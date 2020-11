Finporadci kvůli koronakrizi nestíhají povinné zkoušky. Pomoci má novela zákona

Podle České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) se problém týká asi 15 až 20 tisíc zaměstnanců a zástupců finančně poradenských společností a pojišťoven. Řešením je prodloužení přechodného období o 6 měsíců, což navrhuje skupina poslanců.

Zákon o distribuci pojištění zpřísňuje podmínky pro podnikání v oblasti prodeje pojistných produktů. Vyžaduje například prokázání odborné způsobilosti složením certifikační zkoušky. Zákon počítal s dvouletým přechodným obdobím, kdy doložení zkoušky není nutné. Nyní se však toto přechodné období blíží ke konci. Skončit má k 30. listopadu 2020 a od 1. prosince 2020 každý vázaný zástupce pro oblast pojištění tuto zkoušku již musí mít.

Poradci a pojišťovací zprostředkovatelé kvůli vládním nařízením v souvislosti s pandemií neměli šanci, aby se prozkoušeli všichni, říká Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF, s tím, že v současnosti je konání zkoušek zakázáno úplně.

Přezkoušení na dálku není možné

Pandemie koronaviru a opatření Ministerstva zdravotnictví a vlády přijatá letos na jaře proti šíření nemoci tak v podstatě znemožnila na několik měsíců konání odborných zkoušek pro distributory pojištění, tedy pro poradce a pojišťovací zprostředkovatele. Podobná situace nastala i teď na podzim s příchodem druhé vlny.

Certifikační zkoušku je možné složit pouze prezenčně. Zákon sice distanční přezkoušení nevylučuje, akreditace certifikačních společností u ČNB ji ale aktuálně neumožňuje, vysvětluje Černoch.

Stávající epidemická situace a na ni navazující vládní opatření odborné zkoušky ani nyní neumožňuje. Sněmovna v pátek odsouhlasila prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu. Vláda původně žádala o prodloužení až do 3. prosince, což jí ve sněmovně neprošlo, nouzový stav ale může být znovu prodloužen posléze. Poradci však složení certifikační zkoušky potřebují, bez ní by mohli přijít o práci.

Lhůta pro prokázání všeobecných znalostí se má posunout o měsíc

Současně zákon o distribučním pojištění v § 56 také stanovil povinnost získat vzdělání potřebné pro prokázání všeobecných znalostí, a to do 42 měsíců od data účinnosti zákona, tedy do 1. června 2022. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Pro poradce, kteří v oboru pracovali ke dni účinnosti zákona alespoň 3 roky, zákon stanoví výjimku, ti všeobecné znalosti prokazovat nemusejí. Kdo tyto podmínky nesplňuje, má možnost získat všeobecné znalosti do 1. 6. 2022.

Toto datum však spadá do období ještě běžícího školního roku, což může být pro potřeby skládání závěrečných zkoušek, které na školách běžně probíhají i v měsíci červnu, nepraktické, píše se v návrhu novely zákona, která by přechodné období pro prokázání všeobecných znalostí prodloužila o jeden měsíc na 1. 7. 2022 tak, aby lhůta kopírovala konec školního roku.

Byť zákon vyžadující prokázání odborné způsobilosti nabyl účinnosti 1. 12. 2018 a stanovil přechodné období pro složení certifikační zkoušky na 24 měsíců, skládat zkoušky bylo podle navrhované novely možné až od závěru loňského roku, protože zkouškové otázky byly zveřejněny až v srpnu 2019. Poté celou situaci zkomplikoval příchod pandemie, a zatímco školy přešly na distanční výuku i zkoušení, v případě certifikací to možné není.

Prodloužení přechodného období má kopírovat dobu, kdy se nemohly konat zkoušky

Skupina poslanců v čele s Janem Řehounkem (ANO) proto přišla s návrhem novely o distribuci pojištění tak, aby byla zajištěna kontinuita činnosti poradců i přes výpadek zkoušek, které nyní nemohou absolvovat. Poslanci navrhují prodloužení přechodného období stanovené zákonem o 6 měsíců. Po tuto dobu by mělo být poradcům a pojišťovacím zprostředkovatelům umožněno prokazovat odbornou způsobilost stávajícími doklady a současně si doplnit zákonem požadovanou odbornost prostřednictvím odborné zkoušky.

Zvolená délka tohoto období vychází z doby, po kterou se nemohly konat odborné zkoušky na jaře letošního roku, z odhadu dopadů stávajících opatření vlády a zároveň poskytuje čas na rozběhnutí ověřování odbornosti distančním způsobem. Délka prodloužení přechodného období byla též konzultována s Ministerstvem financí, zástupci regulovaných osob a orgánem dohledu, stojí dále v novele zákona.

V současné době se čeká na vyjádření vlády, poté bude novela projednána ve sněmovně zrychleně, což znamená, že ji poslanci mohou schválit už v prvním čtení.

ČASF upozorňuje, že pokud by se novelu nepodařilo včas schválit, znamenalo by to ukončení činnosti řady profesionálů v oblasti distribuce pojištění, kteří by přišli o možnost pracovat v tomto oboru a museli by si hledat jinou práci nebo jít na úřad práce.

Zkouškou odborné způsobilosti ve 3. čtvrtletí úspěšně prošlo 65 % poradců

Česká národní banka pravidelně zveřejňuje úspěšnost zkoušek z odborné způsobilosti. Během třetího čtvrtletí letošního roku absolvovalo zkoušku 21 157 poradců. Zkouškou úspěšně prošlo 13 932 z nich, což představuje celkovou úspěšnost ve výši 65,85 %.