 »   »  Dovolená a koronavirus: jak je to s cestovním pojištěním?

Na dovolenou už teď můžete vyrazit do Chorvatska, pokud máte s sebou rezervaci ubytování. Dostanete se tam přes Rakousko a Slovinsko, test na koronavirus přitom mít nemusíte. Od 15. června 2020 budou moci čeští turisté bez testu cestovat také do Řecka. A jak je to s cestovním pojištěním?

Pojišťovny se v jeho případě řídí informacemi ministerstva zahraničí. Pokud vycestujete do destinací, kam resort nedoporučuje jezdit, můžete mít poté problém s plněním cestovního pojištění. To totiž není určené pro situace, které mohl klient předvídat. V takovém případě jedete na vlastní riziko a pojišťovna vám případné náklady nezaplatí.

Pokud by klienti odcestovali do míst, kam ministerstvo zahraničí nedoporučilo cestovat nebo která jsou uzavřena v karanténě, cestovní pojištění se na ně nevztahuje. Rozhodujícím datem je den, od kterého nedoporučení či zákaz platí, uvedl k tomu mluvčí ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

Jiná situace nastává, pokud varování přijde v případě, že už jste na cestě na dovolenou nebo na místě. V takovém případě byste měli mít plný nárok na služby plynoucí z pojištění jako asistenční službu nebo úhradu nákladů na léčbu apod.

Kdy platí cestovní pojištění

Obecně vzato by vám tedy standardní cestovní pojištění mělo platit v zemích, před nimiž nebude ministerstvo zahraničí oficiálně varovat. V takovém případě by vám pojišťovny měly poskytnout veškeré služby, na něž máte z cestovního pojištění nárok, tedy většinou úhradu léčebných výloh, asistenci a tak dále.

Ohledně krytí případného onemocnění nemocí COVID-19 se přístup pojišťoven různí.

Například Allianz do cestovního pojištění při cestě do zemí, které se otevřou českým turistům, toto krytí zahrnuje. Pokud se klienti vydají například do Chorvatska s naším cestovním pojištěním, budeme léčebné výlohy krýt, jako kdyby koronavirus nebyl, říká mluvčí pojišťovny Václav Bálek s tím, že podobně to bude i v případě zmiňovaného Řecka, až se otevře turistům.

Ve stejném duchu se vyjádřila také pojišťovna Uniqa. Onemocnění COVID-19 je v cestovním pojištění UNIQA kryto v plném rozsahu, tedy jak léčebné výlohy, potřebná hospitalizace, asistenční služby i případná repatriace pacienta zpět do ČR. To samé platí i pro úrazy, uvedla mluvčí Eva Svobodová.

I zde však bude krytí na COVID-19 platit pouze v zemích, před kterými nebude varovat ministerstvo zahraničí. Ve vyjmenovaných nedoporučených státech (MZV) naše krytí neplatí, byly-li vyjmenované v okamžiku vycestování našeho klienta, a tudíž věděl, že by tam jezdit neměl, dodala Svobodová.

Pandemie trvá

Některé tuzemské pojišťovny však onemocnění koronavirem nekryjí s odůvodněním, že stále probíhá pandemie. O té mluvíme ve chvíli, kdy se onemocnění rozšíří na území více států, nebo i světadílů. Což se v případě koronaviru stalo.