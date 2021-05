Hypotéky zdražily podruhé v řadě a úrokové sazby dál porostou

Průměrná úroková sazba hypoték podle ukazatele Fincentrum Hypoindex v dubnu stoupla na 1,98 % z dubnových 1,94 %. Období poklesu úrokových sazeb, které trvalo skoro rok, tedy končí.

Vzhledem k inflaci a inflačním očekáváním a také ke stále se blížícímu zvedání sazeb ze strany ČNB jde bezpochyby o dlouhodobou změnu. Jinými slovy nás čeká období postupného růstu úrokových sazeb. Banky už se tak nějakou dobu chovají a úrokové sazby navyšují. To se zatím díky velké setrvačnosti u Hypoindexu projevilo nepatrně. Ale neodvratně, uvedl k tomu hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura.

Průměrná úroková sazba hypoték roste pomaleji než nabídkové sazby v bankách, které se v uplynulém měsíci přiblížily 2,5 %. Důvodem je především zpoždění, které banky nabírají kvůli obrovskému zájmu o hypotéky. Jsou zahlcené a nestíhají uzavírat smlouvy, které byly předjednané ještě s nižšími sazbami. To by se ale již během května mělo změnit a průměrná sazba zamíří nad dvě procenta, řekl hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.



Autor: Fincentrum & Swiss Life Select a.s. Fincentrum Hypoindex duben 2021.

Přestože úrokové sazby jdou pozvolna nahoru, podmínky na hypotečním trhu zůstávají nejvýhodnější za poslední roky, což se odráží i v neobvyklém zájmu. Oproti březnu, kdy banky poskytly rekordně hypoték, přišlo v dubnu sice nepatrné ochlazení, kdy banky uzavřely celkem 12 416 hypoték v objemu 39,18 miliardy Kč, i tak je však duben 2021 druhý nejúspěšnější měsíc v historii Fincentrum Hypoindexu. Byť podle Sýkory jde ale o první náznak změny trendu, který naznačuje, že zájem o hypotéky začne pozvolna klesat.

Ze statistiky Hypoindexu není patrné, jaký objem ze zmíněných 39,2 miliardy Kč činilo refinancování, jehož podíl na objemu prodaných hypoték roste. V březnu činil podle statistik České národní banky (ČNB) 11,1 miliardy Kč. Staňura očekává, že za duben to budou podobná čísla, statistka ČNB za uplynulý měsíc však bude k dispozici až na konci května.

*meziměsíční pokles sazeb,**meziměsíční růst sazeb, zdroj: Fincentrum Hypoindex

Zatímco úrokové sazby stoupají a zájem o hypotéky mírně klesal, opět vzrostla průměrná výše poskytnuté hypotéky, a to na 3 155 581 Kč. To je důsledek předražených nemovitostí, na které si lidé musejí půjčovat stále víc peněz. Tady to na obrat ani nějaké výraznější zpomalení v současné době nevypadá – poptávka po nemovitostech je větší než nabídka.

Podle výkonné ředitelky Central Group Michaely Tomáškové nyní realitní trh zažívá historicky nejrušnější měsíce. Počet prodaných bytů v Praze za letošní první čtvrtletí překonal dosavadní rekordy a prodalo se o 61,5 % více než v loňském prvním kvartále.

I letos podle ní platí, že největší zájem je o byty 2+kk (43,7 %) a 1+kk (22,8 %), které jsou nejžádanější u jednotlivců a mladých rodin, ale i při koupi nemovitosti na investici. U bytů koupených na úvěr tvoří menší byty (1+kk a 2+kk) podle dat Central Group 80 %.

Jak do úrokových sazeb promluví ČNB?

Pro další vývoj hypoték jsou důležité sazby na mezibankovním trhu, které bankám zdražují financování hypoték. A také postoj České národní banky, která se letos chystá zvýšit základní úrokovou sazbu. Očekává se, že k tomu dojde nejdříve v srpnu, kdy bude mít centrální banka k dispozici novou makroekonomickou prognózu.

Základní úroková sazba stanovená ČNB by tak letos mohla postupně vzrůst ze současných 0,25 % na 0,75 %. A podle Jiřího Sýkory se to, i když s určitým zpožděním, promítne do hypoték i poptávky po nich.