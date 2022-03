Proti urážkám na internetu se už můžete pojistit. A také vaše děti

Covidová pandemie, která už dva roky řádí po světě, přinesla mnoho potíží a tragédií, a to nejenom ty zdravotní či ekonomické. Kromě jiného také rozšířila už do té doby existující problém, šikanu na internetu. Na sociální sítě se přesunula většina mezilidské komunikace, a to nejen mezi dospělými, ale také zejména mezi školními dětmi, které do té doby ještě ani neměly své vlastní profily. Chybějící osobní kontakt s kamarády a se spolužáky se dostal do jiné dimenze. Mnohem víc než dříve tak děti začaly být vystaveny nejen nebezpečí útoku cizích dospělých predátorů, ale také šikanujících spolužáků.

Projekt E-bezpečí, který provozuje Centrum prevence rizikové virtuální komunikace při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, uvádí, že v průběhu pandemie a uzavření dětí doma narostly projevy kyberšikany až o 30 %.

Co je kyberšikana

Kde najdete informace o kyberšikaně a jak ji řešit: www.internetembezpecne.cz

projekt E-bezpečí

Kyberšikana je forma šikany, která se odehrává v digitálním prostředí. Obvyklými formami jsou např. vydírání, ztrapňování, výsměch, obtěžování, zastrašování a vyhrožování. V praxi jde o pronásledování v kyberprostoru nejčastěji pomocí SMS, chatu, e-mailu, telefonu, sociálních sítí, Skypu apod. Oběť je vystavena obrovskému psychickému tlaku prostřednictvím veřejných komentářů, fake profilů, zveřejnění nedůstojných fotografií a podobně. Děje se tak někdy anonymně, většinou se ale oběť a pachatel znají osobně. V případě dětí a mládeže je v mnoha případech také kyberšikana pokračováním školní šikany.

Narůstající problém s kyberšikanou začíná oslovovat i pojišťovny. Některé už pár let nabízejí pojištění proti kybernetickým rizikům, jedná se například o napadení vašeho počítače virem nebo zneužití dat. Dnes už se dá na trhu najít také pojištění kyberšikany. Nabízí ho pojišťovna Uniqa v rámci pojištění nemovitosti nebo domácnosti „Domov VARIANT“ jako součást asistenčních služeb. Pojištěnými jsou všichni, kdo v dané domácnosti žijí, tedy například všichni členové rodiny.

Pomoc pojišťovny Uniqa spočívá v tom, že po nahlášení kyberšikany na asistenční lince se zaktivuje IT odborník, který zablokuje útočníka v přístupu k oběti, například k jeho profilu či telefonu. Odstraní případný falešný profil s ukradenou identitou, a hlavně identifikuje útočníka.

Do jednání se vloží právník pojišťovny, který útočníka kontaktuje a informuje ho, čeho se po právní stránce dopouští a jaké to pro něj může mít důsledky.

Služba právníka spočívá v právním posouzení celého incidentu a výkladu dalších možností pro klienta. Současně, souhlasí-li klient, kontaktuje právník pachatele a seznámí ho s možnými následky jeho jednání, přičemž mu potvrdí, že pokud činnosti nezanechá a závadné posty neodstraní, budou se ho týkat v praxi, uvedla mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová. U ‚jednorázových‘ škůdců se takový postup v 90 % případů osvědčí a pachatel svého jednání zanechá a spolupracuje na výmazu. Součástí může být i oznámení na Policii ČR, například při stalkingu nebo sexuálním obtěžování nezletilých po síti a podobně. Tohle většinou postačí, aby útočník své činnosti zanechal.

Podle pojistných podmínek pojišťovny uhradí 120 minut asistence (až 3× ročně) a poskytne právní asistenci k hájení zájmů pojištěného v limitu do 20 000 Kč v případě, že bude muset řešit poškození dobré pověsti na internetu a sociálních sítích. Asistenční služba se má také postarat o vyhledání serverů, kde jsou ukradené soubory použity, o obnovu hesel a aktivně blokovat zneužitá data na serverech.

V jakém případě máte nárok na aktivaci asistence: Pomluva – tj. jednání, kterým někdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

Urážka – tj. urážlivé vyjádření o pojištěném, použití hanlivého nebo vulgárního výrazu o pojištěném, případně jiné verbální či neverbální vyjádření včetně obrazového vyjádření týkající se pojištěného, které znevažuje či snižuje důstojnost, dobrou pověst či jiné chráněné zájmy pojištěného.

Nezákonné vyzrazení informací o soukromém životě, tj. vyzrazení informací týkajících se národnostního, rasového nebo etnického původu, politických postojů, náboženství, zdravotního stavu či sexuálního života apod.

Kyberšikana je velmi nebezpečná a může mít katastrofální následky. Veřejné zesměšňování, bezmoc a neschopnost se bránit vedou v mnoha případech k silnému psychickému poškození – depresím, poruchám spánku, pochybnostem, pocitům méněcennosti, strachu nebo k odchodu do ústraní. V některých případech může dokonce skončit sebevraždou či pokusem o ni. Nejohroženější skupinou jsou právě děti a mladiství.

Projekt E-bezpečí uvádí, že nejčastějším motivem šikany na internetu je zejména pomsta. Šikanujícími bývají paradoxně zejména děti, které zažívají šikanu v reálném světě. Z oběti se tak stává útočník, který posílá šikanu dál do světa.

Socky, retardi, šprti a další důvody kyberšikany

Oběť si to zaslouží – útočníci vnímají své chování jako oprávněné. Cílem útoku bývají premianti třídy (mluvou útočníků „šprti“), děti ze slabších sociálních rodin („socky“), žáci se zdravotním problémem („retardi“) a žáci, kteří se opovážili upozornit své učitele, že se ve třídě děje něco špatného („bonzáci“).

– zdroj zábavy a způsob, jak na sebe upozornit, často pod vlivem party. Projev sociálního postavení – útočník si chce sám před sebou upevnit své sociální postavení ve skupině, být nad někým jiným, ovládat ho.

– útočník si chce sám před sebou upevnit své sociální postavení ve skupině, být nad někým jiným, ovládat ho. Žert, který se vymkl kontrole – „žertovné“ video, které uniklo z uzavřené skupiny a začne se virálně šířit. V tu chvíli už získává rozsáhlé publikum.

– „žertovné“ video, které uniklo z uzavřené skupiny a začne se virálně šířit. V tu chvíli už získává rozsáhlé publikum. Nedostatek empatie – útočník nevidí reakce oběti a bolest, kterou způsobuje. Šikana je pro něj zábavou.

Společným prvkem kyberšikany je klamný dojem pachatelů, že je nelze vystopovat.

Jaké jsou varovné příznaky, že se vašemu dítěti na internetu něco děje? Dítě náhle přestane používat počítač. Často mění chování a nálady. Před cestou do školy trpí bolestmi břicha nebo hlavy. Je nervózní nebo nejisté při čtení e-mailů nebo SMS zpráv v mobilu. Bojí se chodit do školy nebo vůbec mezi lidi. Je rozčilené, expresivní nebo frustrované při odchodu od počítače. Vyhýbá se rozhovoru o tom, co dělá na počítači. Dítě se stane nepřirozeně uzavřené vůči kamarádům nebo rodině. Zhorší se jeho prospěch ve škole a snaží se držet v blízkosti učitelů. Vystupuje ustrašeně, má smutnou náladu. Je apatické, někdy naopak nezvykle agresivní. Ztratilo zájem o učení a nedokáže se soustředit. Vrací se ze školy pozdě. Špatně usíná, má noční můry.

Pokud se vydáte hledat na internetu, zda pojištění kyberšikany nabízí i jiná pojišťovna, narazíte na stránky Allianz Asistence, která toto pojištění nabízí pod označením Digital risk v rámci pojištění životního stylu. Na webových stránkách uvádí, že je určeno pro rodiny i jednotlivce. Specificky nabízí právě pojištění kyberšikany dětí i dospělých:

Získáte neomezený přístup k online scanneru, což je aplikace pro aktivní kontrolu výskytů osobních údajů na síti včetně Dark Webu. Dále nahradíme vzniklou škodu (zneužití identity s následkem finanční škody) a poskytneme právní asistenci a ochranu, případně pomoc psychologa (v případě kyberšikany).

Při bližším pátrání, jak lze toto pojištění sjednat, autorka článku narazila na hradbu mlčení.

Toto pojištění neposkytuje Allianz pojišťovna, ale naše sesterská organizace Allianz Partners, uvedla tisková mluvčí Allianz Marie Petrovová. Na jejich webových stránkách však není žádné telefonní číslo klientské linky, pouze na sekretariát či obchodní oddělení. Slečna, která po dlouhé době vyzvánění zvedla telefon, pravila, že o této asistenční službě nic neví, ale slíbila vše zjistit a zavolat zpět. Už se neozvala.

Při pokusu zjistit více informací přes pojišťovnu Allianz poslali z Allianz Partners přes tiskovou mluvčí jen stručný vzkaz: Tento typ pojištění zatím nenabízíme koncovým zákazníkům přímo, ale pouze našim distribučním partnerům, se kterými spolupracujeme na řešení, které bude vyhovovat jejich požadavkům.

Kdo jsou ti distribuční partneři a jakým způsobem se lze k pojištění dostat, zůstalo zahaleno tajemstvím.