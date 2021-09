Jaké kreditní karty vám půjčí do výplaty bez poplatků a bez úroků?

Někdy je do kapsy hluboko, tím spíš když jste před výplatou. Některé výdaje ale nepočkají. Jak si můžete finančně vypomoct kreditní kartou, aby vás to stálo co nejméně, ideálně vůbec nic?

Abychom tuto otázku mohli u kreditek vůbec řešit, předpokládáme splacení půjčených peněz v bezúročném období. Jinak kreditní karta z tohoto pohledu nemá smysl, protože byste platili úroky a často i poplatky.

V článku jsme se proto zaměřili na kreditní karty, u kterých neplatíte poplatek za jejich vedení a používání. Záměrně vynecháváme kreditky pro prémiové klienty a studenty. První kvůli podmínkám a proto, že jejich držitelé pravděpodobně nebudou mít prázdnou kapsu do výplaty. Ty druhé proto, že na studentské podmínky běžná populace v produktivním věku nedosáhne.

Výjimky z pravidla

Do výběru jsme naopak zahrnuli i kreditku od Hello bank! Ta sice poplatek za vedení úvěrového účtu má, ale jen v měsících, kdy kartu použijete (50 Kč měsíčně). Pokud ji máte v šuplíku připravenou na horší časy, za její vedení neplatíte. (Tip: když ji uhradíte do nuly do konce daného měsíce, neplatíte ani ten poplatek za úvěrový účet.)

Přečtěte si také: mBank oseká sazebník, některé služby ale zdraží

Jiné banky to mají opačně. mBank u mKreditky za objem bezhotovostních plateb pod 500 Kč v daném měsíci naúčtuje 29 Kč měsíčně, jinak je vedení bez poplatku. Od října se tento limit zvýší na 1000 Kč měsíčně, případný poplatek zůstává stejný. Po první tři měsíce je karta bez poplatku za vedení bez podmínek.

U Kreditní karty Standard od ČSOB zase platí, že máte vedení bez poplatku při útratě od 3000 Kč měsíčně, jinak vás stojí 30 Kč měsíčně. ČSOB držitelům kreditky odpouští během prvního půl roku úroky.

Stejný limit platí i pro kreditku Smart od MONETA Money Bank. Pokud máte útratu nad 3000 Kč, neplatíte poplatek za vedení. Jinak vás bude stát 49 Kč měsíčně.

Kromě kreditních karet od bank do tohoto seznamu patří také Kreditní karta Diners Club Pure+, se kterou mohou čtenáři Měšce získat úrokovou sazbu 4,90 % p.a. v prvním roce. Bez doplňkových služeb neplatíte poplatek za vedení karty, základní jsou již v ceně.

Zaměříme se tedy na:

Kreditní kartu Standard od ČSOB (první půl rok banka poskytuje úrokové prázdniny),

Kreditní kartu Diners Club Pure+,

Kreditní kartu od Fio banky,

Hello kreditku od Hello bank! (s poplatkem za vedení 50 Kč měsíčně jen v období, kdy kartu používáte),

Kreditní kartu 4U od Komerční banky,

mKreditku od mBank,

Kreditní kartu Smart od MONETA Money Bank,

Kreditní kartu Easy od Raiffeisenbank.

Automatická splátka

Bezúroční období je u těchto karet dlouhé 45–55 dní. Do této doby musíte peníze vrátit, jinak se půjčka úročí. Toto riziko může pokrýt služba automatické splátky 100 % výše úvěru. Hello bank! tuto službu neumožňuje, Fio banka a Komerční banka ji naopak mají bez poplatku.

U ostatních bank měsíčně za 100% inkaso ze strany vydavatele karty zaplatíte:

ČSOB: 30 Kč,

Diners Club: 20 Kč,

mBank: 25 Kč (od října 29 Kč),

MONETA Money Bank: 49 Kč,

Raiffeisenbank: 29 Kč.

Pokud peníze pošlete sami, je to samozřejmě bez poplatku.

Výběry a bezúročné období

V souvislosti s bezúročným obdobím je třeba dát pozor na to, že na některé transakce se nevztahuje. Typicky to bývá výběr z bankomatu, za který ještě většinou zaplatíte poplatek.

U ČSOB za výběr z bankomatů společností z finanční skupiny zaplatíte 50 Kč. Výběr z ostatních bankomatů vás bude stát dvojnásobek. Bezúročné období se ale vztahuje i na výběry z bankomatu nebo převody peněz na jiný účet nebo na cashback.

Diners Club vztahuje bezúročné období i na výběr z bankomatu a peníze převedené na bankovní účet. Za výběr z jakéhokoli bankomatu ale zaplatíte 2 % z vybírané částky plus 59 Kč, za odeslání peněz na účet pak 1 % z částky.

Fio banka za výběr z vlastního bankomatu a dva výběry měsíčně z cizích bankomatů poplatek neúčtuje, ale zase na tuto transakci nevztahuje bezúročné období. Z karty není možný cashback ani zaslání peněz na jiný účet.

Bez poplatku vyberete z vlastního bankomatu u Hello bank!, která ale minulý podzim zpřísnila podmínky tak, že bezúročné období už platí jen na platby kartou u obchodníka (i na e-shopech).

Podobně to dělá mBank. Výběry doma i v zahraničí jsou bez poplatku, vybíráte-li 1000 Kč a víc. V ostatních případech vás to stojí 49 Kč. Se změnou sazebníku se tento limit zvýší tak, že pro bezplatný výběr budete muset z bankomatu „vytáhnout“ 1500 Kč a víc, jinak zaplatíte 49 Kč. Ačkoli lze peníze převádět na jiný účet, bezúročné období se na tuto transakci nevztahuje, stejně jako na výběry hotovosti z bankomatu nebo přes cashback.

MONETA Money Bank výběry z bankomatu u karty Smart zpoplatňuje 49 Kč bez ohledu na to, zda vybíráte z vlastního, či cizího bankomatu, v ČR, nebo zahraničí. Bezúročné období se nevztahuje na výběry hotovosti z bankomatu ani přes cashback. Vztahuje se naopak na převod peněz na jiný účet.

Komerční banka ke kreditce 4U poskytuje jeden výběr z bankomatu bez poplatku (po celé Evropě) a úvěr při výběru neúročí, resp. úročí ho až po uplynutí bezúročného období.

U Raiffky za výběr zaplatíte 3,5 % z částky, min. 89 Kč, a banka takovou transakci úročí od počátku zvýšenou sazbou. Bezúročné období se nevztahuje ani na cashback. Převod na jiný účet banka neumožňuje.

Tradičně se nedá jednoznačně zhodnotit, která kreditka je nejlepší, protože každý klient má jiné potřeby, používá ji jinak. Zatímco někdo potřebuje, aby jeho karta uměla neúročený převod peněz na jiný účet, jinému stačí jeden neúročený a bezplatný výběr z bankomatu. Vyberete-li si jeden způsob, jak peníze čerpat, dá se mezi kreditkami bez poplatku za vedení najít způsob, jak si s nimi půjčit i bez úroku.