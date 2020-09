V České republice patří stravenky mezi poměrně běžné a oblíbené benefity. Ačkoliv by tyto kupony měly sloužit primárně jako platidlo, za které si pořídíte něco k snědku během pauzy na oběd, lidé je většinou šetří a používají je pro zaplacení větších nákupů. Ne všechny obchody ale stravenky akceptují a v určitých řetězcích můžete využít pouze některé typy těchto kuponů a stravenkových karet.

Kdo má nárok na stravenky?

Ačkoliv je pro zaměstnavatele povinné poskytnout svým zaměstnancům pauzu na jídlo a odpočinek, o zajištění stravování na pracovišti se starat nemusí. Ani stravenky si tedy zaměstnanci nemohou ze zákona nárokovat. I přes to se však tyto stravovací poukázky staly oblíbeným zaměstnaneckým benefitem, který nabízí velké množství českých firem.

Jakmile se zaměstnavatel rozhodne stravenky zavést, musí je poskytnout všem zaměstnancům bez rozdílu. Každý pracovník pak má nárok na stravenku za všechny odpracované dny, kdy jeho směna trvala déle než 3 hodiny (nezapočítávají se přesčasy). Zaměstnavatel hradí 55 % její hodnoty, zbylých 45 % si pak musí zaplatit samotný zaměstnanec, přičemž daná částka se mu srazí ze mzdy.

Pro zaměstnavatele stravenky představují daňově uznatelný náklad. Příspěvek na tyto kupony ovšem nepodléhá dani z příjmu ani odvodům na zdravotní a sociální pojištění.

Stravenky dostupné v České republice

Ještě celkem nedávno stravenky existovaly pouze ve formě papírového bločku, z nějž se jednotlivé kupony postupně vytrhávaly. Dnes jsou však běžným standardem i stravenky elektronické, a to v podobě speciálních digitálních karet.

Druhy papírových stravenek:

Sodexo stravenky Gastro Pass – od společnosti Sodexo Pass ČR,

– od společnosti Sodexo Pass ČR, Naše stravenka – od společnosti Lidl stravenky,

– od společnosti Lidl stravenky, stravenky Chèque Déjeuner – od společnosti UP Česká republika,

– od společnosti UP Česká republika, stravenky Ticket restaurant – od společnosti Edenred CZ.

Druhy elektronických stravenek:

Benefit Plus karta – Benefit Management s.r.o.,

Benefitka – Satispoll s.r.o.,

Estravenka – Up Česká republika,

GastroCard – BANCIBO, SE,

Gastro Pass CARD – Sodexo Pass ČR,

Gusto Karta – CES ePlatby a.s.,

Ticket restaurant karta – Edenred CZ.

Co za stravenky můžete koupit?

Stravenky jsou primárně určené k nákupu potravin a měly by zaměstnancům zajistit alespoň jedno teplé jídlo denně. Můžete je tedy uplatnit v různých restauracích a potravinářských provozovnách. Dále se za ně dají koupit různé druhy potravin a nealkoholických nápojů, a to obvykle bez jakýchkoliv doprovodných omezení.

Pokud by se stravenkami dalo platit i za jiné zboží, vytratil by se jejich prvotní význam. Právě z toho důvodu se nedají použít pro zaplacení alkoholu, tabákových výrobků, drogistického zboží ani dalšího sortimentu nepotravinového charakteru. Někdy se však můžete setkat s tím, že prodejci toto pravidlo porušují, aby nepřicházeli o zákazníky.

Kde berou stravenky?

Zatímco některé obchodní řetězce přijímají pouze vybrané typy stravenek, v jiných můžete zaplatit prakticky jakýmkoliv kuponem či jakoukoliv stravenkovou kartou. Počet stravenek, které se dají jednorázově uplatnit, však bývá omezený, stejně jako maximální denní limit jednotlivých stravenkových karet.

Albert

Pokud rádi nakupujete v prodejnách sítě Albert a chtěli byste vědět, zda bere Albert stravenky, jistě vás potěší, že zde můžete uplatnit celou řadu kuponů i karet. Pokud jde o papírovou verzi, využít lze stravenky Ticket restaurant od společnosti Edenred, stravenky Sodexo (Gastro Pass) či stravenky Le Chèque Déjeuner. V rámci jednoho nákupu se však může jednat maximálně o pět stravenek, přičemž byste si měli dát pozor také na to, že pokladní vrací peníze pouze do výše 10 korun.

Co se týče elektronických stravenek a stravenkových karet, i zde je obchodní řetězec Albert poměrně benevolentní. Využít se dá Sodexo karta, Benefit Plus karta, Ticket restaurant karta, Estravenka, ale i Gusto karta. Nezapomeňte však na kumulativní denní limit, který činí 500 korun.

Billa

Řetězec Billa přijímá papírové stravenky i elektronické stravenkové karty od společností Sodexo, Edenred a UP Česká republika. Na jeden nákup je opět možné uplatnit pouze pět kusů stravenek a vrátí vám jen do výše 10 korun.

Kaufland a Lidl

Ať už vám více vyhovuje nakupovat v Kauflandu, nebo raději navštěvujete prodejny Lidl, v obou řetězcích se dá uplatnit Naše stravenka, která momentálně existuje jak v papírové, tak i v elektronické podobě. Tento benefit má však na rozdíl od těch ostatních svá specifika.

Při jednom nákupu můžete využít až 10 papírových stravenek, a pokud vlastníte elektronickou kartu, denní limit je nastavený na 1600 korun. Platby Naší stravenkou se navíc vztahují i na různé slevové akce, takže s tímto benefitem můžete opravdu ušetřit. Co se týče prodejen Kaufland, ty zároveň akceptují také stravenky od společnosti Edenred.

Tesco

Spousta lidí při nákupu potravin váhá, zda bere Tesco stravenky, a pokud ano, které to jsou. V minulosti se totiž stravenkami dalo platit pouze v jejich supermarketech, zatímco hypermarkety potravinové kupony ani elektronické stravenkové karty nepřijímaly. To už dnes ale neplatí.

Dobrou zprávou je, že v Tescu momentálně můžete platit stravenkami a stravenkovými kartami Benefit Plus, Gusto, Up, Sodexo a Edenred, a to i na samoobslužných pokladnách. V rámci jednoho nákupu však můžete použít nanejvýš 5 stravenek v maximální hodnotě 500 korun.

Globus

Pokud byste chtěli využít stravenky u pokladny v některé z prodejen obchodního řetězce Globus, budete mít smůlu. Stravenkami ani stravenkovými kartami zde totiž platit nelze. V restauracích společnosti Globus ovšem mohou přijmout stravenky Ticket restaurant a projde vám také Naše stravenka. To samé by pak mělo platit také u pultového prodeje pekařských či řeznických výrobků, kde je možné uplatnit i Gusto Kartu.