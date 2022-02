Jak je možné, že jste v minusu, zlobí se střadatelé na penzijní fondy

Rok se sešel s rokem a penzijní společnosti opět rozesílaly svým účastníkům pravidelné výpisy, jak se jejich penzijním fondům dařilo. Někdo se mohl pokochat výnosy ve výši třeba kolem 10 %, jiný naopak zklamaně zjistil, že jeho fond utrpěl ztrátu. Tedy že prodělal, ačkoli si do penzijka pravidelně posílal měsíc co měsíc stejnou částku.

Přesně to zjistila čtenářka Jana, která dostala roční výpis od penzijní společnosti Allianz.

S překvapením jsem z výpisu zjistila, že v období od 31. 12. 2020 do 31. 12. 2021 roční výkonnost jednotlivých účastnických fondů byla následující: povinný konzervativní fond −1,70 %, vyvážený fond +2,12 %, dynamický fond +10,68 %. Jde mi hlavně o povinný konzervativní fond, píše paní Jana.

Už z jeho názvu vyplývá, že účastníci DPS v tomto fondu POVINNĚ ztrácejí na svém spoření, jejich naspořené peníze ztrácejí svoji hodnotu nejen následkem inflace, ale dokonce i špatným hospodařením penzijní společnosti. Navíc mi přijde jako špatný vtip, že penzijní společnost Allianz si účtuje výši úplaty za obhospodařování povinného konzervativního fondu 0,40 % a výše úplaty za zhodnocení je 10 %! To je veřejné okrádání občanů – pracujících, kteří si spoří na důchod, myslí si paní Jana.

Z reakce paní Jany je patrné, že povědomí o tom, co jsou to penzijní fondy a na jakém principu fungují, stále není mezi lidmi dostatečně velké. Chvályhodná snaha zajistit se na stáří pak naráží na neznalost finančních zákonitostí. Není to však chyba střadatelů.

Penzijní spoření v současné podobě existuje necelých 10 let, od roku 2013, a obnáší spoustu nových informací, se kterými se běžný střadatel dosud nemusel vypořádávat. Člověk, který se nezajímá o investice, neměl důvod pořádně zjišťovat, kam vlastně peníze posílá a co se s nimi děje.

Protichůdná slova: spoření vs. investování

Hned na začátku by se slušelo představit dvě klíčová slova. Jedno je spoření a druhé investování. Tato dvě slova se vzájemně nemají ráda, protože jedno odporuje druhému. Na jejich důsledné rozlišování dohlíží Česká národní banka.

Pokud spoříte, posíláte své peníze na účet společnosti, která vám ke vkladům připisuje úroky. Dostanete je za to, že jste si své peníze u této společnosti zkrátka uložili. To je princip například spořicích účtů. Zisk z toho není velký, v posledních letech sotva pokryje inflaci, ale pořád je to aspoň něco a nemůže se stát, že byste o své peníze přišli. Tedy pokud by zrovna tato společnost nezkrachovala, ale i tak jsou tyto vklady ze zákona pojištěny.

Investice znamená, že svoji banku, penzijní společnost, brokera, zkrátka instituci, kam si peníze posíláte, pověřujete, aby za vás obchodovala. Aby nakoupila akcie, dluhopisy a další produkty, díky kterým v ideálním případě získáte mnohem lepší zhodnocení než u obyčejného spoření. Tady právě přichází to velké ALE. Každý obchod má své riziko. Můžete vydělat, ale také prodělat. Budoucí zisk vám nikdo na světě nezaručí.

Své peníze zkrátka posíláte na velký a různorodý trh, který je neustále v pohybu a kde se mísí úspěch s neúspěchem ovlivněným hospodářskými i geopolitickými vlivy, krizemi, koronavirem a kdo ví, čím ještě. Úkolem vaší (například) penzijní společnosti je toto riziko co nejvíce eliminovat a hlavně přizpůsobit jeho míru tak, aby bylo vhodné právě pro vás, nebo třeba konkrétně pro naši čtenářku, paní Janu. Proto se zakládají tzv. podílové fondy, v případě penzijního spoření jde o účastnické fondy.

Do každého fondu společnost namíchá balík akcií, dluhopisů, finančních produktů od velkého množství firem. To pro případ, kdyby se některé firmě nedařilo, aby se ztráta vykryla úspěchem jiné firmy. „Receptura“ každého fondu se připravuje podle míry rizika, které dané složky v jednotlivých fondech obnáší. A tak vznikly fondy

konzervativní,

vyvážené a

dynamické.

Aby vaše společnost poznala, jaké riziko jste schopni unést, vyplní s vámi tzv. investiční dotazník, ve kterém vás propere od hlavy k patě. Zjistí vaše příjmy a výdaje, vyzkouší si vás ze slovníčku investičních pojmů, zjistí vaše dosavadní zkušenosti s investováním, otestuje si, jak velkou ztrátu jste schopni psychicky i fakticky podstoupit, a poté vyhodnotí, jak moc vám dovolí riskovat.

Protože je princip spoření zcela odlišný od principu investování, nabízí se otázka, proč se přispívání do účastnických fondů penzijních spořitelen oficiálně nazývá penzijní spoření.

Pojďme si tedy říct, do čeho obvykle investují jednotlivé fondy. Protože naši čtenářku Janu rozčílila právě Allianz, použijeme konkrétní informace této společnosti, nicméně se dá říct, že jsou to obecné zásady pro všechny ostatní penzijní společnosti.

Konzervativní fond je celkem bezpečná loď

Zázraky od povinného konzervativního fondu nečekejte. A nenechte se zmýlit jeho názvem „povinný“. Neznamená to, že do něj musíte povinně spořit. Je to jen označení pro fond, který musí každá penzijní spořitelna povinně mít, aby mohla nabízet své další služby. Tento fond posílá vaše peníze do bezpečného portfolia zejména v oblasti peněžního trhu, což jsou například státní úvěry, obchodní směnky, depozitní certifikáty a podobně. Také se za ně nakupují dluhopisy, zejména ty vydávané (emitované) Českou republikou, členskými státy EU a OECD, Evropskou investiční bankou a centrálními bankami. Jen velmi okrajově tu najdeme dluhopisové podílové fondy. Výnos fondu plyne zejména z úroků z dluhopisů a z depozit a z kapitálového zhodnocení cenných papírů. O výnosech z konzervativních fondů jsme psali v článku Odkud pocházejí výnosy konzervativních penzijních fondů.

Každá investice, a to i do konzervativního fondu, v sobě nese riziko ztrát. V případě konzervativního fondu se však jedná o riziko velmi nízké, které je ohodnoceno na rizikové stupnici číslem 2 z celkových možných 7 stupňů (čím vyšší riziko, tím vyšší číslo). Konzervativní fondy jsou vhodné pro lidi, kteří se bojí riskovat své peníze a nemají žádnou zkušenost s investováním. Doporučená délka investování do tohoto typu fondu je od 3 let výše.

Vyvážený fond jako zlatá střední cesta

Jak už název napovídá, jedná se o fond (prospekt), kde jsou namíchány více i méně rizikové produkty. Větší část portfolia tvoří bezpečnější dluhopisy, menší část pak rizikové akcie. Částečně jsou zde i nástroje peněžního trhu, o kterých jsme mluvili v konzervativním fondu. Vyvážené penzijní fondy investují na českém i středoevropském trhu i v zemích OECD. Umožňuje tak účastníkům podílet se na výnosu smíšeného portfolia, a to při střední míře rizika.

Na škále rizikovosti jsou vyvážené fondy na stupni 4 z celkových sedmi. Kromě investičního rizika se zde přidává i měnové riziko, když například fond nakoupí akcie v eurech. Pokud si účastník při skončení spoření chce vybrat své peníze, může se stát, že jeho výnosy sníží převod měny zpět na korunu, která ale právě v tu chvíli oslabila. Do vyváženého fondu se doporučuje investovat minimálně 5 let.

Dynamický fond, držte si čepice

Tento typ investiční strategie bývá nejrizikovější, protože v jeho portfoliu převládají akcie. Ty mohou mít v průběhu jednoho období divoké propady i růsty, proto obvykle bývá na minimálně 5. stupni rizikovosti ze škály stupnice 1–7 a doba investování se doporučuje minimálně desetiletá, raději patnáctiletá a více. V případě Allianz penzijní spořitelny se však tento fond jmenuje dynamický spíše symbolicky, protože svojí rizikovostí na stupni 4 odpovídá spíše vyváženému (prospekt fondu).

Dynamický fond je složen z 80 % z akcií, zbytek tvoří bezpečné dluhopisy. Také zde je nutné počítat s měnovým rizikem a kolísáním hodnoty akcií v čase. Investovat do něho můžete jen v tom případě, že jste v investičním dotazníku obstáli jako zkušenější investoři, kteří vědí, co je může čekat, a nervově ustojíte případné kolísání výnosů.

Transformované fondy vs. účastnické fondy Transformované fondy vznikly z penzijního fondu, který byl zrušen na začátku roku 2013. Dodnes do něj spoří lidé, kteří měli sjednanou smlouvu o penzijním připojištění do 1. prosince 2012. Od tohoto data už nebylo možné tento typ smlouvy sjednat. Výhodou je garantovaná návratnost vložených peněz, státní příspěvky, možnost příspěvku zaměstnavatele a možnost daňových odpočtů. Velké zhodnocení však nenabízí. Účastnické fondy vznikly na počátku roku 2013 a chovají se podobně jako podílové fondy. Starají se o ně penzijní společnosti, které musely ze zákona založit povinný konzervativní fond. Vedle tohoto fondu si do portfolia daly i další, strategicky odlišné fondy, vyvážené a dynamické. Ty už nejsou ze zákona povinné. Klienti platí za správu fondů poplatky.

Proč se právě bezpečným, konzervativním fondům v roce 2021 nedařilo, vysvětluje tisková mluvčí společnosti Allianz Marie Petrovová: Allianz Povinný konzervativní fond (PKF) je tvořen zejména státními dluhopisovými investicemi a nástroji peněžního trhu. V uplynulém roce došlo k nejrychlejšímu zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB od vzniku Konzervativního fondu v roce 2013. Ačkoli se může zdát, že je to dobrá zpráva pro konzervativní fondy, nemusí tomu tak být v krátkém časovém horizontu. Růst úrokových sazeb je typicky doprovázen poklesem tržních cen dluhopisů, což je i hlavní důvod poklesu kurzu jednotky Konzervativního fondu v uplynulém roce.

Dobře nedopadly ani ostatní penzijní spořitelny, psali jsme o tom v článku Vysokou inflaci za rok 2021 porazily jen dynamické penzijní fondy.

Souvisejícím důvodem loňského neúspěchu konzervativních fondů byl růst úrokových sazeb, který nastal koncem roku 2021.

Na počátku roku 2021 byly výnosy těchto investic blízko nuly. Koncem roku vyrostly úrokové sazby. Růst výnosů znamená pokles ceny dluhopisu, upozorňuje ekonom Petr Syrový ze vzdělávací společnosti KFP. Proto fondy nyní drží v portfoliích cenné papíry, které sice více vynášejí do splatnosti, ale obchodují se za nižší ceny. To je důvodem, proč konzervativní investice v roce 2021 často skončily ve ztrátě. Naopak dynamické investice obsahují vyšší podíl akcií, které rostly, a tak dynamické fondy měly mnohem zajímavější zhodnocení.

Když je důchod na dohled

Naše čtenářka Jana, o které jsme mluvili na začátku článku, si kromě špatného výsledku svého spoření postěžovala také na druhý dopis, který jí přišel zároveň s ročním výpisem. V něm jí penzijní společnost Allianz oznámila, že část peněz, které si odkládá do vyváženého fondu (paní Jana zjevně spoří do dvou investičních strategií), jí převede také do konzervativního fondu.

S odvoláním na nějaký zákon penzijní společnost rozesílá klientům, kteří mají část úspor v konzervativním fondu a část ve vyváženém fondu, že pokud nebudou na to oznámení reagovat, tak na konci roku jim penzijní společnost převede finanční prostředky z vyváženého fondu do konzervativního fondu, zlobí se paní Jana. Domnívám se, že takhle by penzijní společnost neměla jednat, že bez souhlasu klienta, tedy výslovného souhlasu, jen na základě nějakého oznámení, koná o nás bez nás. Reklamovala jsem to u Allianz, ale bez úspěchu, dodává.

V případě povinného konzervativního fondu zákon poměrně jasně definuje investiční strategii a omezuje jeho rizikovost, takže manévrovací prostor pro aktivní správu je relativně menší v porovnání s ostatními fondy. Je to právě i proto, že se do tohoto fondu přesouvají prostředky účastníků automaticky 5 let před dosažením věku pro vznik nároku na starobní důchod, pokud aktivně neřeknou jinak. Účastník může penzijní společnosti požádat o jiné rozložení mezi účastnické fondy a musí to ze zákona udělat písemně, potvrzuje mluvčí Allianz Marie Petrovová.

Pravdou je, že penzijní společnost je skutečně ze zákona o doplňkovém penzijním spoření povinna přizpůsobit investiční strategii věku spořitele, respektive délce doby, která mu zbývá do nároku na starobní důchod. Je to dáno právě rizikovostí jednotlivých investičních strategií, které mívají různě velké výkyvy ve výkonnosti.

Také autorka tohoto článku dostala před pár dny podobný dopis od Allianz se stejným oznámením, že se jí spořitelna chystá „překlopit“ její oblíbenou dynamickou investiční strategii do méně rizikové vyvážené. Autorce totiž zbývá do penze 15 let, což Allianz podle výše uvedeného zákona vyhodnotila jako přílišné riziko pro investované peníze. Zároveň však v dopisu ponechala možnost rozhodnout se, jestli chce autorka svoji dynamickou strategii zachovat, ovšem na vlastní zodpovědnost, a dala termín, do kterého je nutno přijít na pobočku a písemně o zachování strategie požádat.

K tomu je však nutné zároveň vyplnit investiční dotazník, který penzijní společnosti prokáže, že klient rozumí principům investování a dokáže unést riziko, které svým rozhodnutím podstupuje.