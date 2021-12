Jak ochránit úspory před inflací? Zkuste protiinflační dluhopisy. Tipy a triky, jak na ně

O protiinflačních státních dluhopisech Měšec.cz psal poměrně nedávno. Protože se blíží ukončení úpisu aktuálně nabízené emise (23. 12. 2021), máme tentokrát spíše praktické informace spojené s nákupem těchto dluhopisů.

Termínované vklady na inflaci nedosáhnou

V současné turbulentní době, kdy rostou ceny téměř všeho, tedy nejen energií, pohonných hmot, nemovitostí, zlata, ale dokonce i ojetých aut, a to tak, že ojetá auta stojí více, než stála nová, je opravdu těžké rozhodování, jakým způsobem mají občané ochránit své vklady. Řešením nejsou ani termínované vklady, poněvadž vklady, které založíte na zdánlivě výhodný úrok, se již po pár měsících mohou ukázat jako velmi nevýhodné.

Např. jeden z nejvýhodnějších termínovaných vkladů, konkrétně 10letý termínovaný vklad s jinde nedosažitelnou úrokovou sazbou 2,30 % p.a., byl od 1. 10. 2021 J&T Bankou zvýšen hned dvakrát, a to na současných 3,30 % p.a., pro stávající klienty banky dokonce na 3,50 %. Jinými slovy ten, kdo si uložil 1 milion korun v září 2021, dosáhne na o 120 000 Kč nižší výnos, než ten, který si stejný termínovaný vklad založí nyní.

A to počítáme pouze prosté úročení, a ne další úrok z úroku, poněvadž k připsání úroku dochází ročně. S ohledem na očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou a celosvětově destabilizovanou ekonomiku lze bohužel očekávat, že se tyto úroky budou i nadále zvyšovat a dnes zdánlivě výhodný termínovaný vklad s aktuálně nejvyšším úročením mezi českými bankami se může již za pár měsíců ukázat jako značně nevýhodná investice.

Výhody Dluhopisů republiky

V současné době je tedy velmi těžké doporučovat, jak ochránit své úspory. U nemovitostí se dočtete, že jejich ceny jsou aktuálně na vrcholu a cenová bublina praskne (já osobně se domnívám, že ceny nemovitostí se maximálně zastaví, ale klesat nebudou). Zlato a stříbro svými cenami atakuje historická maxima, akciím je zase nutné alespoň trochu rozumět. Pro běžné konzervativní střadatele tedy příliš mnoho relativně bezpečných způsobů nezbývá. Jedním z nich je ale nákup tzv. Dluhopisů republiky, označovaných také jako protiinflační dluhopisy.

Tyto protiinflační dluhopisy mají celou řadu výhod, které se projevují zejména v dnešní turbulentní době.

Spolehlivě ochrání vklady proti inflaci, poněvadž jejich výnos je roven právě této inflaci. Jinými slovy, vaše peníze se sice nijak nezhodnotí, ale současně také nedojde k jejich znehodnocení, což se u žádného jiného termínovaného vkladu v současné době bohužel říct nedá. (Kalkulačka výnosů těchto dluhopisů)

Jsou bezpečné, neboť jsou garantovány přímo státem. Troufám si proto tvrdit, že jsou bezpečnější než vklady u bank, které jsou u fyzických osob v případě krachu banky do 100 000 € také garantovány státem, ale až zprostředkovaně přes Fond pojištění vkladů.

Na rozdíl od vkladů v bance můžete celkem bez obav do těchto dluhopisů vkládat podstatně vyšší částky, protože nákup těchto dluhopisů je omezen částkou 50 milionů na jednu emisi, přitom jednotlivé emise jsou vydávány každého čtvrt roku.

Výnosy z těchto dluhopisů, vydané v letošním roce, nepodléhají zdanění (do roku 2020 zdanění podléhaly).

Přestože se jedná o 6leté dluhopisy, lze je ukončit bez jakýchkoliv sankcí každoročně v předem stanovených termínech (viz grafika) a peníze do nich vložené získat poměrně rychle zpět, a to bez ztráty připsaných úroků. To se může hodit nejen v případě nenadálé životní situace, ale např. i pro případ, že objevíte jiný, výnosnější způsob zhodnocení svých úspor.

Dalším způsobem, jak získat vložené vklady zpět, je možnost jednoduchého převodu dluhopisů, případně jejich části, na jinou osobu prostřednictvím majetkového účtu.

Prostřednictvím majetkového účtu je možné dluhopisy i darovat, přičemž je vhodné (ale ne nezbytné), aby obdarovaný měl zřízen majetkový účet, lze jej však zřídit i dodatečně. Nejen pro tyto případy je možné vytisknutí pamětního listu, případně dárkového certifikátu.

Proč dluhopisy nejsou nijak nabízeny, případně propagovány?

Můj osobní názor je, že je tomu tak proto, že finanční makléři, případně banky, z těchto dluhopisů v podstatě nemají žádné výhody, tedy ani důvod, aby je nabízeli. Jednou z mála světlých výjimek je poradenská společnost Fichtner, u které se nejen můžete dozvědět celou řadu informací, ale můžete současně požádat o zaslání 25stránkové analýzy státních protiinflačních dluhopisů. (Pozn. red.: Nejde o reklamu.)

Potřebujete majetkový účet

Pravdou je, že nákup těchto dluhopisů (zejména pak první nákup) je o něco složitější než založení termínovaného vkladu, ale opravdu jen o málo. K nákupu totiž potřebujete mít založen majetkový účet, na kterém jsou tyto dluhopisy evidovány.

Postup při zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu se liší podle toho, zda již vlastníte, případně jste vlastnili v minulosti státní dluhopisy určené pro občany. Pokud ne, máte v podstatě dvě možnosti.

První možností je zřízení majetkového účtu zdarma pomocí služby Identita občana. K tomu ale potřebujete eObčanku, nebo úroveň ověření „vysoká“, což zatím stávající způsoby přihlášení neumí.

Druhou možností je návštěva jedné z pobočky tzv. distributorů, České spořitelny nebo ČSOB. Pozor, služby spojené se státními dluhopisy neposkytují všechny pobočky těchto bank, ale pouze vybrané pobočky.

Dalším úskalím může být úhrada poplatku za tuto službu. Na první pohled se totiž může zdát, že toto zřízení majetkového účtu je zdarma. Jenže pokud nemáte eObčanku, tento účet musíte zřídit prostřednictvím distributora, což je distributory zpoplatněná služba.

I otázka samotné výše poplatku je poněkud kuriózní. U ČSOB v době vydání tohoto článku platí, že pokud si zřídíte pouze majetkový účet, aniž byste současně podali žádost o úpis minimálně 1000 ks (tj. za 1000 Kč) dluhopisů, bude poplatek činit 500 Kč. Když však současně s žádostí o založení majetkového účtu požádáte o úpis minimálně 1000 ks dluhopisů, bude tento poplatek pouze 250 Kč.

Toto v minulosti platilo i u České spořitelny, v současné době vám však Spořitelna umožní zřízení účtu bez poplatku. Za úpis, který velmi jednoduše doslova na pár kliknutí provedete následně sami, po vás bude požadovat poplatek 250 Kč. Doporučení tedy zní – buďto si zřiďte majetkový účet pomocí eObčanky, nebo prostřednictvím České spořitelny, úpis si následně proveďte sami – budete mít vše bez poplatku.

Za kolik nakoupit?

Další praktická rada se týká optimální výše upisovaných dluhopisů. Minimální výše je 1000 Kč, maximální pak 50 000 000 Kč. Ani v jednom případě tedy nejde o omezení, která by běžné občany nějak limitovala.

Je však dobré vědět, jak se dluhopisy chovají v případě jejich předčasného odkupu. V případě předčasného odkupu vám totiž bude vyplaceno do výše 500 000 Kč vše, co bude nad tuto částku, bude kráceno na 50 %.

Pokud tedy hodláte do dluhopisů investovat zmíněný milion, je vhodnější tuto částku uložit na dvě osoby. Sice jednorázově zaplatíte navíc poplatek ve výši 250 Kč za zřízení majetkového účtu pro druhou osobu, umožní vám to ale v případě potřeby předčasně odkoupit celý milion. Pokud by dluhopisy za milion byly vedeny pouze na jednu osobu, bylo by možné předčasně odkoupit pouze 750 tisíc (tj. 500 tisíc + 50 % ze zbytku, tj. 250 tisíc).

Protiinflační dluhopisy lze předčasně odkoupit 1× ročně v předem stanovených termínech a z toho plyne další praktická rada, jak z 6letého dluhopisu v podstatě udělat 3měsíční termínovaný vklad. Stačí k tomu nákup dluhopisů za zmíněný milion rozložit na jednotlivá čtvrtletí. Když v každé emisi (které jsou vydávány každé čtvrtletí) zakoupíte dluhopisy za 250 tisíc, můžete mít k dispozici dalších pět let možnost každé čtvrtletí odprodat zpět dluhopisy za 250 tisíc, a to samozřejmě bez ztráty úroků.

Změny jsou plně online a rychlé

Dobrou zprávou je i to, že veškeré další případné úpisy dluhopisů již můžete provádět zcela samostatně, a to velmi rychle, doslova na „pár kliknutí“ přímo po přihlášení se ke svému majetkovému účtu. Stačí si pouze vybrat emisi (v nabídce státních dluhopisů jsou i reinvestiční státní dluhopisy, ty ale nejsou předmětem tohoto článku) a počet upisovaných dluhopisů, systém sám vygeneruje žádost s nabídkou různých způsobů úhrady.

Důležité je pouze dodržení stanovených termínů, v případě nejbližší emise je to především poslední datum pro samotné upsání (které je 23. 12. 2021) a dále poslední datum pro provedení úhrady (v případě nejbližší emise je to 27. 12. 2021). Samotné dluhopisy jsou pak vydány k 3. 1. 2022.

Považuji za důležité upozornit i na to, že si Ministerstvo financí vyhrazuje možnost předčasného ukončení úpisu, takže s případným úpisem s ohledem na stávající ekonomickou situaci raději nečekejte.

Data pro předčasné splacení Dluhopisů republiky

Datum emise: 3. 1. 2022

ISIN: CZ0001006324 a CZ0001006332

Předčasné splacení Dluhopisů republiky Datum 1. možného podání žádosti o předčasné splacení Datum posledního možného podání žádosti o předčasné splacení Datum předčasného splacení 10. 10. 2022 8. 11. 2022 3. 1. 2023 9. 10. 2023 8. 11. 2023 3. 1. 2024 9. 10. 2024 8. 11. 2024 3. 1. 2025 9. 10. 2025 7. 11. 2025 3. 1. 2026 9. 10. 2026 6. 11. 2026 3. 1. 2027

Zajímavé je přitom i to, že provedení úpisu ještě neznamená, že dluhopisy skutečně zakoupíte. K jejich zakoupení dojde až jejich úhradou. Pokud si tedy zatím nejste jisti, kolik dluhopisů budete chtít zakoupit, tak doporučuji provést několik úpisů na různé částky a do 27. 12. 2021 se následně rozhodnout, které z těchto úpisů uhradíte. Tento způsob je však vhodný až pro další úpisy, první úpis doporučuji provést prostřednictvím distributora.

Závěrem nutno upozornit na spíše hypotetické úskalí těchto dluhopisů, kdy není příliš jasné, co by se stalo, kdyby stát, resp. Český statistický úřad, změnil metodiku výpočtu inflace. V každém případě však stojí zařazení státních dluhopisů do portfolia investic, za zváženou a s ohledem na to, že úpisy stávající emise probíhají od 20. 9. 2021 do 23. 12. 2021. Zejména ti, kteří majetkový účet dosud založen nemají, by se měli co nejdříve rozhodnout, protože jeho založení, resp. doručení přístupových údajů, nějakou dobu trvá, počítejte cca se dvěma týdny.