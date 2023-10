Jak poznáte rizikový nebo podvodný e-shop? Naučíme vás to

Ať už bydlíte ve městě nebo na vesnici, leckdy bývá pohodlnější a efektivnější nechat si zboží doručit až domů, než jet do kamenné prodejny či výdejny zásilek. Zároveň je nákup přes internet jednodušší i v tom, že si snáze a rychleji porovnáte ceny. Napříč e-shopy se dá totožný výrobek zakoupit s rozdílnou cenou i desítek procent.

Ne vždy je ale výhodné kupovat zboží tam, kde je nejlevnější. Možná je to totiž jen lákadlo. E-shop může být neseriózní, nedodávat zboží, nebo vůbec nemusí jít o internetový obchod, ale pouze o tržiště, či jakousi nákupní galerii.

Čínské „české“ e-shopy

Před e-shopy, které jsou prokazatelně rizikové a nepůsobí seriózně, varuje i Česká obchodní inspekce. Pokud si tedy nejste jisti, zda nakupujete u solidního obchodníka, je to pro vás neznámý e-shop a nic o něm nevíte, můžete jeho název na webu České obchodní inspekce zadat do vyhledávání v databázi.

Partner obsahu V mBank děláme maximum pro to, abychom ochránili finance našich klientů. Neustále vyvíjíme nové funkce a nástroje, které jim pomáhají se zabezpečením jejich financí. Záleží nám ale i na tom, aby se naši klienti uměli chránit nejen při využívání bankovních služeb, ale i v každodenním životě – třeba proti podvodům na internetu. Proto jsme připravili bezpečnostní test, ve kterém si každý může vyzkoušet, jak dokáže čelit podvodníkům. Zkuste to i vy a vyhrajte iPhone 14. #NaBezpecnostiZalezi

Pokud vám databáze název e-shopu vyhledá, jde o rizikového obchodníka. A vždy se také dozvíte proč. Naopak to ale neplatí. Databáze zcela pochopitelně neobsahuje všechny potenciálně rizikové e-shopy. To, že jej tam nenajdete, neznamená, že nenakupujete u rizikového obchodníka.

Letos se s čínkými eshopy pomyslně roztrhnul pytel. Systém funguje jako přes kopírák: zaregistruje se doména, na ní se nasadí strojový překlad popisků zboží v češtině a u všech chybí název provozovatele eshopu i obchodní podmímky

Tady jsou příklady:

zaraczeshop.com

koifootwear.cz

botyvibram.cz

filacz.cz

hellyhansenbundy.cz

merrellbotycz.cz

nikeoutletcz.com

Všechny e-shopy výše mají společného jmenovatele, singapurskou společnost Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited, která právní entitou čínské Alibaby, majitele AliExpressu. Než nakupovat na těchto klonech, to už můžete zboží objednat přímo na čínském tržišti AliExpress.

Čínský „český“ web z zaraczeshop.com a proces nakupování. (8. 9. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Ověřte si majitele domény

Přitom prověřit si před nákupem e-shop není nic složitého. Než zaplatíte na neznámém e-shopu, ověřte si, komu patří doména.

Domény s koncovkou .cz prověříte na webu českého registrátora Nic.cz.





Domény s ostatními koncovkami.com, .online, .net apod. prověříte na různých webech, tady je 5 z nich:

Je to váš první nákup? Použijte bezpečnou platební kartu

Pokud e-shop ještě neznáte a přijímá platební karty, výborným a bezpečným nástrojem je pro platbu použít speciální platební kartu, která vám minimalizuje rizika případného podvodu.

Existují dva typy takových karet.

Prvním typem je předplacená platební karta, se kterou máte peníze striktně odděleny od vašeho účtu v bance. Může být fyzická i jen virtuální.

Druhým typem je platební karta propojená s vaším účtem, která má omezenou životnost použití. Např. jen hodinu, den, na počet transakcí, na konkrétní výši částky atd., a následně se deaktivuje. Ta je vždy pouze virtuální

Předplacené karty sice dobře řeší bezpečnost oddělení peněz, ale zvláště u zahraničních karet je komplikované dostat z nich peníze zpět na nějaký váš účet. Jde to, ale trvá to dlouho a s poplatky, nebo musíte do bankomatu.

Mezi první typ předplacené karty patří eKarta od mBank. Kdo má účet v mBank, má automaticky možnost si předplacenou kartu eKarta kdykoli zřídit, ale i zrušit a nepřetržitě si ji nabíjet-vybíjet z účtu u mBank. Je to opravu ihned. Peníze na eKartě jsou oddělené od účtu v bance, ale přitom se k nim kdykoli dostanete. Odpadá také nutnost vašeho ověření při pořízení karty, protože to už se stalo při otevření účtu.

eKartu tak můžete používat opakovaně, nebo v případě pochyností o obchodníkovi ji prostě po platbě zrušíte, peníze si převedete na účet a vytvoříte kartu novou. Tento proces vám nezabere ani 5 minut. A téměř vše je samozřejmě bez poplatků.

Seznamte se, s kým máte tu čest

Jak ověříte českou firmu a drobného podnikatele? Zda má někdo oprávnění podnikat, kde má sídlo, kde jsou kontakty pro reklamace, zda je-není plátcem DPH apod., najdete ve veřejných státních rejstřících:

Seriózní e-shop vám bez dlouhého hledání jasně zobrazí: Obchodní podmínky,

kontaktní údaje,

informace o provozovateli, zda je z ČR či z jiné země,

informaci o tom, zda nakupujete přímo od e-shopu, nebo jde jen o zprostředkovatele obchodu,

informace o možnostech platby (a neměla by být uvedena jako jediná možnost platba kartou).

Provozovatel e-shopu není k nalezení

Jedním ze společných znaků rizikových e-shopů je absence informací o provozovateli. Nezřídka se setkáte s tím, že provozovatel webu není uveden a zároveň chybí jakékoli kontaktní údaje.

Nemusí to znamenat, že jde o podvodný web a připraví vás o peníze. Ale na druhou stranu, pokud není na webu jediný kontakt, tak:

netušíte s kým uzavíráte kupní smlouvu,

kam můžete zboží reklamovat,

komu můžete zavolat, kdyby vůbec nedorazilo apod.

Totéž platí, pokud má obchodník na webu uvedené obchodní podmínky, i provozovatele, ale chybí jakýkoli kontakt. Když není možné kontaktovat obchodníka e-mailem, telefonicky, poštou, faxem ani jinak, nemáte prakticky šanci s ním cokoli řešit.

Nákup přes takový e-shop je tedy velmi rizikový.

Nedělejte online to, co byste v offline světě neudělali Žijeme čím dál víc online. A s tím přibývá i nových rizik, se kterými se musíme potýkat. Někdy je prostě složité vyznat se, co je na internetu pravda, a která nabídka, jež nám přistane do mailu nebo do zpráv na sociálních sítích, je podvod. Rozhodli jsme se vám život na síti usnadnit tím, že vám v sérii článků nazvané Bezpečně s Měšcem poradíme, jak se bezpečně chovat při online nakupování, jak se vyhnout podvodným soutěžím nebo co lze dělat při krádeži vaší identity.

Provozovatel je, ale se sídlem mimo EU

Setkat se můžete také s tím, že provozovatel webu sice uvedený je, a to se všemi kontakty a náležitosti, ale společnost nemá sídlo na území Evropské unie. To také automaticky neznamená, že zaplatíte, a zboží nikdy neuvidíte. Určitá opatrnost je však na místě.

Pokud byste přes takový e-shop nakoupili, měli byste být srozuměni s tím, že svá práva, jako reklamace a další, možná nebudete moci uplatnit, nebo pro vás taková možnost bude výrazně komplikovaná. Pravidla pro reklamaci či vrácení zboží se totiž v tomto případě nebudou řídit českými zákony, ale podle jurisdikce sídla prodávajícího. Takže když bude mít sídlo třeba v Singapuru, musíte se obrátit s případnou žalobou na singapurský soud…

Často navíc podobné weby vzbuzují dojem, že sídlí přímo v České republice, což je matoucí. I nákup přes takový e-shop je proto nutné zvážit a počítat s riziky.

Přitom stačí použít selský rozum. Cena zboží vypadá lákavě a obchodník má třeba i dobré reference. Než tam zboží zakoupíte, zkuste si jen tak pro zajímavost spočítat cenu poštovného, až jej budete reklamovat. A možná vás ten levný nákup velmi rychle přejde.

Je to e-shop nebo jen nákupní galerie?

Vyberete si na e-shopu hezké šaty a při pročítání obchodních podmínek narazíte na větu, kde obchodník prohlašuje, že se nejedná o e-shop, ale o nákupní galerii. Vše přitom vypadá stejně jako většina internetových obchodů. Bohatá nabídka zboží, možnost vložení do košíku, platba přes platební bránu, zboží je dokonce skladem. V čem je háček?

Nákupní galerie ukazuje na zprostředkovatele zboží, často ze zahraničí. Jejím prostřednictvím nabízí jinak český e-shop zboží typicky z Číny.

A jak to funguje?

Ve chvíli, kdy si přes nákupní galerii objednáte zboží, obchodník jej objedná od zahraničního subjektu, za což získá provizi. To, že je zboží skladem, často vůbec neznamená, že je skladem v České republice a přijde vám do pár dnů. Spíše je skladem v Číně, kde ho sice do pár dnů vyskladní a odešlou, nicméně vám může dorazit až po mnoha týdnech. Nebo vůbec. To už si z té Číny můžete zboží rovnou objednat sami, ne?