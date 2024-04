Jaké novinky platí u povinného ručení od dubna? Přehled změn

Duben přinesl do oblasti povinného ručení řadu změn. Vyplývají ze Zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který od dubna nahradil Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Jednou z hlavních příčin změn je implementace požadavků evropské (tzv. motorové) směrnice do českého práva kvůli sjednocení pravidel napříč státy EU. Protože šlo o velký rozsah změn, byla transpozice řešena novým zákonem.

Vyšší limity pro riziko újmy na zdraví a smrti

Od dubna došlo k navýšení minimálního limitu pojistného plnění u povinného ručení pro riziko újmy na zdraví či smrti (na jednu osobu) či na majetku (na celou škodu). Do dubna byl nastaven na 35 mil. Kč. Nově je ve výši 50 mil. Kč, pravděpodobně kvůli nárůstu výše náhrad za způsobené škody.

Změna se vztahuje i na dříve uzavřené smlouvy. U těch, kde bylo sjednané plnění nižší než nově vyžaduje zákon, dojde k navýšení limitů automaticky buď pojišťovnou, nebo ze přímo zákona.





Povinné ručení pro více vozidel

Nově také došlo k rozšíření okruhu vozidel, která musí mít povinné ručení. Je to důsledek nové definice vozidla, které má maximální konstrukční rychlost nad 25 km/hod., resp. ji má vyšší než 14 km/hod. a jeho provozní hmotnost je větší než 25 kg (vozidlem je ale i přípojné vozidlo). Za motorové vozidlo je zároveň považováno to, u kterého je hlavním zdrojem pohybu motor.

Pravidla po povinnost povinného ručení jsou odlišná od pravidel pro povinnost registrace vozidla. Zatímco u evidence nebo požadavku na řidičské osvědčení rozhoduje rychlost a výkon, u povinného ručení je to rychlost a hmotnost, upozornil před časem Martin Podávka, produktový expert a spoluzakladatel Pillow s tím, že u jednostopých vozidel je provozní hmotnost definována bez řidiče (resp. jezdce) a konstrukční rychlost znamená, že při dosažení dané hodnoty se elektromotor (například koloběžky) vypne a dál jezdci nepomáhá.

Povinné ručení si tedy budou muset nově pořídit majitelé silnějších a těžších elektrických koloběžek, majitelé dvoukolových dopravníků (např. Segway), zahradních traktůrků (vyjedou-li s nimi na komunikaci), motorových golfových vozítek, sněžných skútrů a pracovních strojů nebo průmyslových zařízení s pojezdem.

Online srovnávač pojištění Rixo informoval, že od dubna nabízí srovnání povinného ručení pro nový okruh vozidel, tedy i pro elektrokoloběžky.

Změna reaguje na stále častější nehody, kdy majitelé těchto vozítek způsobí škody na majetku i zdraví, ale nemají pojištění odpovědnosti ani dost vlastních prostředků, které by škody pokryly.

Jak ale upozornil Martin Ždímal, generální ředitel společnosti Rixo, sjednáním povinného ručení to pro provozovatele končit nemusí. Majitelé elektrokoloběžek často nemají jasno v tom, zda musí mít kromě povinného ručení u koloběžky s výkonem 1200 W také řidičský průkaz nebo zda mohou jezdit po chodníku.





Pokud dlouhodobě řídí elektrokoloběžku ‚jen tak‘ bez řidičáku, samotné povinné ručení jim v případě škody příliš nepomůže. Pojišťovna z povinného ručení totiž škody nezaplatí nebo plnění krátí, pokud byly při řízení porušeny základní povinnosti, jako je třeba právě řízení bez příslušného oprávnění nebo jízda mimo povolenou komunikaci. To by navíc pro řidiče neměla být novinka, protože tyto předpisy platí již mnoho let, připomněl Ždímal.

Lehčí nebo pomalejší elektrokoloběžky povinné ručení mít nemusí. Z pohledu zákona jde o kolo. Tomu by ale měl majitel také podřídit provoz. V případě zájmu o pojištění rizika újmy jiné osobě je nutné volit klasickou pojistku odpovědnosti.

Elektrokola z povinnosti mít povinné ručení dostala výjimku s tím, že primárním zdrojem energie je šlapání, a ne jen přípojný motor. Jezdíte-li ale s elektrokolem přes hranice, musíte si před tím zjistit, zda není pojištění vyžadováno tam. Například v sousedním Německu elektrokola pojištění podléhají. Plánujete-li tam vyjížďku, pro řadu strojů je nutné pořídit na hranicích tzv. hraniční pojištění, upozornila Eva Svobodová, tisková mluvčí pojišťovny Uniqa.

Výjimka z povinnosti sjednat povinné ručení platí i pro invalidní vozíky a zahradní malotraktory, které nevyjedou ze soukromého pozemku. Obecně platí, že povinné ručení nemusí mít neregistrovaná vozidla (bez SPZ) provozovaná jen v uzavřených či veřejnosti nepřístupných prostorech a objektech.

Povinné ručení není nutné řešit také na motoristických závodech nebo soutěžích. Pořadatelé ale musí sjednat alternativní formu pojištění, která pokryje případnou náhradu za újmu na majetku či zdraví dalších osob.

Nová definice provozu vozidel

Provoz vozidla je pro účely pojištění odpovědnosti nově definován jako jakékoliv použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda stojí, nebo je v pohybu.

Povinné ručení nově sjednává provozovatel

Dosud platilo, že za sjednání povinného ručení je odpovědný vlastník vozu. Nově je povinnost přenesena na reálného provozovatele vozu, tedy osobu, která v praxi rozhoduje o tom, kde a jak bude vozidlo provozováno. Povinnost se naopak nevztahuje na řidiče, který si auto dočasně krátkodobě vypůjčí, stejně jako na krátkodobého uživatele sdílených koloběžek, který si ji vlastně na chvíli pronajímá. V takových případech je podstatné, aby vozidlo mělo povinné ručení, a v případě, že zaviní nehodu osoba, která ho má jen krátce vypůjčené, půjde náhrada právě z této pojistky.

V praxi to znamená hlavně to, že když povinné ručení nebudete mít sjednané, tak Česká kancelář pojistitelů bude chtít zaplatit příspěvek do Garančního fondu právě po provozovateli, odvodil Michal Kárný z Direct pojišťovny a dodal, že povinné ručení může sjednat i někdo jiný, kdo má pojistný zájem, má potřebu vozidlo pojistit.

I nadále platí, že při sjednání povinného ručení bude hrát roli bonus toho, kdo pojištění sjednává.

Konec zelených karet

Sjednání pojištění odpovědnosti při provozu vozidla už nemusíte dokazovat držením zelené karty. Stačí ji mít v elektronické podobě nebo v aplikaci od pojišťovny. Do budoucna nebude nutné ani to. Policie nebo dopravní inspektorát si informace budou moci ověřit online v evidenci povinného ručení. (Mít ji při sobě – aspoň elektronicky – se ale bude hodit i nadále. Třeba pokud budete řešit nehodu bez přivolání policie.)

Aby systém fungoval, budou muset pojišťovny všechny smlouvy povinného ručení nahrát do databáze České kanceláře pojistitelů (ČKP) a bez odkladu sem nahrávat i nové smlouvy. S přechodem na online systém výměny dat a s tím související zrušení zelené karty pro vnitrostátní účely se počítá po přechodném půlročním období k začátku října 2024.

Nezapomeňte však, že při cestách do zahraničí bude zelená karta letos potřeba i nadále. Od příštího roku by měla být zrušena povinnost prokazovat se papírovou zelenou kartou i na území EU.

Povinné ručení začne platit jeho úhradou

Jak už jsme naznačili, od letošního října budou pojišťovny předávat informace o sjednání smlouvy České kanceláři pojistitelů v reálném čase. V praxi to bude znamenat, že si budete moci sjednat pojistku online a hned po jejím uhrazení budete pojištění. Policie informaci uvidí hned díky propojení s databází ČKP.