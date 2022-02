Jak můžete poslat peníze přímo ukrajinské vládě? Přehled účtů a postupy

Podpořit boj Ukrajiny už nejen za její svobodu můžete finančně dvěma způsoby.

Národní banka Ukrajiny (NBU) otevřela speciální sbírkový účet na podporu ukrajinských ozbrojených sil.

Rozhodnutí centrální banky přišlo poté, co ukrajinská vláda zavedla válečný stav na celém území Ukrajiny v reakci na ozbrojenou agresi ze strany Ruska a obnovené ohrožení nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny.

Guvernér NBU Kyrylo Ševčenko oznámil otevření tohoto zvláštního účtu ve svém videoposelství z 24. února 2022.

Účty byly zřízeny a otevřeny za účelem přijímání převodů od mezinárodních partnerů a dárců jak v cizí měně (americké dolary, eura, britské libry), tak v hřivnách.

Nejjednodušší je zadat platbu přímo v ukrajinských hřivnách (UAH), pokud tuto měnu vaše banka podporuje. České banky postupně začínají odpouštět poplatky za tyto platby.

Platbu zadávejte jako zahraniční platbu (není to europlatba ani SEPA platba).

Údaje buď zkopírujte, nebo zadávejte v angličtině bez diakritiky.

Poznámka pro příjemce: Support for the Armed Forces of Ukraine (Podpora ozbrojených sil Ukrajiny)

BIC: NBUAUAUXXXX (písmeno „X“ na konci se doplňuje do řady SWIFT kódu, která je vždy 11místná. Pokud uvidíte kratší verzi, není to chyba, např. NBUAUAUX .)

Peníze určené na logistickou a zdravotnickou podporu ozbrojených sil Ukrajiny můžete poslat i na bankovní účet Ministerstva obrany Ukrajiny.

Národní legislativa neumožňuje Ministerstvu obrany Ukrajiny používat jiné platební možnosti, jako jsou např. platební karty, PayPal, kryptoměny apod.

Platby v AUD, CAD, CZK, EUR, GBP, CHF, PLN, RUB, USD (zahraniční platba)

Příjemce platby/majitel účtu: The Ministry of Defense of Ukraine

Adresa: 6, Povitroflotskiy Pr., Kyiv, 03168, Ukraine

Číslo účtu:: UA963223130000025307010029738

BIC: EXBSUAUXXXX

Měna účtu: multiměnový účet, zadejte podle měny vaší platby

Platební titul: 628 – zahraniční pomoc

Název banky: JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK

Adresa banky: 127, Antonovycha Str., Kyiv, 03150, Ukraine

Poznámka pro příjemce: Donation for the logistic and medical support of the Armed Forces of Ukraine (UA458201720313281002302018611) (Příspěvek na logistickou a zdravotnickou podporu ozbrojených sil Ukrajiny)