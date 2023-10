Jak investovat do poštovních známek? Vyplatí se zaměřit na rarity

Mezi hlavní taháky nedělní aukce patří meziarší s kresbou Křivoklátu, rakouská tříkorunová známka a italská Trinacria, jak upozorňuje náš sesterský web Euro.cz. Organizátoři aukce čekají, že meziarší s kresbou známého hradu by se mohlo vydražit až za milion a půl. Známka se přitom v minulosti prodávala za 3,50 koruny.

Petr Flaška z aukčního domu Filatelie Flaška nicméně čeká, že největší zájem bude o známky v hodnotách desítek, maximálně stovek tisíc korun. „Máme zkušenost, že nejvíce se ceny šponují u známek za desítky až stovky tisíc korun,“ cituje web Euro filatelistu a dodává: „Mezi sběrateli a investory jde o položky, které jsou velmi vyhledávané. Když se v aukci objeví taková známka, její finální dražební cena překonává tu vyvolávací i několikrát.“

Meziarší s kresbou Křivoklátu, rakouská tříkorunová známka a italská Trinacria Autor: Prestige Philately Club Prague

Jak ale do známek investovat? A má to dnes cenu, když někteří znalci říkají, že je to už do jisté míry přežitý koníček? Radek Novák, sběratel poštovních známek a investor do různých alternativních investic, si to nemyslí. I když sám přiznává, že není jasné, co bude za dalších dvacet, třicet let.

Před sedmi roky se ostatně neznámý český investor stal majitelem nejvzácnějšího souboru mauricijských známek na světě, který tvoří modrý i červený Mauritius s nápisem Post Office. Doplňuje ho takzvaná „Bombajská obálka“ – dopis s dalšími dvěma červenými Mauritii. Sběratele přišla kolekce na 165 milionů korun.

„Když se rozhodnete investovat do poštovních známek, tak máte dvě možnosti. Je to stejné jako u ostatních investic. Buďto si začnete sám studovat materiály o poštovních známkách, nebo půjdete k nějakému odborníkovi a necháte si poradit,“ říká Novák.

Náš sesterský portál Finance.cz nedávno vydal souhrnný návod, jak s investicemi do poštovních známek začít. Případní investoři by se například neměli nechat ošálit tím, že jim někdo nabízí známku starou desítky let. To pro její hodnotu není až tak podstatné.

V minulosti se posílalo násobně více dopisů než v dnešní době, vydávaných známek z té doby mohou být statisíce. Odborníci proto radí zaměřit se primárně na raritní poštovní známky, kterých tolik není. Mezi takové známky patří chybotisky nebo nevydané známky. Mezi rarity ostatně patří i meziarší s kresbou Křivoklátu.

Případně by investoři také měli zvážit, zda se spíš nezajímat o známky z jiných států. Československé známky pochopitelně sbírají primárně čeští investoři, v zahraničí o ně až takový zájem není. Odborníci proto doporučují se dívat třeba na staré britské a koloniální známky, které jsou velmi dobrou investicí. Investičně výhodné jsou i staré známky z orientální Indie, Číny či z USA do roku 1900 a mnoho dalších, třeba i staré známky Rakousko-Uherska nebo Německa.

Na investičně zajímavé poštovní známky můžete narazit především na aukcích či burzách. Řada aukcí navíc probíhá online a můžete je odbavit z domova. „Prakticky pořád je možné někde známky kupovat. Dobré jsou velké aukční portály Aukro či eBay, akorát pozor na padělky, kterých je nabízeno opravdu hodně. Na druhou stranu, když se v známkách již trochu vyznáte, tak se na Aukru či eBayi dají sehnat velmi výhodně,“ dodává sběratel Novák.

