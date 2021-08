Elektrokolo a elektrokoloběžka: Jak hluboko sáhnout do kapsy a jak daleko vás doveze?

Chcete si trochu usnadnit jízdu na kole a koloběžce, nebo vyzkoušet něco nového? Můžete sáhnout po elektrokole, případně elektrokoloběžce. Zásadní rozdíl je především v tom, že na elektrokole budete muset vždycky šlapat, ale elektrokoloběžka pojede i bez vašeho aktivního přičinění. Pojďme se podívat na to, co všechno byste měli vědět, než se pro jedno či druhé opravdu rozhodnete.

Elektrokolo jako pomocník

Elektrokolo je vlastně takový pomocník při jízdě na kole. Jde o klasické jízdní kolo, které má navíc elektrický pohon. Kolo ale nebude šlapat a řídit za vás. Funguje na principu, že teprve vašim šlapáním je aktivován elektrický pohon. Můžete ale regulovat míru elektronické asistence, která vám pomáhá. V krajním případě ji lze i zcela vypnout, čímž se z vašeho elektrokola stane klasické jízdní kolo.

Existují i varianty s rukojetí, kde lze přidávat nezávisle na šlapání a jen se vezete. Případný dojezd se tím ale velmi krátí, viz níže.

Jak kolo vybrat?

Na českém trhu existuje několik druhů elektrokol. Podle účelu, k jakému ho budete využívat, se pak můžete orientovat na jeden konkrétní typ.

Typy elektrokol Typ kola Vhodnost Městské elektrokolo Pro pravidelnou dopravu do zaměstnání, školy či na nákup. Snadnější nasedání a vysedání. Vhodnější pro starší lidi. Horské/terénní elektrokolo Do náročného terénu, mají silný motor. Mívají vyvážené těžiště a akumulátor přidělaný pod rámem. Krosové/trekové elektrokolo Jde o kompromis mezi horským a městským kolem. Určeno pro dlouhý dojezd. Ideální do města a lehčího terénu. Elektrokolo se středovým pohonem Pro sportovní jízdu, zejména v kopcovitém terénu. Skládací elektrokolo Pro pravidelnou dopravu. Jsou lehce přenositelná a dají se složit, například pokud cestujete MHD.

Položte si tedy před koupí otázku, co s kolem plánujete dělat. Budete jezdit jen po pozemních komunikacích do práce? Nebo chcete vyrazit i do terénu? Jak daleko to máte do práce? A kolik peněz chcete do elektrokola investovat?

Pozor na dojezdy

Až budete elektrokolo vybírat, sledujte dojezdovou vzdálenost. Ta se pohybuje od 30 km do 200 km a liší se v závislosti na typu kola a dalších parametrech. Pokud budete používat režim pro silnější záběr, dojezd se snižuje. Stejně tak nesprávnou údržbou atd., viz níže. Maximálního dojezdu dosáhnete vždy v režimu asistovaného šlapání.

Rychlost a velikost kola

Zákon ukládá, že maximální rychlost elektrokola je 25 km/h. Připouští ale 10% toleranci, takže někteří výrobci nastavili maximální rychlost na 27,5 km/h. Bývá to ale výjimka, většina kol má maximální rychlost 25 km/h. Kromě toho mají některá kola i offroad režim, který umožní větší rychlost, než zákon dovoluje. Tento režim ale nesmíte použít na pozemních komunikacích, jinak dostanete pokutu.

Důležitá je i velikost kola. Neplatí, že se na jednom kole vystřídá celá rodina.

Velikost člověka Doporučená délka kola 160–170 cm 17" 170–180 cm 19" 180–190 cm 21"

Kolik elektrokolo stojí?

Cena elektrokola je poměrně individuální záležitostí. Seženete elektrokolo za 10 000 Kč z akce v hypermarketu, ale také se můžete plácnout přes kapsu a koupit si skvost za 400 000 Kč. Zatímco druhou variantu si většina lidí nemůže dovolit, tu první pro změnu nedoporučujeme my.

Zdánlivě levná koupě se totiž následně může pěkně prodražit. Myslete na servis kola a dopředu se informujte o tom, jestli je daný výrobce schopen tento servis zajistit nebo vám v případě potíží pomoci. Bez servisu ze strany prodejce se vám s každou garanční prohlídkou provoz kola prodraží o 400–700 Kč.

Cenu pak ovlivňuje i to, co od kola očekáváte, jako například vzdálenost, jakou chcete ujet. Za zlatou střední cestu se považuje elektrokolo v cenové relaci 27 000 – 35 000 Kč bez ohledu na typ kola. Před nákupem se ale můžete poradit i u autorizovaného prodejce, který kolům rozumí.

Jezdíte za 38 haléřů na kilometr

S koupí elektrokola je třeba počítat s tím, že vás něco bude stát i provoz. Provozní náklady závisí na mnoha faktorech, mezi které patří rychlost, terén, profil, tlak v pneumatikách, velikost baterie, ale také kupříkladu váha jezdce a síla šlapání. Jednoduše by se dalo říci, čím větší náklad, tím menší rychlost a kratší dojezd.

Baterii v elektrokole nabijete klasicky z elektrické sítě. Nabíjení trvá v průměru 2–6 hodin a bezpečnostní prvky zaručují, že nedojde k přebití baterie.

Obecně platí, že jedna hodina nabíjení vystačí na ujetí cca 10 km. Náklady na jedno dobití činí maximálně 4 Kč, ale spíše měně. S dojezdem okolo 60 km tak vyjde jeden kilometr na méně než 10 haléřů.

Zkusme demonstrovat nákladovost elektrokola na příkladu:

Máme elektrokolo s baterií 36 V / 10,5 Ah a motorem o výkonu 250 W. Na jedno nabití naše kolo ujede 40 km, což je průměrná hodnota při použití střední připomoci ve středně těžkém terénu. Po 600 nabití baterie tak máte ujeto 24 000 km. Kapacita baterie odpovídá 36 V x 10,5 Ah. To je 378 Wh, z čehož vyplývá na jedno vybití 302 Wh, neboť 20 % kapacity zůstává v baterii a nemůže být použito.

Energie potřebná k nabití je 472 Wh, v rámci které je již započítáno 25 % energetické ztráty při nabíjení. Pak tedy platí, že 600 nabití x 472 Wh je 283,2 kWh. Těchto 283,2 kWh představuje částku 1289 Kč v případě, že průměrná cena energie činí 4,55 Kč/kWh.

Z takto získaných částek je možné odvodit, že cena energie spotřebované na 1 km činí 0,0537 Kč, cena nové baterie po 600 cyklech rozpočítaná na 1 najetý kilometr činí 0,333 Kč. Celkové náklady, včetně nové baterie, na 1 km ve výsledku činí 0,387 Kč.

Před nákupem elektrokola si případně můžete ekvivalentně dle našeho příkladu spočítat, na jakou částku vás provoz vyjde.

Péče o baterii

Životnost baterie si před nákupem ověřte. Udávaná životnost říká, kolik nabíjecích cyklů můžete uskutečnit, abyste zachovali odpovídající tvrdost zdroje. U některých baterií je životnost 300 cyklů, u jiných 1000–1500 cyklů. Průměrná životnost je 800–1000 nabití, což odpovídá 3–4 rokům průměrného používání.

Při koupi nové baterie je pak potřeba sledovat shodné napětí, tedy 24 V, 36 V nebo 42 V. Baterii nesmíte skladovat v mrazu. V zimě proto kolo zazimujte tak, aby baterie nezmrzla. I mimo sezonu, pokud kolo nepoužíváte, je potřeba baterii občas nabít. Jinak riskujete, že se dostane pod kritickou hodnotu napětí a snižujete tím její životnost a výdrž.

Se špatným kolem můžete i do vězení

Elektrokola, která jsou na českém trhu dostupná, mají různé výkony. Setkáte se i s výkony o hodnotě 800–1000 W. Podle Nařízení evropského parlamentu a Rady EU č . 168/2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly můžete bez jakékoli registrace a dalších povinností jezdit na elektrokole o výkonu maximálně 250 W. Pokud má vaše kolo vyšší výkon, musíte ho už zaregistrovat jako elektrický motocykl, musíte vlastnit příslušný řidičský průkaz a platit za kolo povinné ručení. A samozřejmě ho registrovat na dopravním úřadě jako každý jiný dopravní prostředek.

Někteří výrobci toto nařízení obcházejí tak, že na horská elektrokola instalují tzv. offroad režim, který zvýší výkon motoru na 350–500 W a je určen jen pro použití mimo veřejné komunikace. Tímto režimem ale snižujete potenciální dojezd kola.

Pokud budete používat elektrokolo s vyšším výkonem, případně s akcelerační páčkou, která zajistí, že se nenadřete a kolo jede za vás, riskujete. Pokud vás na něm někdo přistihne jezdit, hrozí vám finanční postih nebo trestní stíhání, pokud s takovým kolem způsobíte dopravní nehodu. Navíc vlastně jezdíte bez řidičského oprávnění.

Kromě toho musí vaše elektrokolo obsahovat několik dalších údajů:

jméno a adresu výrobce či dovozce,

musí být v souladu s normou EN15194,

musí obsahovat symbol CE a slova 250 W, 25 km/h a EPAC (PEDELEC v německy mluvících zemích).

Tyto informace by měly být uvedeny i v uživatelském manuálu nebo v prohlášení o shodě.

Pro a proti

Každé rozhodování by mělo obsahovat zodpovědná pro a proti. Každý samozřejmě může mít specifické důvody, které nakonec převáží. Pokusili jsme se ale shrnout několik základních faktů a ukázat, jaké klady a zápory od elektrokola můžete čekat.

Pro Proti Nízké náklady na provoz. Kolo váží i 30 kg. Při samostatném šlapání se tedy více nadřete. A horší bude i přeprava kola. Sami ho na střechu auta umístíte stěží. S kolem můžete jezdit kdekoli. Elektrokolo je drahé. Ceny začínají na 15–17 tisících Kč. Výjimkou jsou akce v hypermarketu, tam pořídíte levněji. Využití v každém věku. Drahý je i servis. Rozbité elektrokolo si sami neopravíte. Musíte naopak najít kvalitní servis, který se specializuje přímo na elektrokola. Dnes už jej využijete nejen na sport, ale i na odpočinek nebo na cestu do práce. Nejste omezeni vzdáleností. Jakmile kolu dojde baterka, pokračujete dál jako na klasickém kole. Jste ekologičtí – neprodukujete zplodiny, dokonce ani hluk. Neplatí pro vás dopravní omezení a nemusíte platit drahé parkování.

Nezapomínejte na servis

Výrobci elektrokol doporučují, aby byla první garanční prohlídka provedena do 3 měsíců od doby, co si kolo pořídíte, nebo po ujetí 200–300 km. A dále pak předtím, než dojde ke skončení záruční doby. Garanční prohlídky pak mohou a nemusí být placené. Pokud ji bude provádět prodejce, máte garanční prohlídky do 300 km bezplatné. Nad tuto hodnotu pak zpravidla platíte 350 Kč.

Placený servis je pak doporučeno provádět jednou za sezonu.

Pravidla se ale mohou lišit. Někteří prodejci vám nabídkou servis bezplatně po celou dobu a zaplatíte si jen opravy a náhradní díly. Proto doporučujeme se vždy před koupí informovat, jak to má prodejce se servisem zařízeno.

Pokud vás elektrokolo nezaujalo a raději byste něco, kde nebudete muset vyvíjet vlastní aktivitu, sáhněte po elektrokoloběžce.

Elektrokoloběžka jede za vás

Na rozdíl od elektrokola, elektrokoloběžka „jede sama“. Tedy vy se nemusíte odrážet, jen mačkáte páčky jako na motocyklu a koloběžka jede. Vybírání a rozhodování je v případě elektrokoloběžek jednodušší. Není totiž několik typů jako u elektrokol.

Jak vybrat elektrokoloběžku

Podle toho, jak budete chtít koloběžku používat, zvolte tu s vhodným typem koleček.

Využití elektrokoloběžky Vhodný typ koleček Do města Menší pevná kolečka z polyuretanu. Na výlety do terénu Větší gumová kolečka.

Pokud hledáte městskou koloběžku, postačí vám klasická pevná kolečka z polyuretanu. Ta nevyžadují dofukování a není možné je propíchnout. Na druhou stranu ale ucítíte každý kamínek a při výměně musíte měnit celá kolečka. Pro jízdu na štěrku nebo horším povrchu v terénu ale oceníte gumová kolečka, která tlumí nárazy. Ta ale vyžadují dofukování. Při výměně pak stačí vyměnit jen plášť koleček. Pamatujte ale na to, že s většími kolečky se koloběžka bude hůře ovládat.

Nejste-li zkušení, vyberte si koloběžku s kolečky o velikosti 5–5,6", pokud už zkušenosti máte, můžete sáhnout i po větších.

Rozdíly také bývají v tom, že některé elektrokoloběžky jsou složit a jiné nikoli. Složení oceníte zejména v případě, kdy se budete chtít přepravovat MHD. Tam totiž s rozloženou koloběžkou nesmíte vždy, ale jen na vybrané trasy a někdy i jen ve vybraných časech.

Dalším rozhodovacím parametrem bude váha elektrokoloběžky. Pokud si nevěříte ve fyzické zdatnosti, pátrejte po modelech lehčích než 10 kg. Můžete se totiž setkat i s výrazně těžší koloběžkou a v případě, že vám dojde baterie, můžete mít problém.

Pokud vám dojde baterie, ne vždy můžete pokračovat jako na klasické koloběžce. Tuto funkci mají jen vybrané modely. Před nákupem se proto raději informujte, abyste vy a 15 kg koloběžka nezůstali bez baterie v místě, odkud byste ji horko těžko nesli domů. Pokud má navíc elektrokoloběžka jen elektromagnetickou brzdu, bez proudu nezabrzdíte.

Výkon koloběžky a dojezd

Pokud pořizujete koloběžku dítěti, volte menší výkon do 100 W. Pokud jste uživatelem vy a koloběžka bude jezdit jen po městě a po silnici, stačí vám výkon do 350 W. Nad tento výkon kupují koloběžky spíše nároční a zkušení jezdci, kteří chtějí jezdit vyšší rychlostí.

Dojezd se pohybuje mezi 10–40 km. Můžete se ale setkat s tím, že výrobce uvádí dojezd v minutách, a nikoli v kilometrech.

Elektrokoloběžky mívají na rozdíl od elektrokol tzv. rekuperaci. Jde o funkci, kdy přebytečná energie z brzd putuje zpět do motoru či akumulátorů a můžete ji znovu využít. Pokud tedy brzdíte často a dlouho, můžete několik kilometrů ušetřit.

Někdy už koupíte i elektrokoloběžku s tempomatem, který udržuje stálou rychlost.

Cena

Ty nejlevnější elektrokoloběžky seženete už okolo 4000 Kč. Mají ale omezenou váhovou kapacitu, a jsou tak určené buď dětem, nebo velmi hubeným ženám. Většina koloběžek se pohybuje od 10 000 Kč výše. Ty nejdražší pak seženete okolo 30 000 Kč.

Pozor na výbavu

Pro kolo i koloběžku platí, že pokud je vám do 18 let, musíte mít helmu, pokud se na nich pohybujete. A je jedno, jestli jde o elektrokolo/koloběžku, nebo klasiku. Od 18 let je helma dobrovolná, ale pokud se pohybujete po rušnějších komunikacích, její absence se nemusí vyplatit.

Elektrokoloběžka navíc musí mít přední bílé a zadní červené světlo. To může, ale nemusí být dodáváno výrobcem. Pokud není, musíte si dokoupení zajistit sami.

Výhody a nevýhody

Stejně jako u elektrokola, i tady jsme shrnuli několik výhod a nevýhod.

Pro Proti Nevyžadují námahu – jedou „samy“. Jsou poměrně těžké, pokud vám dojde baterie a máte koloběžku někam donést. Některé modely můžete obsluhovat i jako klasické koloběžky. Nejsou příliš vhodné na sport. Jste ekologičtí. Nutný servis ve specializovaném obchodě

A podle čeho tedy nakonec vybírat? Vždy podle toho, jaké máte se strojem plány. Na sport se hodí spíše elektrokolo, na přesun do práce bez práce určitě elektrokoloběžka. A pokud si nejste jistí, můžete si nejprve jedno a pak druhé půjčit a vyzkoušet, co vám vyhovuje více. Na trhu existuje řada půjčoven, které vám za pár set korun elektrokoloběžku i kolo zapůjčí.