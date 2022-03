Kdy je vhodná petice, kdy trestní oznámení a kdy žaloba, když chcete něco změnit?

Trestní oznámení podává kdekdo na kdekoho, stačí se jen křivě podívat, špetka nekorektnosti. Trestním oznámením chce někdo řešit soukromý spor. Peticí se volá po přísném potrestání pachatele. To je vše špatně. Jak to má být správně? Kdy co použít? Kdy lze v trestním řízení dosáhnout náhrady škody?