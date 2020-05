 »   »  Jak se dostat do pojišťovny z mobilu?

Řada institucí včetně pojišťoven v předchozích týdnech omezila nebo přerušila provoz svých kamenných poboček. Týkalo se to například UNIQA pojišťovny, Kooperativa pojišťovny a mnohých dalších. Třeba Direct pojišťovna vyhlásila celofiremní home office. Téměř všichni z firmy, kromě těch, kteří udržují nutný chod kanceláří, se přesunuli na home office. Situaci týkající se koronaviru jsme od začátku sledovali a dělali jsme postupně taková opatření, abychom co nejvíc chránili klienty a také každého v týmu, říkala Nela Maťašeje, tisková mluvčí Direct pojišťovny. Nyní se vše vrací do normálu, například UNIQA pojišťovna počátkem května oznámila, že všechny své kamenné pobočky otevírá. Omezení ale mělo své výhody: může nás to více naučit komunikovat s pojišťovnami online.

Vyřizovat pojistné události nebo komunikovat s pojišťovnou můžete buď přes web, nebo pomocí mobilních aplikací. Třeba Generali Česká pojišťovna před pár týdny spustila online likvidaci škod, u které vám stačí jen chytrý mobil s kamerou, žádnou aplikaci stahovat nepotřebujete. Ale i přesto v obchodě Google Play má další dvě aplikace pro zpříjemnění hlášení škod.

Pojišťovnám se obecně do mobilních aplikací příliš nechce, pár jich ale existuje.

Aplikace pro komunikaci s pojišťovnami

Subjekt Aplikace Android iOS Allianz pojišťovna Allianz CZ Ano Ano Česká podnikatelská pojišťovna ČPP connect Ano Ano Direct pojišťovna Direct Nafoť a jeď Ano Ano ERV pojišťovna Moje Evropská – cestovní poj. Ano Ano ERV pojišťovna ERV travel & care Ano Ano Generali Česká pojišťovna eFoto Ano Ne Generali Česká pojišťovna Škody živě Ano Ano Kooperativa pojišťovna Koop Asistent Ano Ano Mutumutu Mutumutu zdravé životní pojištění online Ano Ano Pillow pojišťovna Pillow Ano Ano Slavia pojišťovna Slavia pojišťovna Ano Ano UNIQA pojišťovna UNIQA Ano Ano

Allianz: pojišťovna v mobilu

Přihlášení do aplikace funguje i pomocí biometrických údajů.

Co umí

Přístup ke všem smlouvám. Vidíte, v jakém jsou stavu, jestli jsou zaplacené a aplikace vás s předstihem informuje i o blížícím se výročí každé smlouvy.

Přehled všech nahlášených škod z majetkového pojištění a autopojištění, včetně seznamu dokumentů, které je třeba dodat pro uzavření likvidace, a máte zde přehled o aktuálním stavu, ve kterém se vyřizování škody nachází.

Při výročí autopojištění stačí, když prostřednictvím aplikace odešlete fotografii tachometru.

Můžete kontaktovat asistenční službu, která vám zajistí odtah porouchaného vozu, najdete zde informace, jak postupovat při ztrátě cestovních dokladů, dopravní nehodě, úrazu a podobně.

V aplikaci máte také veškerý archív korespondence včetně pojistných smluv nebo nahlášených pojistných událostí.

AXA pojišťovna: kartička v mobilu

AXA pojišťovna zase při sjednání cestovního pojištění umožňuje nahrát do mobilu kartičku AXA Assistance. V mobilu pak budete mít základní informace o pojištění, jako je číslo smlouvy, dobu trvání pojištění a vaše osobní údaje. Dále užitečné odkazy, které se vám můžou hodit, pokud budete potřebovat nahlásit škodu, najdete tu i kompletní obchodní podmínky. Zprostředkuje vám také tipy a rady, například jak ušetřit při opakovaných výjezdech nebo na co všechno máte v rámci pojištění nárok.

České podnikatelské pojišťovny: jen pro řidiče

Aplikace ČPP connect od České podnikatelské pojišťovny slouží řidičům k nafocení jejich auta při sjednání autopojištění a zaslání fotografií do interního systému pojišťovny.

Direct pojišťovna: jen pro řidiče

Obdobnou aplikací je Nafoť a jeď od Direct pojišťovny, která vám usnadní nafocení vašeho auta pro pojišťovnu. Aplikace vám sama ukáže, co máte zdokumentovat, a funguje i bez připojení k internetu. Můžete tedy nejdřív udělat fotky a poslat je, až budete na Wi-Fi. Pokud na to zapomenete, aplikace vás sama upozorní, že jste snímky pojišťovně neposlali.

ERV Evropská pojišťovna: pro cestovatele

Moje Evropská – cestovní poj.

ERV Evropská pojišťovna má mobilní aplikaci, kterou patrně v současné situaci příliš nevyužijete, přesto se vám může hodit. Díky této aplikaci budete mít v mobilu kontakt na asistenční službu. Dále informace o svém pojištění. V sekci Moje pojistky najdete všechny informace o vašem pojištění, elektronickou kartičku pojištění a také pojistné podmínky. Současně zde máte archív všech dokumentů a pojišťovna vám v aplikaci nabízí i praktické rady na cestu.

ERV travel & care

ERV Evropská pojišťovna má ještě obdobnou mobilní aplikaci ERV travel & care, která slouží k tomu, abyste měli základní přehled o zemi, kam cestujete. Poskytne vám informace o bezpečnostní situaci a zdravotnictví v kterékoli zemi světa. Pokud se navíc v zemi, kde se zrovna nacházíte, stane něco zásadního, upozorní vás na to. Navede vás k prověřeným nemocnicím nebo lékárnám a nabídne vám důležitá telefonní čísla.