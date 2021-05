Dobře zabezpečit platební karty umí tři banky. Fio je první

Zatímco doteď nejlepší bankou s nastavením platebních karet byla mBank, nově je to Fio banka. Ta rozšířila možnosti zabezpečení karet, ale přitom nejde jen o nějaké drobné doplňky. Jde o precizní nástroj pro nastavení jednotlivých typů transakcí, abyste mohli výrazně omezit či ztížit případné zneužití vaší platební karty. Na druhé straně ale opatrně, když to přeženete, kartu budete používat obtížně, spíše s ní vůbec nezaplatíte. Rozebereme si, co je nového.

Blokace karty pro jednotlivé typy transakcí

Platební kartu Fio banky si můžete nově blokovat pro různé typy transakcí. Všechny jsou vyjmenované v nastavení a posuvníkem si je zapínáte a vypínáte.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Platební karty Fio banky nově umí blokovat různé typy transakcí. (4. 5. 2021)

Podrobný přehled dostupných blokací a detaily k nim ukazuje tabulka. Změnu nastavení standardně autorizujete.

Typy transakcí, které lze blokovat Typ blokované transakce Vysvětlivky Platby u obchodníků (POS) Platby na terminálech v „kamenných“ prodejnách v místě prodeje nebo na samoobslužbých terminálech. Bezkontaktní platby Platby na terminálech v „kamenných“ prodejnách v místě prodeje nebo na samoobslužbých terminálech pomocí bezkontaktního načtení karty (včetně chytrých hodinek a mobilů). Platby magnetickým proužkem Platby na terminálech v „kamenných“ prodejnách v místě prodeje nebo na samoobslužbých terminálech a výběry v bankomatech prostřednictvím načtení magnetického proužku karty. MO/TO platby Platby, které s obchodníkem provádíte prostřednictvím písemné korespondence, e-mailu, nebo telefonicky hovorem, přičemž ani vy, a ani vaše karta nejste na prodejním místě přítomni. Internetové platby (NET) Platby prostřednictvím internetových bran. Platby na internetu bez 3D Secure Platby na internetových platebních branách bez ověření push notifikací v mobilní aplikaci (biometrií nebo PIN) nebo SMS kódem. Platby s dynamickou konverzí měny (DCC) Platby na terminálech nebo výběry z bankomatu, kde provozovatel zařízení částku zkonvertuje do CZK za použití svého kurzu. Výběry z bankomatů Výběry hotovosti z bankomatů. Výběry z bankomatů s poplatkem provozovatele Výběry hotovosti z bankomatů, kde provozovatel bankomatu k transakci přičítá poplatek za využití bankomatu nerezidentem.

Blokace konkrétních obchodníků

Pokud chcete mít jistotu, že vaši kartu Fio banky nepůjde použít u daného obchodníka, nebo třeba i v bankomatu sítě bank, můžete sami nastavit libovolný počet obchodníků, které chcete pro kartu blokovat. Jejich název píšete sami.

A tady pozor na záludnost, banka blokaci vyhodnotí podle klíčových slov, které zadáte. Když do blokace napíšete např. slovo Zeman, všechny platby u obchodníků, v jejichž názvu se toto slovo vyskytuje, budou zamítané. Takže byste třeba nezaplatili ani v nejstarší Zemanově kavárně a cukrárně v Brně, zatímco upomínkové předměty na Pražském hradu ano (je to jiný obchodník s jiným názvem, pokud by karty akceptoval).

Typickým adeptem pro takové nastavení jsou různé e-shopy s aplikacemi a hrami, pokud si nepřete, aby radosti vašich dětí šly z vaší karty.

Je potřeba dodat, že po nastavení Fio banka blokuje všechny transakce pro vámi uvedené obchodníky. Netýká se to však transakcí prováděných v offline režimu. Ty totiž žádná banka nemá jak ovlivnit, jakmile dorazí, zaúčtuje je.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Platební karty Fio banky nově můžete blokovat u vámi vybraných obchodníků. (4. 5. 2021)

Geoblokace

V této části můžete použití vaší karty omezit či naopak blokovat buď na konkrétní kontinent, nebo i jednotlivé země. Tato blokace funguje jen u fyzického použití platební karty. Pro internetové a jiné transakce použijte jiný typ nastavení. Geoblokací lze úspěšně zamezit mj. zneužití při tzv. skimmingu, kdy sice svoji kartu máte v ruce, ale jejím klonem právě někdo vybírá peníze třeba v Brazílii.

Kontinenty a oblasti pro blokaci nebo povolení transakcí

Evropa Afrika Asie Austrálie a Oceánie Severní Amerika Střední Amerika a Karibik Jižní Amerika

Tato forma bezpečnostního nastavení platebních karet je běžnou součástí zvláště západních vydavatelů (USA, Německo), v Česku však jde stále o unikát. U nás volitelné geolokační omezení sice používají mBank, Revolut a částečně Crypto.com, ale vše vyhodnocuje jejich systém. Nemáte možnost si manuálně nastavit jednotlivé země nebo regiony. Buď u nich omezení „mimo zahraničí“ zapnete, nebo vypnete.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Nastavení geolokačního omezení platebních karet Fio banky. (4. 5. 2021)

K nastavení bezpečnosti pomůžou i limity

Pokud potřebujete omezit hotovostní nebo bezhotovostní transakce, kromě samotné blokace lze bezpečnost ovládat snížením limitů, třeba až na nulu, nebo na nejnižší možný limit, který daný vydavatel karty umí (např. 1000 Kč). To je dobrá pomůcka, pokud zrovna vaše banka neumí moc nastavit jednotlivé typy transakcí. Vhodným nastavením limitů pro výběry z bankomatů a platby u obchodníků aspoň můžete snížit výši případné škody.

Že však je nový způsob nastavení platební karet Fio banky skutečný unikát, ukazuje tabulka níže. V tabulce najdete jen nestandardní typy transakcí, které (ne)umí vydavatelé karet blokovat nebo jinak nastavovat. Nejblíže má Fio bance mBank, za ní následuje Expobank. A pak už jde jen o ojedinělé možnosti nastavení jednotlivých vydavatelů.

Aby to ale nebylo všechno tak sluníčkové, Fio banka plný rozsah limitů a blokací umožňuje nastavit jen přes internetové bankovnictví, její mobilní aplikace to neumí. Podpora přijde s aktualizaíi mobilní aplikace, kterou Fio plánuje hned v příští verzi. Opačně to je u mBank, ta v mobilu umí podrobná nastavení karty, zatímco na webu ne. Expobank sice má mobilní aplikaci pro platební kartu (jen pro ni), která slouží i po potvrzování transakcí, ale umí nastavit jen základní limity. Pro detaily musíte opět na web.

Tabulka porovnává jednotlivé možnosti nastavení u většiny platebních karet dostupných v Česku. Pro další detaily můžete i do galerie pod článkem.

Možnosti nastavení platebních karet podle bezpečnostních priorit Vydavatel karty Blokace DCC Blokace bezkontaktních plateb Blokace plateb magnet. proužkem Blokace plateb mimo ČR Blokace MO/TO Blokace výběrů z bankomatů s poplatkem Blokace plateb na internetu bez ověření Air Bank ne ne ne ne ne ne ne Banka CREDITAS ne ne ne ne ne ne ano Crypto.com (LT) ne ne ne ano ne ne ne Curve (LT) ne ne ne ne ne ne ne Česká spořitelna ne ne ne ne ne ne ne ČSOB ne ne ne ne ne ne ne Diners Club ne ne ne ne ne ne ne Equa bank ne ne ne ne ano ne ne Expobank ano ne ano ne ne ano ne Fio banka ano ano ano ano ano ano ano Hello bank! ne ne ne ne ne ne ne Komerční banka ne ne ne ne ne ne ne mBank ano ano ano ano ne ano ne MONETA Money Bank ne ne ne ne ano ne ne Raiffeisenbank ne ne ne ne ne ne ne Revolut (LT) ne ano ano ano ne ne ne Sberbank ne ne ne ne ano ne ne UniCredit Bank ne ne ne ne ano ne ano Wise ne ano ano ne ne ne ano YooMoney (RUS) ne ne ne ne ne ne ne Zen (LT) ne ne ne ne ne ne ne

Nepřežeňte to

Jak rádi říkají „sekuriťáci“ z platebních karet: Nejbezpečnější platební karta je ta nevydaná. Jednou věcí je maximální variabilita možností nastavení platebních karet, druhou pak jejich použitelnost v praxi. Příliš detailní zabezpečení sníží použití karty třeba ve vypjaté situaci, kdy budete nezbytně potřebovat hotovost bez ohledu na další náklady spojené s výběrem. Anebo vám selže vaše oblíbená karta a funkční bude jen ta druhá, jenže tu máte přece dobře zabezpečenou, takže s ní TEĎ HNED nezaplatíte. A internet pro rychlou změnu v mobilní aplikaci zrovna nefunguje. Myslete proto na to předem a při nastavování karet blokujte jen takové situace, které ve vašem finančním životě nejspíše nemohou nastat.

Má to i druhou stranu mince. Pokud jakákoli banka či vydavatel karty disponuje velmi sofistikovaným způsobem nastavení zabezpečení platebních karet, které si může navolit sám držitel karty, a bude na to patřičně myslet v obchodních podmínkách, při případném zneužití karty to méně finančně gramotný klient může mít těžší. Lze pak operovat třeba tím, že si ty či ony rizikové transakce mohl sám zablokovat a neudělal to.

Fio banka už dávno není malou bankou. Za rok 2020 i přes třetinový pokles skončila v zisku 1,198 mld. korun a má přes milion klientů. Stále jde o 100% českou banku vlastněnou Petrem Marsou a Romualdem Kopúnem.

Celý tento projekt zabral přibližně rok času, kdy první půlrok jsme programovali a přibližně stejnou dobu celou novinku testovali. Jelikož se jedná o poměrně zásadní funkce platební karet týkající se bezpečnosti, bylo testování extra důkladné, prozradil Měšci Jakub Heřmánek, mluvčí Fio banky.

A jako banka nezatížená procesy nadnárodních korporací Fio ukázala ostatním bankám, jak se v roce 2021 dá vylepšit nastavení bezpečnosti platebních karet v souladu s posledními trendy. Dobrá práce.