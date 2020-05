 »   »  Jan Jeníček, AČSS: „Trh nemovitostí byl před pandemií přehřátý, ale pokles cen nečekám“

Nemám teď z čeho spořit. Co je lepší? Stačí jen splátku neposílat, nebo oznámit její snížení a později zvýšit?

Cílová částka představuje souhrn naspořených prostředků a garantovaného úvěru ze stavebního spoření. Ve stavebním spoření můžete operativně měnit výši měsíčních úložek. Pro váš rozpočet je obvykle nejpraktičtější postupné rozložení v čase, avšak můžete potřebnou částku vložit i najednou. Zpozornět musíte, když máte smlouvu, kde je pro získání nějakého zvýhodnění nutno vložit, obvykle v daném roce, konkrétní minimální úložku. Od ročních vkladů se následně odvíjí také roční státní podpora. Její plnou výši až dva tisíce korun získáte při spoření alespoň 20 000 korun za kalendářní rok.

Mohu použít vládou schválenou možnost odkladu splátek také u překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření? Jaký je postup?

Ano, odklad splátek lze využít v obou případech. Vždy je však potřeba o něj požádat, a to ideálně co nejdříve. Důležité je se stavební spořitelnou komunikovat hned, jak se dostanete do finančních potíží. S každým klientem jednáme individuálně, odklad je však vždy na dobu určitou.

Vnímáte nějaké výrazné potíže se splácením závazků oproti „době předkoronavirové“?

Prozatím se zvýšila nezaměstnanost jen mírně, mnozí lidé však pocítili výraznější propad příjmu. Prozatím je na hodnocení brzy, ale u části lidí lze předpokládat nižší schopnost splácet své závazky.

Jan Jeníček Působí v čele Asociace českých stavebních spořitelen od roku 2018.

V minulosti rovněž zastával funkci jejího prvního místopředsedy.

Od roku 2016 je také prezidentem Evropského sdružení stavebních spořitelen (EFBS), které zastupuje skoro 50 stavebních spořitelen z 12 zemí kontinentu.

Již 13 let je také předsedou představenstva Raiffeisen stavební spořitelny.

Jak se chovají spořící klienti v současné době? Spoří dál, nebo pozorujete propad?

Klienti i v této době spoří, a to pravidelně. Jsem přesvědčen, že tato krize povede ke zvýšení míry úspor mezi obyvatelstvem. Lidé si více uvědomí, jak je důležité mít rezervu pro mimořádné situace.

Bude mít očekávaný ekonomický propad i vliv na cenu nemovitostí? Takže by mohlo zlevnit vlastní bydlení?

Pro trh je současná situace šok a je těžké predikovat, jak se bude především v krátkodobém horizontu vyvíjet. Obecně teď budou lidé spíše opatrnější s nákupem, ale nějaké výraznější zlevňování pravděpodobně nenastane. Osobně očekávám spíše stagnaci. Zároveň si musíme uvědomit, že již před pandemií byl trh poněkud přehřátý. Dostupnost obzvlášť vlastního nového bydlení pro lidi s nižšími a středními příjmy byla hlavně ve velkých městech nízká.