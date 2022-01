eGovernment v praxi: Daň z příjmů online zatím nevyřešíte, nejsou formuláře (ale my je máme)

Přestože termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je až 1. dubna 2022 a v případě využití daňového poradce 1. července 2022, někteří lidé chtějí mít tuto povinnost vyřešenou co nejdříve. Platí to zvláště v situaci, kdy jste OSVČ a žádáte o úvěr, typicky hypotéku. Bez doloženého daňového přiznání se v jednání s bankou neposunete dál, proto žadatelé o úvěr tuto povinnost chtějí splnit co nejdříve, třeba už v lednu.

Ke splnění povinností lidé, pohybující se v online prostředí jako ryba ve vodě, rádi používají online přiznání přímo na webu Finanční správy (tzv. EPO – elektronické podání). Tento postup nyní funguje, kromě… daně z příjmu fyzických osob za rok 2021.

Poprvé o nefunkčnosti elektronického podání Finanční správa informovala 6. 1. 2022.

Finanční správa upozorňuje veřejnost na skutečnost, že z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím možné zpracovat a odeslat formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 přes aplikaci Elektronická podání (EPO).



Výše uvedený formulář je v současné době v aplikaci EPO k dispozici pouze pro potřeby zpracování podání za zdaňovací období do 2020 a předchozí. Elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021 prostřednictvím aplikace EPO bude umožněno v druhé polovině února 2022 zveřejněním nového formuláře. Do této doby jsou pro vyplnění přiznání veřejnosti k dispozici klasické papírové formuláře. Základní lhůta pro podání přiznání je 1. 4. 2022 a případné přeplatky, které mohou být vykázány v přiznání, se vrací nejdříve po 30 dnech od uplynutí této lhůty pro podání přiznání.



Po zveřejnění nového formuláře lze pro elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 využít také Online finanční úřad a daňovou informační schránku PLUS. AKTUALIZACE: Dne 10. 1. 2022 bylo popisované nestandardní chování u formuláře k dani z příjmů právnických osob odstraněno.

Málokdo si všiml, že již v tomto příspěvku je informace, že nový elektronický formulář bude k dispozici až ve 2. polovině února 2022.

Finanční správa to pro jistotu jinými slovy zopakovala 14. 1. 2022:

Finanční správa opětovně upozorňuje veřejnost na skutečnost, že z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím bohužel možné zpracovat a odeslat elektronický formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 ve stanoveném formátu a struktuře.



Uvedený formulář je v současné době v aplikacích EPO a v daňové informační schránce PLUS (DIS+) k dispozici pouze pro potřeby zpracování podání za zdaňovací období do 2020 a předchozí. Elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021 ve stanoveném formátu a struktuře bude umožněno v průběhu února 2022 zveřejněním nového formuláře (a příslušných XSD schémat). Základní lhůta pro podání přiznání je 1. 4. 2022, pokud podáváte elektronicky, je možné přiznání podat až do 2. 5. 2022.



Od 1. 1. 2021 platí povinnost podávat daňové přiznání k daním z příjmů výhradně elektronicky pouze pro držitele datové schránky zřízené ze zákona, tj. netýká se držitelů datových schránek zřízených na žádost. Jelikož se k dnešnímu dni datové schránky podnikající fyzické osoby, ani osobní datové schránky, ze zákona nezřizují, týká se povinnost učinit podání elektronicky na dani z příjmů fyzických osob pouze případů, kdy za poplatníka činí podání daňového přiznání profesionální zástupce (typicky daňový poradce či advokát), který má pro roli zástupce datovou schránku ze zákona zřízenu, a dále v případě, že má poplatník zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.



Do zveřejnění nového elektronického formuláře daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 jsou veřejnosti k dispozici klasické tzv. papírové formuláře (tiskopisy jsou dostupné ke stažení na webu FS Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)).

Protože druhá zpráva byla zveřejněna v pátek, v pondělí (tj. 3. den) jsme si na našem Twitteru do Finanční správy mírně rýpli:

To už aktualizujete 3. den? ;-)

Na to Finanční správa reagovala tvítem:

Dobrý den, aktualizace bude probíhat až do druhé poloviny února. S pozdravem FS

Státní online formuláře budou koncem února

Až poté si lidé na Twitteru všimli, že jeden z nejzásadnějších online daňových formulářů, který zajišťuje přímo stát, bude k dispozici až někdy, nejspíše, možná, pravděpodobně koncem února. Ne, že by mezitím nešlo daňové povinnosti splnit jinak, ale EPO formuláře jsou pro velkou skupinu daňových poplatníků první volbou. Zvláště v situaci, kdy máte povinnost komunikovat s Finanční správou elektronicky, a tedy nesmíte poslat běžný formulář v PDF ani datovou schránkou, ale musíte zvolit XML formát. (Výjimky) Nebo vám třeba vyhovuje prostředí portálu Moje daně.

Jak je možné, že stát sám nezvládá garantovat plnění povinností daňových poplatníků pomocí svých vlastních online systémů? Za problémem stojí mj. společnosti O2 IT Services a IBM, které jsou dvorním dodavatelem webového rozhraní a celého systému. Plus daňoví specialisté, kteří musejí vše propočítat a zkontrolovat (na to byl čas do konce loňského roku). Proč to stát nestihl? Buď jde o šlendriánství, nebo je vysvětlení jednodušší: nejsou lidi.

A když už daňové poplatníky dále znejistit… Během aktivní „daňové sezóny“ Finanční správa ukončí provoz původního daňového portálu, a to k 28. 2. 2022. Nově budou online daně jen přes Moje daně, tj. online finanční úřad. Vážně nešlo provoz původní verze ukončit třeba na konci loňského roku? Nebo až během letošních letních prázdnin? Tedy před daňovou sezónou, nebo po ní?

Aktualizovat data, to není jako práce s busolou

Víš, jak dlouho trvají odstávky bloků u jaderné elektrárny? Komplexitu daňových formulářů s tím vůbec nemůžeš porovnat, reaktor je dětská hračka, dobírají si berňák uživatelé Twitteru.

Kdyby se jen tak dopředu dalo tušit, že bude potřeba aktualizovat data a formuláře, a kdyby tak byla možnost se na to dopředu připravit. Ale při tak náhlé a nečekané změně to hold nejde…, píše další.

Wow, jaký mám neuvěřitelný štěstí, že se tohle nestalo minulej rok. Nebyl bych schopnej podat DP v lednu, dostat hypotéku a koupit bydlení…, popisuje praktické dopady další.

Jeden měsíc dlouhá odstávka nějaké služby občanům? Dokážete si představit něco takového v podnikatelské sféře? Jak vysoký manažer by v takové firmě už letěl? nenechávají daňoví poplatníci suchou nit na představitelích výběru daní.

Kántry fór fjůčr onlajn

Pokud nechcete nebo nemůžete čekat na online EPO formuláře, Finanční správa dočasně akceptuje i papírové formuláře, přestože třeba máte povinnost podávat přiznání elektronicky. Ale práce s papírem není komfortní, takže než si stát zaktualizuje vlastní data, máme pro vás naše stále platné a funkční řešení:

Daňové formuláře ke stažení (komplet) 2022

Všechny daňové formuláře ke stažení na jednom místě.

Daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální pojištění, silniční daň, DPH a další.

Využijte naše interaktivní formuláře pro daň z příjmů fyzických i právnických osob. Daně spočítají za vás.

Formulář pro Stažení zdarma Podnikám, uplatňuji paušál/daňovou evidenci (s přehledy) Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky. Podnikám, vedu účetnictví (s přehledy) Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky. Nepodnikám, mám více zdrojů příjmů (bez přehledů) Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky. Nepodnikám, jsem zaměstnanec (bez přehledů) Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky. Právnická osoba Interaktivní šablona ve formátu MS Excel spočte většinu potřebných věcí automaticky.

Jako komerční vydavatelství jsme se totiž na potřebu podání přiznání (nejen) k dani z příjmů fyzických osob včas připravili a ve spolupráci s účetní a daňově-poradenskou kanceláří Aspekt-HM vyrobili naše značkové daňové formuláře. Ty můžete použít i pro elektronickou komunikaci s daňovou správou pomocí datové schránky.

V seznamu daňových formulářů pro rok 2022 na Měšci najdete všechny dostupné formuláře pro Finanční správu, sociální správu i zdravotní pojišťovny. Bezplatné, papírové i placené. Vše máte na jednom místě, výběr je jen podle vaší volby.