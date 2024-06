Estonská Inbank o sobě dává vědět. Láká na úvěry a nové spoření se sazbou nad 5 % ročně

Banka, která na českém trhu do této chvíle fungovala poměrně nenápadně, o sobě dává v těchto dnech vědět víc. Přichází s novým atraktivním termínovaným vkladem, který při úložce na tři měsíce nabízí ze všech bank nejvyšší zhodnocení.

Inbank na českém trhu

Estonská banka funguje od roku 2010. Expandovat na další trh začala o čtyři roky později, když vstoupila do Lotyšska. O rok později už získala bankovní licenci pro fungování na území EU a v témže roce rebrandovala na Inbank. V roce 2017 založila svou první pobočku v Polsku, o rok později v Litvě a na českém trhu funguje od června 2022.

V Česku působí Inbank jako organizační složka na základě přeshraniční licence. Nemá český kód banky, proto pro platební styk používá zprostředkovatele. Tím je Komerční banka, vklady do Inbank tak posíláte přes účet 123–4264040207/0100.

Banka spadá pod estonskou jurisdikci. Dohlíží na ni estonský Úřad pro finanční dohled a vklady banky jsou pojištěné do ekvivalentu 100 000 eur u Tagatisfond (obdoba českého Garančního systému). Pokud by došlo na náhradu vkladů, zprostředkoval by ji v naší měně český úřad. Případné spory s bankou umí řešit i český Finanční arbitr. V Česku má Inbank kancelář na Lazarské 13/8 v Praze.





Jaké produkty tu můžete sjednat

Dosud Inbank nabízela na českém trhu hlavně financování pro spotřebitele, zejména šlo o splátkový prodej. Na nabídku nákupu na splátky od Inbank můžete narazit například v obchodech Planeo, Euronics, iStores nebo Kytary.cz.

Kromě drobnějšího zboží se ale banka orientuje i na financování větších položek. Přes své partnery umožňuje financovat nákup vozu (u AAA Auto, Auto Esa, Honda a Yamaha) prostřednictvím produktu Inbank na auto.

Inbank na eko zase umožňuje přes obchodní partnery financovat technologii, která pomáhá domácnostem šetřit energii. Dá se využít na projekty zaměřené na zvýšení energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů. Konkrétně je možné financovat např. ekologický systém vytápění, větrání, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla nebo nabíjecí stanici pro elektromobily (u Arago, Columbus, Long Energy a Polonergia).

Autor: AS Inbank

Novinky v nabídce

Nyní estonská banka oznámila, že rozšiřuje nabídku o osobní půjčku a vkladové účty (jde o termínované vklady).

Nové vkladové účty nabízí ve třech variantách s různou vázací dobou a samozřejmě také úrokovou sazbou:

na 3 měsíce: 5,20 % ročně (aktuálně nejvyšší bankovní nabídka),

na 6 měsíců: 4,70 % ročně,

na 12 měsíců: 4,10 % ročně.

Nový termínovaný vklad si sjednáte pouze online, např. s využitím bankovní identity. Po vyplnění žádosti a sjednání smlouvy je nutné převést peníze na účet ve výši zvoleného vkladu do 7 dnů, jinak se smlouva automaticky zruší.

Spořit se dá od částky 5000 Kč do 2 mil. Kč. Vyberete-li vklad předčasně, přijdete o zhodnocení. Peníze banka vyplatí do 30 dní od ukončení smlouvy o termínovaném vkladu. Můžete je získat i dříve, za to už ale zaplatíte poplatek ve výši 1 % z vkladu.

Chcete-li, můžete si sjednat ve smlouvě automatické prodlužování. Vklad pak bude mít sazbu platnou v den obnovení navýšenou o bonus ve výši 0,1 % p. b. V opačném případě po skončení vkladového období banka převede prostředky na účet, ze kterého jste vklad provedli (ze kterého přijala ověřovací platbu).

Inbank také rozšiřuje svou nabídku půjček, tentokrát o neúčelový spotřebitelský úvěr. Ten poskytne od 20 do 300 tis. Kč, na 12–84 měsíců. I v tomto případě o produkt žádáte online, opět např. prostřednictvím bankovní identity. Úvěrovou smlouvu podepisujete prostřednictvím SMS. Pokud si to rozmyslíte, můžete banku do 14 dnů písemně kontaktovat a informovat o odstoupení od smlouvy.

Po podpisu úvěrové smlouvy banka peníze zasílá do 1 pracovního dne na účet, který jste použili pro ověření své totožnosti.

Banka umožňuje změnu data měsíční splátky a bezplatnou mimořádnou splátku. Poplatek za předčasné doplacení je v zákonné výši (1 % z předčasně splacené částky úvěru, pokud je doba mezi předčasným splacením a ukončením smlouvy delší než 1 rok; jinak 0,5 % z předčasně splacené částky úvěru).

Za upozornění na zpoždění se splácením banka naúčtuje dvě stovky, za vymáhání po zesplatnění pak dvojnásobek. Do zesplatnění účtuje úrok z prodlení ve výši 8 % ročně, po zesplatnění smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.

Oba produkty se dají sjednat samostatně bez nutnosti mít od banky už něco jiného (ostatně, například běžný účet banka v nabídce ani nemá, internetové bankovnictví, resp. online náhled na sjednané produkty ano).

Celkový obrat banky za minulý rok dosáhl 688 milionů eur. Jde o meziroční nárůst o 19 %. Celkový čistý zisk činil 10 milionů eur.