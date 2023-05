Do penze budeme odcházet později, než se předpokládalo. Důchodový věk se bude odvozovat od statistik

Jedním z opatření, které má pomoci zmírnit deficity důchodového systému, je postupné posouvání důchodového věku.

Růst důchodového věku

Zatím není k dispozici konkrétní předloha novelizace, která by se týkala úpravy důchodového věku. Vláda ale počítá s tím, že změna by měla být účinná k začátku roku 2025.

Podle informací Ministerstva práce a sociálních věcí by zvyšování věku pro odchod do penze nad dnešních 65 let mělo začít od roku 2031 s tím, že se dotkne osob narozených po roce 1965.

Věková hranice se bude upravovat postupně tak, jak bude docházet k prodlužování průměrné doby dožití. A to na základě dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) o střední délce života v 50 letech. Teoretická doba strávená v důchodu má být přibližně 21,5 let.

Ministr práce na vládní tiskové konferenci uvedl, že změny důchodového věku nastavované dle naděje dožití mezi jednotlivými ročníky budou maximálně v rozsahu dvou měsíců prodloužení věku pro odchod do penze.

Důchodový věk se stanoví vždy pro osoby, které v daném roce dosáhnou 50 let. To znamená, že např. statistické údaje za rok 2024 budou použity pro stanovení věku osob narozených v roce 1974.

Další úpravy důchodového věku nad 65 let by měly probíhat pomaleji, než je aktuální posouvání věkové hranice, odkazuje MPSV na to, že důchodový věk postupně roste i nyní. Podle pravidel schválených tehdejší vládou lidovců, ČSSD a ANO se měl nakonec sjednotit v roce 2030 pro ženy i muže na 65 letech. Už v době schvalování ale zaznívaly hlasy, že toto zastropování bude pravděpodobně jen dočasné.

Kromě horníků (platí už z minulosti) vláda nyní zkracuje důchodový věk i zdravotnickým záchranářům. Výčet se bude rozšiřovat i o další náročné profese.

Důchodový věk a dnešní padesátníci

Podle navrhovaného systému tedy obecně budeme důchodový věk tušit jen přibližně a přesnou hodnotu se dozvíme až s příchodem padesátky. To nebude platit pro generaci dnešních padesátníků, kteří se přesný věk odchodu do důchodu dozvědí později kvůli přechodu na tento nový systém. Budou ho tak znát jen několik let dopředu a je možné, že už jim se kvůli statistice ČSÚ posune.

Lidem nad 50 let to oznámíme v jeden moment. Někteří se to nedozvědí 15 let předem, to pravda je. Potřebujeme s tím ale začít, potvrdil pro ČTK Jurečka.

U lidí od ročníku 1966 se předpokládá, že se může jejich důchodový věk navýšit podle toho, jestli se jejich doba dožití v 50 letech posunula proti generaci roku 1965. Když bude zákon schválen od ledna 2025, teprve pak bude možné něco sdělovat. Předpokládáme, že bude jednorázové sdělení pro sedm či osm ročníků, které mají 50 let, vysvětlil ČTK také ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva práce Tomáš Machanec.

Jak se připravujete na důchod? (lze volit více možností) Spoléhám na státní důchod. Spořím si na penzijním připojištění. Investuji do akcií, komodit či podílových fondů. Mám v záloze nemovitost. Jinak Zobraz výsledek

Naděje dožití v ČR

Údaje o naději dožití najdete na webu ČSÚ. V současnosti jsou zde zveřejněná naposledy data za rok 2021. V roce 2020 a 2021 se kvůli důsledkům pandemie koronaviru doba dožití oproti předchozím letům zkrátila. Rok 2021 zůstal rokem s nejvyšším úhrnem zemřelých v naší poválečné historii, uvedla Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ.





Mezi roky 2021 a 2022 už se pak podle zprávy ČSÚ úroveň úmrtnosti (měřená počtem zemřelých v přepočtu na tis. obyv. daného věku, snížila ve všech pětiletých věkových skupinách nad 35 let a také ve všech krajích. To se promítlo do vývoje očekávané průměrné délky života žen i mužů. Po období let 2020 až 2021, kdy se střední délka života propadla zhruba o dva roky na 74,1 let pro muže a 80,5 roku pro ženy, se v loňském roce naopak meziročně výrazně zvýšila. První odhad naděje dožití při narození pro rok 2022 hovoří o hodnotě 76,1 roku pro muže a 82,0 let pro ženy, což jsou obdobná čísla jako v roce 2018, informovala také Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Podle ČSÚ byl však za minulý rok, i přes výrazný úbytek zemřelých, jejich počet stále o 8 % vyšší než průměr z předpandemických let 2015 – 2019. Zčásti za to ale mohou také změny věkového složení populace a stárnutí silných populačních ročníků narozených ve 40. letech 20. století.

Protože přesná data za minulý rok ještě nejsou k dispozici, podíváme-li se na obdobné hodnoty např. z roku 2018, padesátiletí muži před sebou mají průměrně 28,15 let a padesátileté ženy průměrně 33,05 let. O rok později pak jsou hodnoty u padesátiletých mužů v průměru na 28,36 let a u padesátiletých žen průměrně 33,29 let.

Další chystané změny v oblasti penzí

Navyšování důchodového věku je jedním z řady opatření, kterými chce vláda přispět ke snížení deficitů důchodového systému. Dále v této oblasti chystá také: