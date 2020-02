Výhodou aplikace EET plus je její jednoduchost. Nastavení zvládne běžný uživatel mobilu a z pohledu evidence EET umožňuje jak jednoduché zadání částky, tak různé předvolby pro pravidelné typy zboží/služeb.

Horší to mají majitelé iPhonu. EET aplikací pro iOS obecně není mnoho a těch pár je navíc zpoplatněných. Profi Účtenka patří mezi bezplatné.

Pokud nechcete za EET dát ani korunu, máte na výběr ze tří mobilních aplikací: Profi Účtenka , EET plus a EET Pokladna ZDARMA (Babiš) . Za ostatní přece jen budete platit, minimálně desetikoruny měsíčně. Všechny tři citované aplikace jsou kvalitní, záleží hlavně na tom, co vám bude vyhovovat a jak se vám daná aplikace bude ovládat. Doporučujeme vám vyzkoušet si všechny a používat tu, která je pro vás na ovládání nejsnazší.

Připomeňme si okruh osob, kterých se EET týká, a datum povinného zapojení do evidence.

Pro koho tento text je: jste sami, pracujete na sebe a máte dost času i prostoru naťukat pár údajů navíc do mobilu. Nechcete platit měsíční paušály, nechcete si pořizovat nový hardware ani třeba tiskárnu. Chcete ale dodržovat zákony. Pak čtěte dál.

Pro koho tento text není: pro prodejny a provozovny s větším počtem zákazníků a pokud máte hodně zaměstnanců. Nebo chcete mít vše integrované v jednom zařízení, nemáte čas ani chuť řešit EET odděleně, za což rádi zaplatíte každý měsíc poplatek. Pořiďte si proto profi řešení společně s pokladnou, nebo platebním terminálem. Pokud patříte do tohoto okruhu, nemusíte číst dál, tady se rady nedozvíte, přečtěte si analýzu výše.

Pokud v obchodě nebo ve službách potřebujete řešit pokladnu, EET a platební karty v jednom, máte k dispozici několik desítek řešení, ta najdete v podrobné analýze . V tomto textu se zaměříme na tzv. low-cost řešení, tj. možnosti, jak splnit zákon a neutrácet za to hodně peněz.

Příklad evidence EET v taxíku, když to neumí taxametr, ani přepravní aplikace

Klasická stvrzenka z taxametru bez EET. Splňuje náležitosti dokladu pro účetnictví, ale neobsahuje EET data. Od května ji nebude možné samostatně použít.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Příklad stvrzenky z taxametru bez EET.

Mobilní aplikace vygeneruje elektronickou stvrzenku a obratem zašle data finanční správě. Zákazník může obdržet SMS, nebo e-mail.

Takto vypadá zaslaná e-mailem nebo vytištěná na mobilní tiskárně:



Autor: Dalibor Z. Chvátal Ukázka elektronické EET stvrzenky z aplikace EET Plus. Takto se tiskne z mobilní tiskárny, anebo je zaslaná e-mailem.

A takto vypadá EET stvrzenka zaslaná jako SMS nebo na jakýkoli instant messenger.

Uctenku naleznete na

www.uctenka.xyz

Kod: XHYI-M1T9

TaxiVitkovice.cz

FIK: 002dcc43-cc17-4502-ac2b-4d55e4f55884-05

DIC: CZ07370792

Provozovna: 33

Pokladna: XHYI-EETPlus

Cislo uctenky: XHYI-3755

Datum: 2.2.2020 17:07:47

100,00 Kc

Castka celkem: 100,00 Kc

BKP: 86DE63B2-2728BD0F-EAB3AFDC-82DC46B8-1458A1A8

Trzba evidovana v beznem rezimu

Náklady? Roční placená podpora 680 Kč kvůli zálohování dat. Naťukat částku je otázkou 10 vteřin. Odeslat e-mailem pak dalších 20 vteřin.

Jak funguje EET pokladna ZDARMA (Babiš)

Aplikace EET Pokladna ZDARMA (Babiš) je absolutně bez poplatku. Na druhé straně o vše se staráte sami a je potřeba si transakce zálohovat. Je to však skvělé řešení pro každého, kdo nechce vydat ani korunu za nechtěnou zákonnou povinnost. Vývojář provádí pravidelnou aktualizaci. (Video je už staršího data.)

Jak funguje Profi účtenka. Ukázka propojení s mobilní tiskárnou

Video ukazuje propojení aplikace s mobilní tiskárnou. Je však vidět i samotná aplikace.

Když nechcete novinky, ale musíte dodržet zákon

Pokud máte měsíčně jen pár tržeb a nechcete chytrý mobil, můžete evidovat tržby jen pomocí SMS. Umí to Malá pokladna, která stojí 120 Kč měsíčně. Za 25 Kč si zakoupíte kasa bločky, které obsahují 150 účtenek. A pak prostřednictvím SMS zaevidujete platbu. Když účtenky dojdou, koupíte si další.

Stejná aplikace umí předávat papírové účtenky bez nutnosti pořizovat si tiskárnu. Pohodlnější je propojení přes mobilní aplikaci. Vše ukazuje toto video.

Podpořte vývojáře a získáte výhody

Přestože jsou některé aplikace „zadarmo“, někdo je musel naprogramovat a také se o ně musí starat, aby fungovaly. Někteří tvůrci mobilních aplikací pro EET jdou proto cestou nízkého ročního nebo měsíčního poplatku, jiní nabízejí poplatek jednorázový (doživotní licenci). Další jdou cestou pozitivní motivace: základní služby jsou gratis.

Mohlo by to být horší Je potřeba dodat, že nějaká forma EET je běžná ve většině zemí. Naprostým standardem je třeba i v Rusku s tím, že tamní OSVČ si musí zakoupit online pokladnu, kterou pak s sebou musí všude nosit. Platí samozřejmě i provoz. Oproti tomu se v Česku máme ještě moc dobře a máme možnost EET řešit mnoha cestami. Stvrzenka z jejich online kasy vypadá takto:

Autor: Dalibor Z. Chvátal Stvrzenka s online přenosem dat k ruské finanční správě.

Pokud ale chcete drobnosti, jako jsou např. záloha nebo technická podpora, zaplatíte nízký roční poplatek. Je potřeba dodat, že za tyto „drobnosti“ se vyplatí zaplatit. Zaprvé, získáte rozšířené funkce, které oceníte zvláště v situaci, kdy se něco pokazí (třeba ztratíte mobil bez zálohy). Zadruhé, podpoříte vývojáře, kterému poplatek (v souhrnu stažených licencí) dokáže vytvořit velmi zajímavý pasivní příjem a může se tak věnovat dalšímu vylepšování aplikace.

Jde to bez papíru?

Už víme, že EET je možné evidovat i prostřednictvím mobilních aplikací. Účtenku lze následně zákazníkovi předat e-mailem nebo SMS. Pokud však zákazník s touto formou předání EET účtenky souhlasit nebude, např. z důvodu ochrany osobních údajů, je povinností obchodníka účtenku předat ve fyzické formě?

Elektronické vystavení účtenky je připuštěno především v situacích, kdy je obchod realizován prostřednictvím internetu bez fyzické přítomnosti jednotlivých aktérů transakce. Zákazník by měl být s takovou formou vystavení účtenky předem srozuměn např. tak, že souhlas s elektronickým vystavením účtenky bude součástí obchodních podmínek. V těchto případech je zřejmé, že zákazník je příslušně technicky i znalostně vybaven a v okamžiku uskutečnění obchodu si může účtenku ihned zobrazit na k tomu určeném zákaznickém účtu nebo mu je zaslána přímo na jeho e-mail. Finanční správa připouští elektronické předání účtenky i v dalších situacích, nicméně vždy musí uvedené předání účtenky vycházet z dohody obou aktérů transakce nebo ze standardních postupů komunikace mezi poplatníkem a zákazníkem. Uvedený postup lze ve větším měřítku předpokládat např. u stálých obchodních partnerů. Vystavování účtenek elektronicky je možné za splnění dvou podmínek. První podmínkou je, že příjemce tržby vystavení v elektronické formě umožňuje a nabízí. Druhou, a to zásadní podmínkou je, že zákazník s vystavením účtenky v elektronické formě dobrovolně předem souhlasí.Souhlas může mít v praxi různou podobu. Může být udělen ústně nebo například uplatněním zákaznické karty, kterou je dle ujednání mezi příjemcem tržby a zákazníkem tato vůle nezpochybnitelně vyjádřena, přičemž tato zákaznická karta může sekundárně sloužit i k identifikaci zákazníka (např. jeho e-mailového účtu, na který má být účtenka zaslána), vysvětluje čtenářům serveru Měšec.cz Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

Na lid musí být přísnost EET byznys nenarovná, naopak zajistí sankce při chybách během evidence tržeb. EET může znamenat zdražení služeb ve všech sektorech, kterých se EET týká. Zvýší se totiž administrativní náklady, spotřeba stvrzenek a často nutný nákup/upgrade zařízení pro evidenci, s pravidelným poplatkem za správu licencí. Někdo to musí zaplatit, ledaže by to provozovatel služby platil ze svého. Pro poctivě podnikající firmy a osoby však může být EET cenným statistickým nástrojem, který kdykoli poskytne aktuální data o tržbách a jejich vývoji.

Ale co když zákazník bude trvat na písemné formě EET účtenky? Z vlastní praxe autora takoví lidé existují, byť netvoří většinu. Z důvodu ochrany osobních údajů nesouhlasí se zasláním účtenky na e-mail ani nechtějí předat své mobilní číslo přes SMS. Na účtence EET však trvají, třeba proto, že hrají Účtenkovku, anebo z principu. Pokud zákazník s elektronickou formou vystavení účtenky nesouhlasí, pak je nezbytné vystavit mu účtenku v tištěné podobě a předat ji do dispozice tohoto zákazníka (např. při předání hotovosti či předem při dodání zboží či služby), varuje Heřtus před pokušením trvat na výhradně na elektronické podobě účtenky.

EET účtenku musíte nabízet sami, ne až se zákazník zeptá

Jakmile budete mít povinnost mít EET, musíte EET účtenku zákazníkovi automaticky vystavit, resp. nabídnout. Že ji odmítne, je jeho volba, povinnost je na vaší straně. Upozorňujeme, že účtenka vystavená poplatníkem, který eviduje tržby v běžném nebo zjednodušeném režimu dle zákona o evidenci tržeb, musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené § 20 zákona o evidenci tržeb. Účtenka musí být zákazníkovi předána automaticky, bez nutnosti si o ni říci. Pokud poplatník účtenku s příslušnými náležitostmi zákazníkovi nevystaví, vystavuje se riziku sankce, potvrzuje Heřtus z GFŘ.

Co s problémovými zákazníky?

Máte povinnost evidovat EET. Máte mobil. Máte aplikaci. Předem sdělujete, že EET stvrzenky zasíláte elektronicky, protože ve své profesi nevlastníte mobilní tiskárnu. A zákazník bude trvat na tom, že EET stvrzenku vyžaduje. Autor se už s několika takovými „řádně poučenými“ osobami setkal. Co pak? Můžete přepsat údaje z elektronické stvrzenky ručně na papír a ten předat zákazníkovi?

Zákon teoreticky nevylučuje vystavení účtenky i ručním opsáním všech povinných údajů, potvrzuje Heřtus, že to jde, ale hned varuje před přílišným optimismem: Finanční správa však takový způsob vystavení účtenky poplatníkům nedoporučuje, neboť se, s ohledem na rozsah a složitost některých údajů (zejména fiskálního identifikačního kódu či podpisového kódu poplatníka), vystavují značnému riziku chybného nebo nečitelného uvedení povinných údajů na účtence a tím i riziku udělení pokuty. Co se týče poplatníků, kteří by v budoucnu využili možnosti evidovat tržby ve zvláštním režimu, ti musí použít pouze účtenku z bloku účtenek, který si převzali od správce daně při povolení této zvláštní formy evidence tržeb.

Pokud tedy narazíte na zákazníka, který tvrdošíjně bude odmítat elektronickou účtenku a bude trvat na papírové formě, můžete mu ji opsat. Když pominu, že ji budete opisovat několik minut, což bude podle vás spolehlivý „trest“ pro zákazníka (ujišťuji vás, že tito jedinci jsou na to ale připraveni a dělají to pro své potěšení), při opisu nesmíte udělat žádnou chybu a opis musí být zcela čitelný. V opačné případě se vystavujete riziku takřka jisté sankce od finančního úřadu. Ne že jste opis udělali, ale že zákazník údaje nepřečetl, stvrzenku v systému nedohledal a podal na vás podnět pro podezření z porušení zákona o EET. Na konci bude pro vás pokuta. Nebude likvidační, ale pár tisícovek za to dáte.

A ano, takoví jedinci skutečně existují, protože pro ně je každá podnikající osoba zlodějem, který vždy okrádá stát. Je potřeba jim to proto neusnadňovat a splnit vše, co zákon vyžaduje, přestože s ním nesouhlasíte.

