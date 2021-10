Jak se od dob devadesátek změnil přímý prodej?

Po pádu minulého režimu se v České republice začal rozmáhat mimo jiné osobní prodej. Někdo ho označuje jako osobní prodej, jiný jako přímý prodej. Často také bývá spojován s Multi Level Marketingem (MLM).

Nákupy přímo od výrobců

Princip osobního či přímého prodeje je poměrně jednoduchý. Jde o prodej založený na tom, že zboží nakupujete přímo od výrobce. Často takový prodej bývá spojen i s tím, že vám zástupce výrobce přijede daný produkt předvést k vám do domácnosti. A to buď jen vám osobně, nebo například vám a skupině vašich známých, když se společně domluvíte a sejdete. Obchod tak prakticky vždy probíhá mimo obchodní prostory.

Je to vlastně forma maloobchodního prodeje. Akorát místo toho, abyste šli do drogerie a vybrali si z 60 značek pracích prášků ten, který vám vyhovuje, nakoupíte jeden konkrétní přímo u výrobce.

Taková myšlenka rozhodně není špatná. Nakupovat zboží přímo od výrobců může mít své výhody. Ušetříte na marži, kterou si připočítává obchod, do kterého byste pro zboží museli zajít. Pokud probíhá prodej osobně, zástupce výrobce vám zboží pravděpodobně přiveze až domů, a tak nikam nemusíte.

Velmi ale záleží na tom, jak se přímý prodej pojme.

Multi Level Marketing: udělej si vlastní byznys

Přímý prodej bývá často spojován i s pojmem Multi Level Marketing. Proč? To je jednoduché. Ve výše uvedeném schématu funguje výrobce, který vyrábí nějaký produkt, například drogistické zboží. Toto zboží dodává do sítě drogerií, ale navrch nabízí i možnost přímého prodeje přímo od zástupců své firmy. Ti za vámi přijedou domů, zboží vám předvedou a rovnou i prodají, pokud máte zájem. A pak si v pravidelných intervalech domluvíte další návštěvy, kdy vám přijedou doplnit zásoby.

Takové schéma lze ale ještě rozšířit, a to tím, že tito přímí prodejci budou provádět nábor dalších přímých prodejců. Vznikne pak situace, kdy bude pod sebou takový přímý prodejce mít třeba 8 dalších přímých prodejců, kteří si pod sebe mohou nabrat další přímé prodejce. A tímto vzniká Multi Level Marketing. A právě v této chvíli se mohou lišit principy a úmysly toho, jak přímý prodej probíhá.

Do takového schématu totiž velmi často naskakují lidé, kteří berou celou záležitost jen jako byznys. Často jsou na to i lákáni různými náboráři, kteří je vyloženě vyzývají, ať si s jejich zbožím založí e-shop, ať si udělají vlastní byznys apod.

Byznys na přímých prodejcích

Co už ale možná ne každému, kdo je do prodeje zapojen, dojde, že byznys se vlastně odehrává i na něm samotném. Přímý prodejce, který ho kdysi naverboval, aby šel dělat přímý prodej, má pochopitelně nějaký zisk z jím provedených prodejů. Často procentuální. Někdy se proto přímí prodejci snaží lákat další zájemce na to, že časem, budou-li dobří, získají pasivní příjem. Zkrátka pod sebou budou mít tolik přímých prodejců, kteří budou dělat takové obraty, že oni sami nebudou muset dělat nic. Jen budou pobírat procenta z prodeje a spokojeně žít.

Byznys na nich samotných se ale může odehrávat i mnohem jasnějším způsobem. Například různými platbami za členství a tím i možnost provádět přímý prodej pro danou společnost, měsíčními platbami za možnost využívání mobilní aplikace, která má nějakým způsobem zjednodušit či usnadnit přímý prodej, nebo je jen plná návodů a tipů, různými platbami za základní balíček pod záminkou toho, že když oni sami chtějí tyto výrobky prodávat, měli by je mít vyzkoušené osobně, atd.

Nabízí se proto otázka, pokud je těchto levelů u dané společnosti více, jakou hodnotu má samotný výrobek, když cena, kterou zákazník zaplatí, se následně rozpočítává do pasivního příjmu několika dalších přímých prodejců. Jakou výrobní hodnotu a kvalitu dané zboží může mít? A hlavně – jaký je přínos takových prodejců společnosti?

Kdo u nás dělá přímý prodej?

Přímý prodej má v České republice dokonce svou asociaci – Asociaci přímého prodeje. Podle té je do osobního prodeje v České republice zapojeno téměř 400 000 osob. Asociace zároveň řadu společností propagujících osobní prodej sdružuje. Společností propagujících své zboží jen přes osobní prodej je ale mnohem více. Namátkou uvádíme v tabulce:

Společnosti provozující přímý prodej Akuna Amway Avon Dedra Forever Living Herbalife Just LR Health & Beauty Mary Kay Nu Skin Oriflame PartyLite TianDe Vorwerk ZAREN – Noemus ZAREN – Ecoclean

Pojďme si některé z nich rozebrat podrobněji.

Amway – udělej si byznys a měj pasivní příjem

Společnost Amway působí v České republice od roku 1994. Mezi produkty, které prodává, patří různá mýdla, čističe vody, vitamíny, kosmetika, výživové doplňky a produkty domácí péče.

Pokud jste zaregistrovaný prodejce této značky, máte z každého prodaného výrobku maloobchodní marži ve výši 10 %. Kromě toho můžete získat odměnu založenou na tom, jak vysokou kvalifikační úroveň máte. Každý výrobek je hodnocen určitým počtem bodů. Pokud přesáhnete za daný měsíc určitou bodovou hranici, získáte o určitá procenta vyšší odměnu. Maximálně takto můžete získat 21 % z provedeného obratu.

Společnost také láká na pasivní příjem. Když pod svou osobu naberete další přímé prodejce, kteří budou provádět obraty, budete mít příjem i z jejich obratů. Právě zde lákají společnosti na to, že si časem můžete vytvořit pasivní příjem.

Just – příjem fungující na rabatu

Just je firma, která se zabývá produkty přírodního léčitelství. Z této oblasti u nich koupíte produkty na péči o zuby, vlasy, pleť a celé tělo, péči o domácnost. Pod společnost Just spadá i společnost Nahrin, která nabízí výrobky z oblasti zdravé výživy. Ta prodává nápoje, šťávy a sirupy, doplňky stravy, koření, marinády a oleje.

Firma byla založena v roce 1930 a na český trh vstoupila v roce 1991 pod značkou JUST CS jako výhradní zástupce švýcarských výrobků JUST. Potravinové doplňky firmy Nahrin přidala do svého portfolia v roce 1995.

Přímí prodejci této firmy mají příjem založený na rabatu, tedy rozdílu mezi maloobchodní a velkoobchodní cenou. Výše rabatu se navíc může lišit podle toho, jaké objemy prodejů máte. Čím vyšší prodeje, tím vyšší procentuální rabat. Pokud naopak nic neprodáte, nic si nevyděláte.

Avon

Společnost Avon v České republice působí od roku 1991. Portfolio Avonu zahrnuje dekorativní, pleťovou a tělovou kosmetiku, vůně, módní i bytové doplňky a dekorace.

Herbalife

Společnost Herbalife byla založena v roce 1980 a na rozdíl od Amway a Avonu se nevěnuje prodeji kosmetiky. Herbalife je zaměřena primárně na oblast wellness, dobré kondice a zdravého životního stylu. Specializuje se na výrobky pomáhající regulovat váhu, produkty z oblasti sportovní výživy a fitness, produkty cílené výživy, potravinové doplňky, výrobky pro osobní péči a péči o pleť.

Mary Kay

Společnost Mary Kay funguje již od roku 1963. Jedná se o výhradně kosmetickou společnost, která prostřednictvím přímého prodeje prodává kosmetické přípravky pro muže i ženy.

Nu Skin

Firma Nu Skin funguje od roku 1984 a zakládá si na poskytování kvalitní péče o pokožku. Rovněž u nich nakoupíte produkty na redukci hmotnosti, potravinové doplňky stravy a výživové produkty. Firma se ale zabývá i kosmetikou, a můžete se tak setkat i s produkty péče o pleť.

Oriflame

Firma Oriflame byla založena v roce 1967 a zaměřuje se na prodej kosmetiky, a to jak dekorativní, tak i péče o tělo. Nabízí řady pro muže i ženy. Okrajově se také zabývá wellness produkty a produkty na snížení hmotnosti.

Přímí prodejci věnující se této značce mají své příjmy založeny jednak na rabatu, tedy na rozdílu velkoobchodní a maloobchodní ceny, jednak na procentech z objemu svého týmu. Pokud si vytvoříte tým a ten má dostatečné prodeje, máte z jejich prodejů nějaká procenta, tedy pasivní příjem.

Vorwerk

Firma Vorwerk se zabývá spotřebiči a vybavením domácností. Koupíte u ní například vysavače nebo vybavení do kuchyně, jako je kuchyňský robot apod. Dodává i originální náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství, například filtrační sáčky či vakuové pytle. Nabízí také poradenství týkající se všech produktů.

Co se změnilo? Název

Co se od dob před 20 či 30 lety změnilo? V systému fungování prakticky nic. Asi největší změna se udála v názvosloví. Co bylo dříve nazýváno Multi Level Marketingem, přímým prodejem či osobním prodejem, se dnes schovává za pojmy jako „udělat si vlastní byznys“ či „mám vlastní e-shop s drogerií“.

Peníze se samozřejmě v podobně orientovaných byznysech vydělat dají, a často i nemalé. Nabízí se ale otázka. Pokud bychom všichni dělali přímý prodej a Multi Level Marketing, kdo bude nakonec péct rohlíky?