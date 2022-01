Jak budete jako OSVČ prokazovat příjmy, pokud jste v režimu paušální daně?

Letošní rok je teprve druhým v řadě, kdy mají OSVČ možnost fungovat v režimu paušální daně. Jak už jsme několikrát upozorňovali, paušální daň uleví od administrativy, finančně se ale nevyplatí všem.

Kromě toho také může zkomplikovat proces ověřování bonity u OSVČ, které budou chtít požádat o úvěr. Některé banky totiž mají s paušální daní problém navzdory tomu, že klient jen využívá jeden ze zákonných způsobů zdanění.

Problém je v tom, že banky v drtivé většině příjmy u podnikatelů ověřují na základě daňového přiznání za jeden až dva poslední roky. A to i přesto, že u OSVČ s paušálními výdaji nemusí mít základ daně vypovídací hodnotu, protože reálné výdaje podnikatele mohou být daleko nižší (někdy i téměř nulové), a reálné příjmy tedy mnohem vyšší.

Kdo ví? Možná, že nakonec paušální daň podnikatelům v této otázce pomůže. Banky třeba donutí pozměnit u podnikatelů s paušální daní ověřovací procesy tak, aby hleděly na reálné příjmy místo na „optimalizované“ daňové přiznání. Možná se pak některé banky přestanou „nejistých“ příjmů od podnikatelů bát i obecně.

Čím nahradit daňové přiznání

Chtějí-li banky hodnotit příjmy podnikatelů jinak než prostřednictvím daňového přiznání, nemají zase tak moc jiných možností než vyžadovat daňovou evidenci a bankovní výpisy z účtu, přes který probíhá podnikatelský platební styk. Pokud půjde o jeden účet, a ještě u banky, kde žádáte o úvěr, tím lépe.

Pokud tedy fungujete v režimu paušální daně a nemůžete vyloučit, že někdy budete potřebovat od banky úvěr, měli byste si příjmy a výdaje evidovat, a hlavně je mít také „protažené“ přes účet, kde může banka ověřit, že vaše evidence se zakládá na faktech.

Ostatně byste ji měli mít i kvůli daním. Ačkoli se totiž paušální daň zaklíná úbytkem administrativy, ministerstvo financí v minulosti upozorňovalo na to, že by podnikatel i v tomto režimu měl vést evidenci o příjmech a výdajích. Aby věděl, zda stále plní podmínky pro využití paušální daně (příjmy z podnikání do 1 mil. Kč), a aby věděl, co vyplnit do daňového přiznání, kdyby tuto nebo jiné podmínky během roku plnit přestal. Kromě výše příjmů je totiž vstupenkou do režimu paušální daně např. absence příjmů ze závislé činnosti (kromě těch daněných srážkou) nebo to, že nejste plátcem DPH apod.

Banky si samozřejmě vyhrazují právo žádat podnikatele i o další dokumenty k prověření výše a stability příjmu. Prověřit pečlivě bonitu žadatele o úvěr jim totiž ukládá přímo zákon o spotřebitelském úvěru. Logicky budou zohledňovat u klientů i podmínky, které pro využití paušální daně stanovuje zákon. Z povahy principu paušální daně takový podnikatel ‚dosáhne‘ pouze na určitou výši hypotéky, která je primárně omezena výší obratu do 1 mil Kč, upozornil mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Například Česká spořitelna nebude vyžadovat přímo evidenci příjmů a výdajů. Podmínky má nastavené trochu jinak. Pro klienty v režimu paušální daně platí, že musí podnikat po celý rok 2021 (přesněji nejpozději museli zahájit činnost během ledna 2021) a transakce z podnikatelské činnosti i platba paušální daně musí jít přes bankovní účet, ideálně ten u Spořky. Z toho pak podnikatel doloží výpisy za celý kalendářní rok. Česká spořitelna ostatně už několik let standardně nabízí podnikatelům, že jim bude počítat příjmy ze základu daně nebo z ročního obratu.

ČSOB bude místo daňového přiznání žádat předložení výpisů z účtu za posledních 6 měsíců. Poradíme si zároveň i s příjmy podnikatelů, které budou částečně nebo plně tvořeny hotovostními obraty. Úroveň výdajů podnikatelů budeme hodnotit také v závislosti na vykonávané činnosti, řekl nám Patrik Madle z ČSOB s tím, že při stanovení měsíčního příjmu bude banka respektovat legislativně daný rámec ve výši 1 mil. Kč ročního obratu. Madle také připustil, že v individuálních případech si banka může od klienta vyžádat evidenci od účetní nebo daňové poradkyně jako doplňující podklad.

Moneta Money Bank bude k ověření požadovat jen tři poslední výpisy z účtu, přičemž na tom posledním musí být patrná platba paušální daně. U podnikatelů s paušální daní, kteří nedokládají daňové přiznání, platí, že jejich příjem je akceptovatelný, pokud v minulém zdaňovacím období (tedy v roce 2021) provozovali podnikatelskou činnost celých 12 měsíců, upřesnila pro server Měšec.cz mluvčí Zuzana Filipová.

Sberbank bude kromě výpisů z účtu vyžadovat i jiné doklady, banka je ale nijak nespecifikovala. Zákonnou povinností banky je vyhodnotit úvěruschopnost klienta dostatečně, proto se nemůžeme spolehnout pouze na příjem deklarovaný klientem. Od žadatele budeme vyžadovat mimo jiné i několik výpisů z běžného účtu, ze kterých budou patrné příjmy i výdaje žadatele, informovala nás Radka Černá ze Sberbank.

Do jara času dost

Ne všechny banky už mají postupy hotové. Čas mají přibližně do jara, než minulá daňová přiznání zase o rok „zestárnou“. Do konce března budou pro ověření příjmů používat poslední daňové přiznání podnikatele za rok 2020. Pak už většinou přijde čas na nový postup ověření bonity, protože později už bude podnikatel prokazovat právě příjmy za rok 2021.

Procesy zatím nemá finalizované Air Bank. Přibližně od letošního jara budeme u těchto žadatelů využívat nový způsob dokládání příjmů, tuto interní metodiku v tuto chvíli ještě ladíme, potvrdil nám Roman Macháček. Ve stejném duchu nám odpověděl také Petr Plocek z UniCredit Bank, podle kterého banka představí nový postup v únoru či březnu s platností od dubna.

Možnosti zatím analyzuje také Komerční banka, která bude na rozdíl od Air Bank a UniCredit Bank akceptovat daňové přiznání za rok 2020 až do konce prvního pololetí letošního roku.

Když vlastní příjmy nestačí

Pokud byste měli problém v režimu paušální daně dosáhnout na úvěr od banky, můžete si pomoci něčím do zástavy nebo spoludlužníkem, který vám vylepší bilanci. Spolužadatel s doložitelnými příjmy je výborná alternativa, která může pomoci. Ostatně, režim paušální daně je pro podnikatele s nízkými obraty/příjmy, tudíž se při dnešních cenách nemovitostí stejně předpokládá, že u hypoték poskytovaných v průměrné výši spolužadatel bude, řekla nám Petra Kopecká za Equa bank i Raiffeisenbank.

Vůbec nebude poskytovat úvěry podnikatelům v režimu paušální daně Oberbank. S respektem k prokazatelnosti a udržitelnosti příjmů nemůže banka takové příjmy jednoznačně posoudit, a proto financování takovým žadatelům neposkytuje, informovala nás Monika Heiserová, mluvčí banky.

Možné potíže s ověřením příjmů připustil i Michal Teubner z Komerční banky: Nelze vyloučit, že v individuálních případech nebude možné příjem klientů s paušální daní standardně akceptovat, neboť nebudeme schopni splnit požadavky, které nám ukládá zákon 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Petr Plocek naznačil, že u UniCredit Bank by mohl být problém s hotovostí: V UniCredit Bank doporučujeme všem žadatelům, aby si vždy vedli přehled či evidenci, popřípadě použili bankovní výpis finančních transakcí ze svého podnikatelského účtu. Pokud žadatel není schopen nic takového doložit, nebo se většina jeho finančních operací odehrává v hotovosti, nemůžeme jeho úvěruschopnost posoudit, a proto ani poskytnout úvěr .