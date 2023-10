Je vysoká inflace, zase vám zvýšíme nájem. Kolikrát za rok to může pronajímatel udělat?

Bydlíte v pěkném nájemním bytě a ještě donedávna jste měli i nízký nájem. Pak ale inflace vyskočila nahoru a váš pronajímatel začal zdražovat. Jedno zdražení odůvodnil inflací, další pak zvýšením cen energií. I přes tyto důvody vám ale pronajímatel nemůže zvýšit nájem třeba čtyřikrát za rok.

Máte zvyšování nájemného ve smlouvě?

V případě zvýšení ceny nájemného hraje velkou roli to, co jste při uzavírání nájemní smlouvy podepsali. Pronajímatel může jednostranně zvýšit nájemné pouze pokud takové navyšování bylo ve smlouvě předem ujednáno a popsáno, uvedla pro Měšec.cz Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

I tak by ale ujednání o zvyšování nájemného a popsání mechanismu, jak bude ke zvyšování docházet, nemělo být zjevně nepřiměřené. Pak by se k němu totiž nepřihlíželo, tzn. jako by ve smlouvě tato část vůbec nebyla.

Co se bere jako přiměřené ujednání? Zvyšování může probíhat na každoroční bázi, případně může být sjednáno delší, nikoliv však kratší období, upřesňuje Eduarda Hekšová. Právě v ročním zvýšení nájmu může pronajímatel zohlednit například inflaci.

Zvýšení nájmu každé dva měsíce? Nelze

Naopak si ale pronajímatel nemůže do smlouvy stanovit například podmínku, že bude nájemné zvyšovat každý půlrok o inflaci, nebo vždy, když inflace poskočí o 3 procenta, vždy, když se o x tisíc zvýší náklady na energie apod. To už by bylo nepřiměřené ujednání.

I v případě, že jste se s pronajímatelem domluvili na platbě nájemného určitou paušální částkou, ve které máte zahrnuty také dodávky energií a služeb, může vám nájemné zvýšit maximálně jednou ročně. A to i kdyby jemu zvýšil dodavatel energií zálohy na pronajímaný byt ten rok už třikrát. Ohledně platby za dodávku energií se však v nájemních vztazích častěji setkáváme s tím, že nájemci si buď zajišťují dodávku energií sami přímo s jejich dodavateli, nebo jim pronajímatel každoročně vyúčtuje zaplacené zálohy oproti skutečné ceně za spotřebované energie, čímž významný důvod pro časté navýšení často odpadá, informuje Eduarda Hekšová.

Nemáte smluvně ujednané zvýšení nájmu? Nemusíte se zvýšením souhlasit

Pokud jste podepsali nájemní smlouvu, jejíž součástí je také ujednání o každoročním zvýšení nájmu, pak vám nezbývá, než to akceptovat. V případě, že nájemní smlouva ale nic o zvyšování nájemného neříká, nemáte povinnost platit více.

Pokud možnost navyšování nájemného není ve smlouvě ujednána, musí strany respektovat původní ujednání o výši nájemného, říká Eduarda Hekšová. Pronajímatel vám může zvýšení nájmu pouze navrhnout. To musí udělat písemně. Záleží však na vás, jestli budete se zvýšením souhlasit. Můžete, a nemusíte. Pronajímatel vám v tomto případě zkrátka nemůže jednostranně nájem zvýšit.

A i pokud budete se zvýšením nájemného souhlasit, nemůže být nepřiměřené. Tímto způsobem může být nájemné zvýšeno maximálně do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě a čase a současně nejvýše o 20 % za poslední 3 roky.





Vyšší nájem od příštího měsíce? Záleží na smlouvě

Pokud máte ve smlouvě uvedenou možnost zvýšení nájmu, měl by tam být také uveden postup, jakým k navýšení dojde. Klidně i od příštího měsíce.

V případě, že ale ve smlouvě nic takového není, pronajímatel vám navýšení navrhne a vy souhlasíte, začínáte vyšší nájemné platit až se zpožděním. V případě, že nájemce se zvýšením souhlasí, bude platit zvýšený nájem počínaje 3. kalendářním měsícem po dojití písemného návrhu, dodává Eduarda Hekšová.

Nesouhlasíte nebo mlčíte? Pronajímatel se může obrátit na soud

V případě, že se zvýšením nájemného na návrh pronajímatele nesouhlasíte, je to v pořádku. Pokud jste si zvýšení neujednali už v nájemní smlouvě, může vám ho pronajímatel pouze navrhnout a čekat, co odpovíte.

Jestliže nesouhlasíte a zvýšení odmítnete, pronajímatel má ale právo obrátit se na soud. Totéž platí v případě, že se k pronajímatelově nabídce včas nevyjádříte. Pokud se nájemce k písemnému návrhu do 2 měsíců od doručení souhlasně nevyjádří, může se pronajímatel s otázkou zvýšení nájemného a jeho samotné výše obrátit na soud, který o nové výši nájemného rozhodne, informuje Eduarda Hekšová.

Soud se ale opět bude řídit tím, aby navýšení nebylo nepřiměřené. Tedy aby bylo nájemné navýšeno maximálně do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě a čase a současně nejvýše o 20 % za poslední 3 roky.

Máte smlouvu jen na rok? Pak je to problém

Za dobu trvání jedné nájemní smlouvy vám pronajímatel může zvýšit nájemné maximálně jednou za rok. A to ještě v případě, že takovou možnost uvedl do nájemní smlouvy. Jinak vám může nájemné zvýšit jen po dohodě nebo rozhodnutím soudu.

Problém ale nastává v případě, že máte například smlouvu jen na 1 rok, či dokonce kratší. Někteří pronajímatelé těmto nastaveným mantinelům unikají tím, že nabízejí své byty k pronájmu na velmi krátká období, např. 3 měsíce, následně vždy dochází k uzavření nové smlouvy či dodatku. Poté je možné s každou novou smlouvou nastavit také vyšší nájemné, říká Eduarda Hekšová.

A v takovém případě může pronajímatel stanovit novou výši nájemného jakkoli. Vzhledem k tomu, že jde o novou smlouvu, není nijak vázaný pravidly té předchozí. Nájemné tak může být klidně dvojnásobné. A vy se pak můžete rozhodnout, zda to akceptujete, nebo si najdete levnější pronájem.