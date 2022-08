Jak poslat z české banky peníze do Ruska? Stále to jde, ale zrušili nám účet (TEST)

Ale opravdu je neprovedou? Co když je cesta, jak do Ruska platbu poslat? Chtěli jsme to vyzkoušet a sehnali testery, kteří to risknou.

Prakticky to tak snadné není, protože značná většina evropských (tedy i českých) bank platby do Ruska obecně zastavila. Oficiální důvody jsou skloňované jako „vnitřní politika banky“ nebo „v souladu s konfliktem a válkou na Ukrajině“. Přitom banky nesledují, zda jde o platbu soukromou, nebo obchodní. Pokud mají platby do Ruska blokované, neprovedou je.

To znamená, že mimo banky uvedené výše lze do Ruska platby posílat bez omezení, a to v jakékoli měně. Teoreticky. (Některé banky ale mají i své podrobnější seznamy .)

Převody z účtu na účet z Česka do Ruska zakázané nejsou s výjimkou bank uvedených na sankčním seznamu. Těch je k datu publikace článku 18:

Posíláme platbu soukromé osobě

Nebudeme vás zatěžovat složitostí platby do Ruska, zjednodušíme to na fakt, že cílem bylo zaslat peníze soukromé osobě na její soukromý účet. Mělo jít o drobnou částku v ekvivalentu 10 €. Abychom to zkomplikovali, cílem byla soukromá osoba, která má vedený účet ne v bance, ale v platební instituci. A tato platební instituce musí všechny zahraniční platby povinně provádět přes ruskou centrální banku. A jak víme, ruská centrální banka je na sankčním seznamu, samotná platební instituce však ne.

Sankční opatření zpravidla uvádějí jisté výjimky pro instituce, které jsou pouze v pozici tzv. korespondenční banky. V tomto případě by tak platba měla být řádně provedena a připsána.

Jak si s tím české banky poradí?

Parametry zadané platby Odchozí bezhotovostní platba v EUR nebo v RUB z účtu vedeného u české banky/záložny.

Platba zadaná přes internetové bankovnictví.

Příjemce: YooMoney, NBCO LLC

Majitel ruského účtu: Soukromá osoba, zahraniční ruský nerezident (občan ČR).

Korespondenční banka: Ruská centrální banka (BIC: CBRFRUMM)

Správně vyplněné všechny náležitosti platby (příjemce, BIC, INN, BIK, KPP, VO kód apod.)

Realizace: 1.–4. dubna 2022

První testy šly rychle. Některé banky měly na webu přímo uvedeno, že platby do Ruska neprovádí. Web snese všechno, jak si ale s platbou poradí bankovní systém v internetovém bankovnictví?

Air Bank – storno

Platbu do Ruska v EUR šlo zadat a systém ji přijal. Za pár hodin proběhl hovor z callcentra, kde bankéřka odesílatele platby informovala o stornu. Následně do internetového bankovnictví přišla zpráva, že platbu není možné provést.





Air Bank. Storno platby do Ruska.

Máme pro Vás důležitou zprávu.

Bohužel jsme byli nucení zrušit úhradu ve výši 25,00 EUR do Ruska. Banka CBRFRUMMXXX je zařazena na sankční seznamy EU a není možné do té banky poslat jakékoliv peníze.

Oficiální vyjádření V případě posílání plateb do Ruska musíme respektovat aktuální sankční seznam EU. To znamená, že pokud je banka příjemce na tomto seznamu, tak platbu na účet v takové bance nemůžeme provést. Do bank na sankčním seznamu tedy nelze posílat jakékoliv peníze, ať už jde o platby v českých korunách, eurech, anebo dolarech.

Akcenta – storno

Platební instituce Akcenta platby do Ruska také zastavila. Nešlo je ani zadat.

Vážení klienti,

vzhledem k válce na Ukrajině nebude od 21. března 2022 docházet k realizaci plateb s ruskými a běloruskými partnery/bankami.



Omlouváme se za případné komplikace.



Vaše AKCENTA CZ

Oficiální vyjádření Platby/úhrady do Ruska a Běloruska v současné době neprovádíme, a to v žádné měně. Důvodem je velmi nepřehledná situace na straně korespondenčních bank, kdy platby nebyly velmi často připsány, případně byly připsány s velkým zpožděním atd. Proto jsme se rozhodli nerealizovat v současné době platby do těchto dvou zemí.

Banka CREDITAS – storno

Systém platbu v rublech i eurech přijal, ale platba byla stornovaná bez dalšího vysvětlení.

Banka CREDITAS. Storno platby do Ruska.

Oficiální vyjádření Až do odvolání nebude Banka CREDITAS realizovat žádné odchozí platby v žádné měně do Ruské federace. Totéž platí o platbách do Běloruské republiky.

Citfin – odeslána, poté storno a jako bonus zrušený účet

Přímo na webu Citfinu bylo zřetelné oznámení:

Citfin. Platby do Ruska a Běloruska se neprovádí.

Platbu v rublech z multiměnového účtu nešlo odeslat.

Zkoušíme proto platbu v eurech. Tu systém kupodivu přijal. Za pár desítek minut však volala pracovnice z Citfinu s informací, že se moc omlouvá, ale že Citfin platby do Ruska neprovádí, proto byla platba zrušena a tuto informaci posílá majiteli účtu do e-mailu:

Upozorňujeme vás, že od pátku 11. března 2022 nerealizujeme v Citfin žádné platby do Ruska a Běloruska. Zastavení platebního styku do těchto dvou zemí se týká všech odchozích plateb, níže posílám odkaz na naše webové stránky, kde naleznete oficiální vyjádření vedení společnosti Citfin.

Informace o zrušené platbě však nebyla jediná, kterou družstvo Citfin poslalo. O dva dny později obdržel majitel účtu doporučenou poštou výpověď smlouvy s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Překvapení!

Vysvětlování nepomohlo. Nezlobte se, ale my už vás nechceme, dozvěděl se mezi řádky firemní klient. Sbohem a šáteček. Banka i záložna však na to má právo, účet mohou bez uvedení důvodu libovolně zrušit, komu chtějí. Tento test našeho odvážlivce přišel draze, ale to už je nezbytná daň, se kterou jsme počítali.

Citfin. Platba do Ruska znamenala výpověď smlouvy.

Z výpisu účtu však bylo patrné, že družstvo Citfin platbu odeslalo do korespondenční banky ING Belgium a ta ji vrátila. To byl možná jeden z důvodů následného zrušení účtu.

Citfin. Vrácená platba z korespondenční banky.

Česká spořitelna – storno

Platba v eurech bez komplikací odešla, ale za tři dny se vrátila zpět. Bez dalšího zdůvodnění ji banka stornovala.

ČSOB – odeslána, ale storno od korespondenční banky

Přímo na webu ČSOB viselo toto oznámení:

Vážení klienti, vzhledem k aktuálním mezinárodním opatřením není momentálně možné odesílat a přijímat jakékoliv platby v měně RUB. Děkujeme za pochopení.

Platbu v eurech naopak zadat šlo. Peníze byly odepsány 4. 4. 2022 a po více jak měsíci 11. 5. 2022 se vrátily od korespondenční banky se stručným sdělením:

Interní politika zahraniční banky.

To znamená, že peníze zastavila korespondenční banka, ale z ČSOB odešly.

Oficiální vyjádření S účinností od 1. 8. 2022 nebude Skupina, a tedy ani ČSOB, plošně zpracovávat odchozí platby do Ruské federace bez ohledu na měnu. Platební transakce z Ruska (příchozí platby) budou nadále zpracovávány, pokud to budou umožňovat účinné právní předpisy a embargo politika skupiny KBC. Doba zpracování příchozích plateb se může znatelně prodloužit, a to z důvodu jejich detailního prověřování. Klienti mohou být požádáni o součinnost (dodatečné informace a dokumentaci) při prověřování plateb a jejich souladu s platnými sankčními opatřeními a zásadami Skupiny KBC. Kvůli rychle se měnící situaci ČSOB nemůže garantovat, že před výše uvedeným datem ke zpracování odchozích transakcí vždy úspěšně dojde a že transakce (odchozí i příchozí) budou zpracovány ve standardních lhůtách.

Equa bank – odesláno, ale vráceno

Platba v eurech provedena 4. 4. 2022. Mezi 25. a 29. 4. 2022 (datum není jasné) se však vrátila zpět jako storno transakce, bez dalšího vysvětlení. Pravděpodobně ji tedy Equa bank odeslala, ale vrátila ji zpět korespondenční banka.

Expobank – storno

Od banky s ruským vlastníkem jsme doufali, že by mohla být vstřícnější a platbu odeslat přes své spřátelené pobočky v Rusku. Kdepak.

Při platbě v rublech systém napsal chybové hlášení a platbu neprovedl:

Obecná chyba. Platba nebyla vytvořena.

Zkoušíme proto platbu v eurech, ale bez šance. Expobank drží evropskou štábní kulturu a platby do Ruska neposílá.

Expobank. Storno platby do Ruska.

Fio banka – storno

Platbu v eurech šlo zadat, ale banka ji vzápětí stornovala. O tom telefonicky informoval osobní bankéř.

Fio banka. Storno platby do Ruska.

Komerční banka – storno

Platbu v rublech i eurech zadat šlo, ale záhy byla zrušena. A k ní přišlo toto sdělení:

Váš požadavek jsme zamítli. Z důvodu aktuální situace na Ukrajině není dočasně možné zasílat platby v RUB. Tuto platbu nemůžeme zpracovat. Odesíláte ji do zakázané země příjemce nebo banky.

Komerční banka. Storno platby do Ruska.

Komerční banka. Storno platby do Ruska.

Oficiální vyjádření Stejně jako u jiných plateb (nejen zahraničních, ale i SEPA, tuzemských, ale také hotovostních) respektujeme a uplatňujeme přijaté sankce v návaznosti na vojenskou agresi Ruska vůči Ukrajině.

ING Bank Śląski (Polsko) – storno, šetření AML

Platby v rublech zadat nešlo, tak zkoušíme eura. Z polské ING Bank Śląski platba v eurech odešla do bankovního systému. A tam zůstala, banka ji zastavila. Následovala obsáhlá korespondence mezi bankou a majitelem účtu o důvodu platby a původu prostředků včetně požadavku plné identifikace odesílatele a příjemce.

ING Bank Śląski rezygnuje z rozliczeń w rublu rosyjskim Bank nie będzie realizować transakcji w rublu rosyjskim (RUB). Oznacza, to brak możliwości przyjęcia i wysłania przelewu w rublach oraz wymiany tej waluty.



Nie będą również otwierane rachunki w rublu rosyjskim.

mBank – storno

Platbu v eurech systém přijal – a vzápětí vrátil.

Vážený kliente,



dovolujeme si Vám oznámit, že Váš požadavek o zahraniční platbu ze dne 3.4.2022 ve výši 10,00 EUR, který měl být zaslána do banky BIC – CBRFRUMM na účet číslo xxxxxx, nemůže být zrealizován jako platba SWIFT.



Platba byla zamítnuta z důvodu sankční politiky.

Oficiální vyjádření mBank zpracovává zahraniční platby standardně v měnách AUD, CZK, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, USD, jak uvádíme na našem webu. Seznam sankcionovaných ruských bank uvádíme na blogu.

MONETA Money Bank – storno

Stejná písnička, systém platbu přijal, ale v bance byla následně zrušena.

MONETA Money Bank. Storno platby do Ruska.

Vážený kliente, reagujeme na zahraniční úhradu ze dne 4.4.2022, kterou jste zadával přes Internet Banku na částku EUR 10,00 ref. 2209400035372445. Uvedená úhrada byla zrušena, protože směřuje příjemci i do banky, kteří jsou vedení na mezinárodních sankčních listech. S pozdravem, Moneta Money Bank, a.s.

Oficiální vyjádření Platby do Ruska je možné provádět v jakékoli měně. Na straně klienta žádné podmínky nejsou. Ze strany naší banky nicméně všechny platby – kromě standardních opatření včetně sankčního screeningu – nyní podléhají zesílené kontrole v kontextu rizik spojených s aktuální situací. Tyto kontroly provádíme manuálně.

Oberbank – storno

Platbu v rublech zadat šlo, ale následně volala bankéřka, že ji banka stornuje. Zkoušíme proto eura. Systém ji přijal, ale za dva dny se platba vrátila zpět na účet:

Vnitřní důvody. Platba příjemci není možná. Oberbank.

Oberbank. Storno platby do Ruska.

Raiffeisenbank – odeslána a platba řádně došla

Platba v rublech prošla zcela hladce bez komplikací. Jen kurz byl trošku divoký, čímž dokazuje, že jednou věcí je „oficiální“ kurz rublu na finančních trzích, který uměle drží ruská centrální banka, ale jinou věcí je skutečný tržní, obchodní kurz, který si komerční banky naúčtují.

Kurz Raiffeisenbank: 0,3153 CZK/RUB

Kurz na finančních trzích: 0,2596 CZK/RUB

Zaslaná částka: 700 RUB

Spread: 24,45 %

Odeslání platby: 4. 4. 2022

Připsání platby: 6. 4. 2022

Připaná částka: 675 RUB

Příchozí platba z české Raiffeisenbank v původní výši 700 RUB odeslaná 4. 4. 2022

Z podrobností platby vyplývá, že platba nešla přes ruskou centrální banku, ale přišla z moskevské Raiffeisenbank. Raiffka tak platbu poslala v rámci své skupiny.

Podrobnosti příchozí platby v rublech z české Raiffeisenbank.

Oficiální vyjádření Banka provádí transakce a obchody, které jsou v souladu s aktuálně platnými sankčními nařízeními. Některé platby do Ruska je možné nadále provádět – a to v rozsahu, který umožňuje aktuální sankční legislativa. Toto platí i pro Equa bank.

TRINITY BANK – storno

Platbu v eurech zadat šlo, ale banka ji stornovala. O stornu platby informovala bankéřka.

UniCredit Bank – odeslána, šetření AML, vrácena

Platbu systém přijal a ještě ten den z banky přišel suchý e-mail od bankéře, ve kterém klientovi přeposlal požadavek oddělení zahraničních plateb k přesnější identifikaci transakce.

Platba dočasně pozastavena



zajistěte prosím bezodkladné kontaktování klienta a vyžádejte si od něj detailní identifikaci příjemce platby xxxxx. Pokud jde o právnickou osobu, pak celý název její firmy, vč. odlišujícího dodatku, sídlo a company ID.



Požádejte klienta o vyplnění informací v přiloženém Check list.



Spolu s vyplněným a podepsaným checklistem požádejte klienta o zaslání související dokumentace k předmětné platbě, kterou banka požaduje pro účely naplnění §9 zákona č. 253/2008 Sb. – tzn. faktura, smlouva, celní deklarace, HS kód zboží, dopravní listy, end-user certifikát.



Informaci banka požaduje za účelem vyhodnocení platby oproti současným sankčním opatřením.



Klienta prosím informujte o faktu, že bez výše uvedených informací a dokumentů nemůže UCB předmětnou platbu zpracovat. Stejně, tak nebude možné předmětnou platbu zpracovat, pokud ji UCB shledá jako vysoce rizikovou resp. mohlo by jejím zpracováním dojít k obcházení/porušení mezinárodních sankcí. Specialista AML

Anti Money Laundering

Compliance Division

Klient po pravdě vyplnil, že peníze půjdou do banky uvedené na sankčním seznamu, tj. ruské centrální banky (protože to technicky ani jinak nejde). Uvedl, že jde o platbu na jeho vlastní účet v Rusku, a doložil potřebné dokumenty.

Platba původně odeslaná 4. 4. 2022 někdy v průběhu dubna byla nakonec skutečně odeslána z banky – a vrátila se 28. 4. 2022 z důvodu „chybných údajů o příjemci platby“. Platbu vrátila korespondenční banka UniCredit Moskva (IMBKRUMM), takže rovněž UniCredit Bank využila propojení a platbu odeslala v rámci své finanční skupiny.

Formulář z UniCredit Bank ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ / SANKČNÍ DEKLARACE K TRANSAKCI Jméno/název klienta

Jméno/název protistrany

Měna, částka a datum transakce

Účel transakce / druh zboží (https://www.tariffnumber.com/2022) Na transakci se podílí: 1. Subjekty ze sankčního listu EU (https://sanctionsmap.eu/#/main), sankčního listu USA (https://sanctionssearch.o­fac.treas.gov/) nebo sankčního listu UK? ano-ne 2. Subjekty ze sektorového sankčního listu EU, USA? ano-ne 3. Oblasti Krym/Luhansk/Donetsk? (např. entity z těchto oblastí, přístavy či města v oblasti a doprava zboží přes ně) ano-ne 4. Subjekty z tzv. listu oligarchů (Kremlin list)? NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/394 ano-ne 5. Souvisí transakce se zbožím a technologií pro námořní plavbu dle přílohy XVI Nařízení? NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/328 ano-ne 6. Souvisí transakce s vojenským průmyslem, obranným sektorem nebo zpravodajskými službami v Rusku nebo s privatizací majetku ve vlastnictví Ruska? ano-ne 7. Jde o zboží dvojího užití? (Příloha I Nařízení Rady (EU) 821/2021) Zbožím dvojího užití se rozumí takové druhy zboží a technologií, které jsou běžně využívány především pro civilní účely, lze je však využít i pro účely vojenské. ano-ne 8. Souvisí transakce s jakýmkoli plynovodem, který pochází z Ruska, např. North Stream, Turk-Stream, s těžbou ropy v hlubokomořských, břidlicových a arktických oblastech nebo se jedná o plavidla nebo plynové projekty, letadla, rafinerie? ano-ne 9. Souvisí transakce s technologií určenou pro použití při rafinaci ropy? ano-ne 10. Souvisí transakce s technologií určenou pro použití v letectví nebo kosmickém průmyslu? NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/428 ano-ne 11. Souvisí transakce se státem vlastněným subjektem z přílohy č. XIX Nařízení nebo subjektem, který vlastní či ovládá? ano-ne 12. Souvisí transakce se zbožím uvedeným v příloze II Nařízení 833/2014? ano-ne 13. Souvisí transakce se zbožím z železa nebo oceli dle přílohy č. XVII Nařízení? ano-ne 14. Souvisí transakce s luxusním zbožím dle přílohy č. XVIII Nařízení?

Pokud ano, jaká je hodnota tohoto zboží? ano-ne 15. Souvisí transakce s investicemi do ruské energetiky, zbožím, technologií nebo službami pro energetický průmysl v Rusku (s výjimkou jaderného průmyslu)? ano-ne ÚČAST BĚLORUSKA 16. Souvisí transakce se zbraněmi, zbožím dvojího užití, benzínovými výrobky, zařízeními pro vnitřní represi, chloridem draselným, telekomunikačními zařízeními nebo tabákem? ano-ne 17. Souvisí transakce se dřevem, ocelí, železem, cementem, pryží nebo výrobky z nich? ano-ne Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že výše uvedené skutečnosti k transakci realizované prostřednictvím UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jsou správné a úplné. Toto prohlášení doplňují následujícími dokumenty: Smlouva, faktura, přepravní dokumenty, celní deklarace, end-user certifikát (EUC), příp. další.

Wise – nelze

Wise platby do Ruska zcela zastavilo.

Sorry, we don't support payments to this country.

Tabulka: Podrobný přehled testu zahraničních plateb do Ruska

Platba do Ruska Banka Měna platby Průběh Poznámka Air Bank 25 EUR storno Banka CREDITAS 10 EUR, 2000 RUB storno Citfin 700 RUB, 10 EUR RUB storno u Citfinu, EUR odesláno, storno u korespondenční banky Citfin bezprostředně poté zrušil majiteli účet Česká spořitelna 10 EUR storno příjemci záhadně došlo 500 RUB v režimu D+1 ČSOB 10 EUR odesláno, storno u korespondenční banky Expobank 700 RUB storno Equa bank 10 EUR odesláno, storno u korespondenční banky Fio 10 EUR storno ING Bank Slaski 8 EUR storno AML šetření Komerční banka 10 EUR, 700 RUB storno mBank 10 EUR storno MONETA Money Bank 10 EUR storno Oberbank 10 EUR, 700 RUB storno Raiffeisenbank 700 RUB

odesláno, přijato D+2, došlo 675 RUB Revolut nelze TRINITY BANK 10 EUR storno UniCredit Bank 700 RUB odesláno, vráceno Platba po více jak měsíci vrácena z důvodu „chybných údajů o příjemci“. Zen.com nelze

Jak dostat peníze do Ruska bankovním převodem? Musíte najít banku, která to udělá

Z našeho testu vyplývá, že bez komplikací do Ruska peníze poslala jen Raiffeisenbank. Stále má totiž v Rusku funkční pobočky v rámci Raiffeisen Bank International.

S komplikacemi platba odešla i z UniCredit Bank, ale po více jak měsíci (!) se vrátila z důvodu chybného uvedení příjemce platby.

Toto zjištění může být cennou zprávou zvláště pro dopravní a spediční firmy, které mají v Rusku své řidiče. S běžnými platebními kartami už v Rusku platit nejde, podobně jsou blokované transakce téměř všemi tankovacími kartami. Pokud řidič či jiný pracovník nechce s sebou do Ruska vozit objemnou hotovost, musí používat ruský platební systém a k němu vydanou kartu MIR. Pak tedy potřebuje (osoba, firma) účet v ruské bance nebo platební instituci. A na něj musí nějak dostat peníze. Informace pomůže i soukromým osobám, které potřebují poslat peníze např. příbuzným, nebo potřebují hradit své závazky v Rusku.

Nicméně možnost nadále platby posílat do Ruska deklaruje i MONETA Money Bank s tím, že se každá platba manuálně posuzuje. A obecně, platby do Ruska (mimo sankční sezamy) zakázány nejsou. Pokud je nějaká banka neprovádí, jde o její obchodní/etické rozhodnutí.

Platby do Ruska je možné provádět, každá platba je posuzována individuálně a ve spolupráci s AML dle aktuálně platných sankčních omezení. Platby jsou prováděny přes korespondenční banku v Rakousku a je možné je realizovat jen do banky, která je napojena na mezinárodní systém SWIFT, napsala Měšci Monika Veselá z J&T Banky (banka nebyla součástí testu).

Bettina Richter-Kästner z německé Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, která působí i v Česku formou reprezentace, rozvedla, v čem a proč nastávají komplikace při platebním styku do Ruska: Platební styk s Ruskem je omezen finančními sankcemi. Není však žádný paušální zákaz platebního styku s Ruskem. Úhrady pro osoby, firmy, instituce a banky, které jsou na sankční listině EU nebo listině spolkové vlády, však nejsou prováděny. U všech ostatních úhrad do Ruska může dojít k omezením. Na jedné straně jsou dotčené ruské finanční instituce výrazně omezeny ve svých mezinárodních finančních transakcích kvůli vyloučení z bankovní sítě „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication“ – ve zkratce: SWIFT. Na druhou stranu může docházet ke značným zpožděním nebo odmítnutí, resp. pozastavení plateb, na které Sparkassen-Finanzgruppe nemá žádný vliv. Sparkassen a Landesbanken dodržují všechny aktuálně platné sankce EU a spolkové vlády vůči Rusku. Podmínky pro úhrady jsou stejné jako dříve, pouze naši poradci kontrolují, zda je banka na sankčním seznamu. Tento seznam se může kdykoli změnit.

Že ani v Německu banky nepostupují jednotně, potvrzuje v reakci pro Měšec Roman Mašek, vedoucí týmu Betrieb CZ z Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz, která má pobočku v Chebu a Plzni. V současné době jsou veškeré platby z/do Ruska a Běloruska blokovány naší korespondenční bankou v Německu – není tedy možné platby technicky realizovat. Blokace platí jak pro příchozí, tak pro odchozí platby, a to bez ohledu na subjekt odesílatele/příjemce. Jedná se o stav k dnešnímu dni (7. 4. 2022) a situace se může samozřejmě kdykoli změnit. Nicméně zmírnění opatření (vzhledem ke stávající situaci) v nejbližší době neočekáváme.

Problémy plateb z/do Ruska v bodech Platby nelze provádět z/do ruských bank uvedených na sakčním seznamu. Pokud banky na sankčním seznamu jsou zároveň bankami korespondenčními, tj. nejsou cílovou institucí platby, peníze převádět lze. Ale české i zahraniční banky nad rámec sankcí tyto platby také blokují. Platby z/do Ruska obecně mají některé banky ve výlukách a vůbec je neprovádějí, i když by mohly. Je to jejich obchodní rozhodnutí v rámci vymezení se agresorovi v podobě ruského státu. Platby z/do Ruska mohou trvat týdny. Po cestě se prověřují na všech stranách, tj. u odesílatele, korespondenčních bank i u příjemce. Běžně platba z/do Ruska trvá dva pracovní dny (D+2). Platbu do z/do Ruska budou české banky až na výjimky vždy prověřovat, pakliže ji schválí k realizaci. Připravte se na dokládání původu prostředků a důvodu platby, a to bez ohledu na výši částky. Ve výhodě jsou banky, které stále mají v Rusku pobočky v rámci své finanční skupiny (Raiffeisenbank, UniCredit Bank). Drobná chyba v zadání platby, např. jen překlep, znamená vysoké riziko jejího vrácení. Jde jen o bankovní poplatky, nic víc v tom nehledejte, zahraniční banky to docela baví. Ale to je problém u všech ne-eurových zahraničních plateb.

Česká národní banka do toho nemluví, ale FAU to zajímá

Na problematiku plateb do Ruska jsme se zeptali i Petry Vodstrčilové, mluvčí České národní banky:

Je nějaké nařízení či doporučení ČNB, aby platby do Ruska byly zastaveny bez ohledu na to, zda jde/nejde o banku na sankčním seznamu?

Ne, není. ČNB v tomto zastává neutrální pozici a nenařizuje ani nedoporučuje finančním institucím opatření nad rámec zákonných opatření. ČNB nicméně dbá na to, aby finanční instituce vždy adekvátně řídily rizika, kterým jsou vystavena. Blíže viz. mj. dohledový benchmark a upozornění na webu ČNB.

Nebo se jen sleduje titul platby? (Obchodní, soukromá, humanitární apod.)

Finanční instituce obecně musí přezkoumávat smysl a povahu dané transakce. V případě sankčních opatření lze uvést, že obecně jsou ve výjimkách zařazeny platby vztahující se k miniaturním účelům či pro spolupráci v rámci vesmírného programu či jsou stanoveny hranice, od kterých se jedná o platbu vůči sankcionovanému subjektu.

V případě sankcí vůči Ruské federaci se jedná obecně o platby ve výši 100 000 EUR, blíže viz níže přiložené odkazy na web Finančního analytického úřadu.

Je to věc obchodního rozhodnutí banky, záložny či platební instituce?

Finanční instituce si mohou nastavit přísnější pravidla, než je zákonné minimum. Toto nastavení poté musí adekvátně popsat a zohlednit v tzv. hodnocení rizik dle § 21a zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.





Kdo je oprávněn k výkladu mezinárodních sankcí?

Jediným orgánem oprávněným k výkladu mezinárodních sankcí je za ČR Finanční analytický úřad, který k aktuální problematice sankcí vůči Ruské federaci a Bělorusku poskytuje informace v těchto sděleních:

Úvodní informace k sankcím proti Rusku

Rusko a Bělorusko – seznam sankcionovaných subjektů

Obecné informace o rozdělení dohledových kompetencí ČNB a FAÚ najdete na našem blogu.