 »   »  Jak na zvýšený rodičovský příspěvek od 1. 1. 2020?

Od 1. 1. 2020 se celková výše rodičovského příspěvku zvýší pro všechny rodiče, kteří budou aktivně pobírat příspěvek i po Novém roce. Rodičovský příspěvek se zvyšuje ze 220 000 Kč na 300 tisíc Kč, u vícerčat na 450 tisíc Kč. Navýšení je automatické, jediné co vás čeká, je případná změna rychlosti čerpání měsíční částky, abyste rodičovský příspěvek stihli celý vyčerpat (co nevyčerpáte, propadá státu).

Všichni, kterých se zvýšený rodičovský příspěvek týká, bude Úřad práce písemně informovat.

Jak to bude v lednu 2020

Za měsíc leden 2020 (tedy příspěvek s výplatou v únoru) vám bude rodičovský příspěvek vyplacen ve stejné výši, jaký vám náležel za prosinec 2019, pokud jste si už jako rodiče nezažádali o úpravu měsíční výše rodičovské.

Měsíční částku si můžete upravit dle aktuální finanční situace v rodině, a to vždy 1× za 3 měsíce. Žádat o změnu výše čerpání můžete nejenom osobně, ale také elektronickým formulářem, datovou schránkou, nebo vše zaslat poštou.

Kde vám poradí?

Rodiče se mohou obrátit pro informace:

Na e-mailovou adresu rodicak@uradprace.cz.

Na nejbližší kontaktní pracoviště úřadu práce.

Na speciální webovou stránku MPSV.

Koho se navýšení týká?

Nárok mají rodiče, kterým se narodí dítě kdykoli od 1. 1. 2020, a také ti, kteří ještě aktivně čerpají rodičovský příspěvek k 1. 1. 2020. To znamená, že rodičovský příspěvek musíte dostat ještě za leden (lednová částka je vyplácena v únoru). Nárok trvá do 4 let věku dítěte.

Musíte si o zvýšení žádat?

Ne, celková částka se vám zvýší automaticky. Žádat musíte případně jen o změnu výše měsíční částky. To lze každé 3 měsíce – osobně, poštou nebo elektronickým formulářem na ÚP ČR.

Jak vysoký rodičovský příspěvek můžete měsíčně pobírat?

Maximální hranice je srovnatelná s „mateřskou“. Rodiny, které nedoložily příjem, budou mít nárok si zvolit od nového roku max. 10 000 Kč, rodiče vícerčat max. 15 000 Kč.

Můžete pracovat a pobírat rodičovský příspěvek?

Ano, můžete.

Můžete dát dítě do školky a pobírat rodičovský příspěvek?

Ano, dítě do 2 let můžete umístit do jeslí / dětské skupiny až na 92 hodin měsíčně. Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.