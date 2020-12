Jak na výpočet starobního důchodu v roce 2021?

Platný výpočet provádí pro většinu pojištěnců (mimo vojáky, policii, hasiče a vězně) Česká správa sociálního zabezpečení na základě doby pojištění a celkových ročních výdělků od roku 1986 do roku 2020. O tom je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli.

Níže popsaný postup se někdy může lišit o několik korun oproti přesnému výpočtu ČSSZ, protože neuvažujeme některé zřídka se vyskytující skutečnosti. Dále uvedený výpočet platí pouze (!) pro rok 2021 a poskytuje stejný výsledek jako důchodová kalkulačka Ministerstva práce a sociálních věcí. Čtenář, kterého zajímá pouze výsledek, nechť se obrátí tam.

Koho zajímá celý postup výpočtu nebo doporučení, jak si odchod do důchodu načasovat (získáte několik deseti- až stokorun, viz 6. kapitola), ať věnuje pozornost následujícímu textu.

1. Datum nároku na odchod do důchodu DAT

Věk odchodu do důchodu V d = r + m (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození R n z následující tabulky, přičemž u žen respektujeme počet vychovaných dětí.

Tabulka: Kdy půjdete do důchodu?

Věk narození pojištěnce Muži Ženy bez dětí Ženy + 1 dítě Ženy + 2 děti Ženy + 3–4 děti Ženy + 5 dětí a více 1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r 1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r 1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r 1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m 1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m 1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r 1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r 1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r 1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m 1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m 1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m

Úplnou tabulku (pro další roky narození) naleznete v zákoně o důchodovém pojištění.

Ke svému datu narození připočteme věk V d určený pomocí uvedené tabulky a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchodu DAT. Skutečné datum odchodu do důchodu DAT skut se samozřejmě od data DAT může lišit – podrobněji viz odstavec 5.

2. Doba pojištění DP (= celková doba zaměstnanosti od začátku do DAT skut )

Tato doba se určuje jako součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni, včetně dovolených (i mateřských), nemocí a vojenské prezenční služby. Úspěšně absolvovaná učiliště, střední i vysoké školy se započítávají až od 18 let (prvních 6 roků) pouze 80 %, vše však maximálně po datum DAT. Po tomto datu se další zaměstnanost zohledňuje podle odstavce 5 (pozdější odchod do důchodu). Nárok na důchod mají všichni, kteří dosáhli důchodového věku v r. 2021 a musí mít minimálně DP = 35 let (počítáno ve dnech, s respektováním přestupných roků).

Pro přesné stanovení doby DP je třeba zejména vědět, že úspěšně absolvovaná střední a vysoká škola se započítává od 1. září 1. ročníku až po datum vydání závěrečného vysvědčení včetně všech mezilehlých prázdnin. Pozor, některé případy, kdy nejste ve skutečnosti zaměstnáni, se posuzují jako náhradní doba pojištění a do DP se započítávají pouze 80 % (například studium po dosažení 18. roku nebo evidovaná doba nezaměstnanosti).

Do doby DP se nezapočítávají:

částečně dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání,

dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání,

mezery mezi jednotlivými zaměstnáními.

Přesnému zjištění doby pojištění DP věnujte zvýšenou péči. Závisí na tom správná volba dne odchodu do důchodu – podrobněji viz body 5 a 6 (raději si udělejte několik dnů rezervu).

3. Vstupní hodnoty výpočtu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) každý rok na podzim vyhlašuje všechny hodnoty potřebné k výpočtu důchodu v příštím roce. Pro výpočet důchodů v roce 2021 bylo (Nařízením vlády č. 381/2020 z 25. září 2020) stanoveno:

VVZ 2019 = 34 766 Kč (všeobecný výpočtový základ pro rok 2019)

= 34 766 Kč (všeobecný výpočtový základ pro rok 2019) KP 2019 = 1,0194 (přepočítávací koeficient pro úpravu VVZ 2019 )

= 1,0194 (přepočítávací koeficient pro úpravu VVZ ) H1 2021 = 15 595 Kč (1. redukční hranice pro rok 2021)

= 15 595 Kč (1. redukční hranice pro rok 2021) H2 2021 = 141 764 Kč (2. redukční hranice pro rok 2021)

= 141 764 Kč (2. redukční hranice pro rok 2021) DUCH z2021 = 3550 Kč (základní výměra důchodu pro rok 2021)

Důchody přiznané před 1. 1. 2021 se navyšují pro rok 2021 takto:

DUCH z na 3550 Kč a DUCH p o 7,1 %.

4. Určení výpočtového základu VPZ

Pro odchody do důchodu od 1. 1. do 31. 12. 2021 (R = 2021) se započítávají pouze příjmy v letech 1986 až 2020 (tj. bez roku 2021).

V následující tabulce jsou koeficienty nárůstu KN 2021/r, kterými je třeba násobit roční příjmy VZ r , aby se přepočítaly na úroveň roku 2020.

Pokud výpočet provádíte v roce 2020, je třeba VZ 2020 a VD 2020 odhadnout, protože dosud není přesně znám – ale i tento odhad může změnit výsledný výpočet jen o pár korun.

Rok r Vyloučené doby (dny) Vyměřovací základ (váš hrubý roční výdělek v Kč

v roce r) Koeficienty nárůstu Roční vyměřovací základ (váš hrubý roční výdělek v roce r přepočtený na rok 2020) VD r VZ r KN 2021/r RVZ r = VZ r × KN 2021/r 1986 11,9570 1987 11,7120 1988 11,4509 1989 11,1800 1990 10,7853 1991 9,3461 1992 7,6315 1993 6,0926 1994 5,1393 1995 4,3368 1996 3,6627 1997 3,3134 1998 3,0309 1999 2,8005 2000 2,6272 2001 2,4208 2002 2,2558 2003 2,1135 2004 1,9819 2005 1,8842 2006 1,7676 2007 1,6463 2008 1,5224 2009 1,4711 2010 1,4450 2011 1,4124 2012 1,3682 2013 1,3682 2014 1,3446 2015 1,3051 2016 1,2545 2017 1,1752 2018 1,0901 2019 1,0194 2020 1,0000 Celkem ∑ VD r = – – ∑ RVZ r =

Do této tabulky vložíme pro každý rok r (r = 1986 až 2020) svůj vyměřovací základ VZ r (= váš celkový hrubý roční výdělek) a vyloučené dny VD r , tj. dny, kdy jsme neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc, bez zaměstnání atd.). Potřebné údaje naleznete na formuláři „Informativní osobní list důchodového pojištění“, jehož výpis vám jednou za rok na vyžádání poskytne ČSSZ.

Neprokázané doby (tj. doby, které výpis od ČSSZ neobsahuje) je nutno při žádosti o důchod doložit např. dodatečným potvrzením zaměstnavatele nebo obecního úřadu, maturitním nebo jiným vysvědčením, vojenskou knížkou, případně jinak (dle požadavku ČSSZ).

Pro rozhodné období (roky 1986 až 2020) násobíme v každém roce r vyměřovací základ VZ r příslušným koeficientem nárůstu KN R/r ,

KN R/r = (VVZ R-2 × PK R-2 ) / VVZ r ,

tedy pro rok R = 2021

KN 2021/r = (VVZ 2019 × PK 2019 ) / VVZ r ,

čímž dostaneme roční vyměřovací základ RVZ r (= hrubý roční příjem přepočtený na rok 2020). Součtem všech těchto příjmů dostaneme celkový přepočtený příjem Σ RVZ r (Kč) za rozhodné období. Součtem všech vyloučených dob VD r dostaneme celkovou vyloučenou dobu Σ VD r (dny).

Nyní vypočítáme průměrný denní příjem P d za celé rozhodné období, které se rovná 12 784 dnům (= roky 1986 až 2020) minus vyloučené doby:

P d = Σ RVZ r / (12 784 − Σ VD r ) (Kč)

Tento výdělek násobíme průměrnou délkou měsíce v roce (365/12 = 30,4167 dnů), čímž dostaneme osobní vyměřovací základ OVZ (průměrný měsíční výdělek za celou dobu pojištění, přepočtený na rok 2020):

OVZ = P d × 30,4167

Z takto vypočítané částky OVZ se do výpočtového základu VPZ, na němž přímo závisí procentní část důchodu DUCH p , započte plně částka do 15 595 Kč (= H1 2021 , 1. redukční hranice), z částky nad 15 595 do 141 764 Kč (= H2 2021 , 2. redukční hranice) jen 26 % a nad částku 141 764 vůbec nic, viz následující tabulka:

Pro osobní vyměřovací základ OVZ Výše výpočtového základu VPZ do 15 595 Kč VPZ = OVZ nad 15 595 do 141 764 Kč PZ = H1 + (OVZ − H1) × 0,26 nad 141 764 Kč VPZ = 48 349 Kč [= H1 + (H2 − H1) × 0,26], viz poznámka níže

Poznámka: VPZ se při OVZ větším než 141 764 Kč již dále nezvyšuje!

Výše procentní části důchodu DUCH p se určí tak, že za každý celý rok doby pojištění DP (= doba zaměstnanosti maximálně do DAT, viz 2. bod) se DUCH p navýší o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VPZ, tedy:

DUCH p = celé číslo z dělení (DP / 365) × 0,015 × VPZ

5. Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu DAT skut s datem nároku na odchod DAT (podle 1. bodu), zjistíme rozdíl ROZ.

ROZ = DAT skut − DAT (kalendářní dny)

Pak upravíme procentní část důchodu DUCH p vypočteného dle 4. bodu tak, že:

za každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které převyšují datum DAT, zvýšíme DUCH p o 1,5 % z VPZ za každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které chybí k datu DAT, snížíme při předčasném odchodu do důchodu velikost DUCH p

o 0,9 % z VPZ (pokud ROZ = 1 až 360 dnů)

o 1,2 % z VPZ (pro ROZ = 361 až 720 dnů)

o 1,5 % z VPZ (za zbývající ROZ nad 720 dnů)

6. Závěr

Celková výše důchodu DUCH se určí jako součet procentní výměry DUCH p (podle 4. a 5. bodu) a základní výměry DUCH z , která je pro rok 2021 rovna 3550 Kč:

DUCH = DUCH p + 3550

Závěrem je třeba upozornit, že velikost důchodu se mírným skokem mění vždy k následujícím dnům:

k 1. lednu každého kalendářního roku, protože k tomuto datu se zvyšují koeficienty nárůstu KN R/r , zvyšuje se první i druhá redukční hranice (H1 r , H2 r ) osobního vyměřovacího základu OVZ a zvyšuje se základní výměra DUCH z ,

, zvyšuje se první i druhá redukční hranice (H1 , H2 ) osobního vyměřovacího základu OVZ a zvyšuje se základní výměra DUCH , když celková doba pojištění DP se zvýší o celý jeden kalendářní rok,

každých 90 dnů, o které je datum skutečného odchodu do důchodu DAT skut vyšší než datum DAT (viz odstavec 5).

Doporučení

Zkontrolujte si, aby doba zaměstnanosti DP (dle 2. bodu) dělená 365 dny neposkytovala příliš velký zbytek po dělení. Když např. DP = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, abychom si DUCH p navýšili o 1,5 %.

Pokud odcházíte do důchodu podle 5. bodu, je třeba zvolit vhodné datum DAT skut tak, abyste zbytečně neodpracováním několika dní nepřišli o 0,9 %, 1,2 %, nebo dokonce o 1,5 % z částky DUCH p .

Dále doporučujeme spočítat si rozdíl ve výši důchodu při odchodu do 31. 12. 2020 a od 1. 1. 2021, přičemž důchod spočítaný pro rok 2020 je třeba ještě navýšit o 60 Kč (DUCH z2021 − DUCH z2020 ) a jeho procentní část DUCH p o 7,1 % (viz závěr odstavce 3).

Nicméně zákon je konstruován tak, aby k výrazným skokovým změnám nedocházelo. U většiny lidí to je pár desetikorun (max. 100 Kč při OVZ asi 28 000 Kč) do minusu a u těch vyvolených (OVZ asi 35 000 Kč a více) nějaká stokoruna do plusu.

Předdůchody

Od roku 2013 existuje tzv. předdůchod určený pojištěncům, kteří v životě měli slušné příjmy a už se napracovali dost (horníci, hutníci atp.). Ten lze popsat stručně těmito jeho vlastnostmi:

Do předdůchodu lze odejít o 2 až 5 let dříve a od data nároku na důchod vám starobní důchod nebude krácen dle odstavce 5.

Po celou dobu předdůchodu si musíte platit důchod z vlastních úspor, musíte tedy pro tento účel mít na svém účtu vázáno několik set tisíc Kč.

Během doby předdůchodu za vás stát platí zdravotní pojištění.

Výjimka pro horníky

Podle zákona 213/2016 Sb. horníci, pracující pod zemí, mají nárok na odchod do důchodu o 7 let dřív, než činí obecný důchodový věk, a mají zvláštní způsob výpočtu důchodu.