší původní pojišťovny.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Děti a mládež do 17 let včetně mohou získat až 1500 Kč + programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit.

Ženy od 18 let mohou získat až 1000 Kč + programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit.

Muži od 18 let mohou získat až 1000 Kč + programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit.

Děti a mládež mohou využít svého příspěvku na očkování (1000 Kč), organizované plavecké kurzy (1000 Kč), letní tábory (1000 Kč), spotrovní kroužky (500 Kč), školy a školky v přírodě (300 Kč), rovnátka (500 Kč), zdravé dítě (500 Kč), vyšetření zraku (500 Kč), diabetes (500 Kč), sportovní prohlídku (500 Kč), prevenci obezity (300 Kč), celiakie a dědičné metabolické poruchy (1000 Kč), prevenci rakoviny kůže (500 Kč), prevenci trombózy (1000 Kč) a na ochranou přilbu (500 Kč).

Ženy mohou využít svého příspěvku na očkování (1000 Kč), prevenci rakoviny prsu (500 Kč), sportovní prohlídku (500 Kč), vyšetření zrakového nervu (300 Kč), prevenci rakoviny kůže (500 Kč), diabetes (500 Kč), doplňky stravy (200 Kč), laserové operace očí (1000 Kč), prevenci osteoporózy (300 Kč), prevenci poruch paměti (300 Kč), prevenci na vysoký krevní tlak (500 Kč), cholesterol (200 Kč), prevenci na rakovinu tlustého střeva (500 Kč) a pravidelný pohyb (700 Kč).

Muži mohou využít svého příspěvku na očkování (1000 Kč), sportovní prohlídku (500 Kč), vyšetření zrakového nervu (300 Kč), prevenci rakoviny prsu (500 Kč), prevenci rakoviny kůže (500 Kč), diabetes (500 Kč), doplňky stravy (200 Kč), laserové operace očí (1000 Kč), prevenci osteoporózy (300 Kč), prevenci poruch paměti (300 Kč), prevenci na vysoký krevní tlak (500 Kč), cholesterol (200 Kč), prevenci na rakovinu tlustého střeva (500 Kč), prevenci erektilní dysfunkce (500 Kč), prevenci rakoviny prostaty (500 Kč) a pravidelný pohyb (700 Kč).

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Příspěvek pro maminku a novorozence

Během těhoteství můžete získat až 4200 Kč. Na prvotrimestrální screening pojišťovna poskytuje 1200 Kč. Na NIPT (neinvazivní prenatální testování) 2500 Kč a na vyšetření štítné žlázy 500 Kč. Na pobyt na nadstandartním pokoji v porodnici vám pojišťovna přispěje 1000 Kč. Vaše dítě pak dostane do výbavičky předměty v hodnotě 1400 Kč.

Příspěvek na sport, pro dárce krve a na dentální hygienu

ZPŠ přispívá dětem na dentální hygienu částkou 500 Kč a na sportovní aktivity částkou do 700 Kč. Dospělí pak mají nárok na sportovní příspěvek v hodnotě 500 Kč.

Příspěvek na očkování

Dospělí mají nárok například na očkování proti chřipce v hodnotě 400 Kč na jednu dávku, nebo proti klíšťové encefalitidě do 1500 Kč a proti meningokokové infekci ve výši 3000 Kč. Pojišťovna přispívá také na očkování kojenců.

Příspěvek na prevenci závažných onemocnění a příspěvek na další služby jako jsou třeb rovnátka, plastovou sádru, paruku, odvykání koluření (až 1000 Kč) nebo ozdravné pobyty.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)

Program zdraví zahrnuje například příspěvek na očkování u dětí (1000 Kč) u dospělých (500 Kč), příspěvek na dentální hygienu (400 Kč), příspěvek na prevenci v těhotenství (1500 Kč), příspěvek na doplňky zdraví pro těhotné (200 Kč), příspěvek na péči o miminko (1500 Kč), zubní rovnátka pro děti (1500 Kč), vitamíny pro děti (200 Kč) nebo prevenci zubního kazu u dětí (300 Kč).

Program pohyb zahrnuje například příspěvek na plavní (400 Kč), cvičení a regeneraci (500 Kč), sportovní a ozdravné pobyty (500 Kč), sportovní přilbu pro děti (500 Kč), kloubní výživu pro seniory (300 Kč) nebo příspěvek na sportovní prohlídku pro děti 250 (Kč).

Program prevence zahrnuje například příspěvek na prevenci karcinomu prsu (800 Kč), vyšetření kožních znamének (400 Kč), prevenci nádoru střeva (150 Kč) nebo odvykání kouření (400 Kč).

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213)

Děti a mládež do 18 let mají nárok na příspěvek do 500 Kč na prevenci obezity, trombózy, na kurz plavání, školu a školku v přírodě, speciální vyšetření znamének. Až 1000 Kč pojišťovna přispívá na očkování, rovnátka, onkologickým pacientům, diabetikům a při dalších obtížích.

Ženy od 19 do 59 let mají nárok na příspěvek do 500 Kč na prevenci vyšetření ultrazvukem, trombózy, mutace v genech, dále pak na odvykání kouření, Až do výše 1000 Kč mají nárok na očkování, příspěvek na kompenzační pomůcky pro zrakově postižené.

Muže od 19 do 59 let mají nárok na příspěvek do 500 Kč třeba na odvykání kouření a na příspěvek až 1000 Kč třeba na nízkobílkovinnou dietu.

Pojištěnci od 60 let mají nárok na příspěvek do 500 Kč na plavání nebo prevenci paměti a 1000 Kč třeba na očkování.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)

Děti a mládež mají nárok na příspěkvy na ozdravné pobyty, dále také příspěvek pro onkologicky nemocné, příspěvek pro klienty s nízkobílkovinnou dietou a vyšetření spánkové apnoe.

Program pro dospělé zahrnuje například bezplatné preventivní lékařské vyšetření (u rakoviny prsu, kůže, infarktu, prostaty, osteoporózy a dalších nemocí), program odvykání kouření STOP kouření, (příspěvek až do výše 4000 Kč), příspěvek pro onkologicky nemocné (až do výše 3000 Kč), příspěvek pro klienty s nízkobílkovinnou dietou a vyšetření spánkové apnoe.

Maminky a novorozenci mají nárok na příspěvek ve výši až 1300 Kč nebo kredity ve VTK a na dětské úrazové pojištění Vitalitas.