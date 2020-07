Jak se registrovat na úřadu práce?

Pokud přijdete o práci a splňujete podmínky pro zařazení do evidence Úřadu práce ČR, měli byste se zaregistrovat ideálně do několika pracovních dnů po ukončení pracovního poměru. Zaregistrovat se na úřadu práce můžete nyní kdekoliv, i v místě, kde se aktuálně zdržujete. Nemusíte tedy nutně navštívit úřad v místě trvalého bydliště, jako tomu bylo dříve. Ne vždy, když chcete pořádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti, musíte na úřad práce osobně. Žádost o zprostředkování zaměstnání a Žádost o podporu v nezaměstnanosti je nyní možné podat i elektronickou cestou , prostřednictvím datové schránky nebo emailu se zaručeným elektronickým podpisem. Můžete je také poslat poštou nebo je odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.

do 50 let věku vám náleží podpora po dobu 5 měsíců ,

, nad 50 do 55 let věku vám náleží podpora po dobu 8 měsíců ,

, nad 55 let věku máte nárok až na 11 měsíců podpory.

Kolik dostanete?

Výše podpory se odvíjí od vašeho průměrného výdělku v předchozím zaměstnání, maximálně to ale v letošním roce 2020 může být 19 389 korun měsíčně. Letos v červnu pobíralo podporu 93 429 uchazečů a její průměrná výše byla 8742 korun.

V prvních dvou měsících máte nárok na 65 % vašich předchozích čistých průměrných výdělků, další 2 měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 %. Jestliže se na úřad práce hlásíte poté, co jste ukončili živnost jako OSVČ, vychází výše vaší podpory z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden kalendářní měsíc. Jestliže jste ale ukončili poslední zaměstnání sami bez vážného důvodu nebo dohodou se zaměstnavatelem, máte nárok pouze na 45 % svého průměrného čistého výdělku po celou dobu pobírání podpory.

Když jste vedení v evidenci úřadu práce, máte právo na zprostředkování zaměstnání, což obnáší vyhledávání vhodného zaměstnání, poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech. Musí vám najít zaměstnání, jehož délka pracovní doby činí minimálně 80 % stanovené týdenní pracovní doby. Smlouva je sjednaná buďto na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, delší než tři měsíce. Práce by současně měla odpovídat vaší zdravotní způsobilosti, a pokud možno i kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání a dopravní dosažitelnosti.

Přivydělat si můžete, přijdete ale o podporu

I jako uchazeč vedený v evidenci úřadu práce si můžete přivydělat. Vaše finanční odměna ale nesmí přesáhnout částku rovnající se polovině minimální mzdy. Ta v letošním roce 2020 činní 14 600 korun, takže si můžete vydělat maximálně 7 300 korun hrubého měsíčně. (Jestliže máte více výdělků, jejich výše se sčítá.) Každý výdělek-brigádu musíte úřadu práce nahlásit. Po dobu trvání brigády nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Po jejím skončení vám ji úřad opět začne vyplácet. Pracovat navíc můžete jen na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo musíte být v pracovním nebo služebním poměru. Nesmíte si přivydělávat na dohodu o provedení práce (DPP).

Stát vám uhradí zdravotní pojištění

Během vaší evidence na úřadu práce za vás platí zdravotní pojištění stát. Doba, během níž pobíráte podporu, se vám započítává do důchodu. V případě, že v evidenci zůstanete i poté, co skončí období vyplácení podpory, do důchodu se vám započítávají maximálně tři další roky. Pokud si najdete práci, musíte to úřadu práce oznámit nejpozději do osmi dnů.