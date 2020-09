Diners Club má potíže. Někde mu ukradli data, karty při placení zlobí

Platby kartami Diners Club zlobí již od letních prázdnin 2020, kdy začaly propolouvat na povrch první reakce nespokojených držitelů jejich karet. Začátek byl vždy podobný: z ničeho nic nebylo možné platit kartami Diners Club na některých eshopech, kde jinak platby běžně probíhaly. Opakovaně jsem v srpnu zaznamenal nefunkční platby na internetu kartou Diners Club. Šlo zvláště o PayPal, Deezer, Amazon, Slevomat, Alzu a další. Způsobilo mi to řadu komplikací, psal začátkem září do Měšce klient společnosti Josef Ptáček. V Diners Club mu odpověděli, že chyba je na straně obchodníka, který si musí aktualizovat platební bránu. To se čtenáři nezdálo, tak volal na infolinku Diners Club, že problémů je více napříč různými obchodníky. Následně jsem se z jejich centrály dověděl, že problém je na straně Diners Club a týká se bezpečnosti, říká Ptáček, který mezitím do redakce zavolal.

Teprve na základě této zprávy mi bylo pražskou pobočkou nabídnuto, že společnost Diners Club mi může umožnit schválení jednotlivých plateb. Částečně jsem to využil, potom to šlo. Tedy žádná aktualizace platební brány obchodníka nebyla potřeba. Přijde mi však dosti zvláštní, abych kvůli každé platbě volal na nějakou linku ke schválení… , popisuje další průběh klient společnosti. A není sám. První vlaštovka, že s kartami Diners Club není něco v pořádku, přiletěla již koncem července. Oddíl níže popisuje reakce klientů Diners Club na finančním diskusním fóru. Řazeno a upraveno chronologicky od nejnovějšího příspěvku.

Co popisují další klienti Diners Club

17. 9. 2020. Já jsem se zrovna dnes divil, proč mi nejde zaplatit přes internet.

17. 9 2020. Mně začali luxovat nikdy nepoužitou Diners Pure přes PayPal. Takže i když leží v šuplíku, tak je dobré kontrolovat výpisy. Já tedy vyreklamuji a zruším.

14. 9.2020. Stěžoval jsem si podruhé a řekli, že možná moje karta má nějaký problém a že mi vydají novou. S novým číslem, ale navazující na tu mou původní. Upřímně – nevím, nerozumím tomu, jaký by to mělo mít vliv na placení na internetu, ale kdo jsem já, abych s nimi nesouhlasil?

30. 8. 2020. Psal jsem jim, že opakovaně nefungují internetové platby. Prý měli cosi a už to snad opravili… no, jejich vyjádření na mě nepůsobilo vůbec důvěryhodně. Je to takový low cost luxus…

20. 8. 2020. Narazil jsem na problém na začátku srpna. Když mi terminál u obchodníka napsal „karta dočasně blokována“, volal jsem na podporu. Řekli, že byla karta zablokována z důvodu podvodných transakcí. Když jsem se podíval na mujdiners.cz, viděl jsem tam nějaké transakce na eshopu, které určitě nebyly moje. Reklamoval jsem je, peníze vrátili, vydali novou kartu, ale jinak byli skoupí na informace. Šlo o eshop v Praze, řekněme renomovaný eshop. Měl jsem strach, že leaknul ty platební údaje u mě (malware v mobilu/WiFi routeru nebo tak něco), ale pokud je ten problém širší, tak jsem klidný.

17. 8. 2020. Mne aktuálne došla upomienka od mobilného operátora za neuhradenú faktúru, ktorú mi ich systém automaticky uhrádzal cez Diners. Samozrejme platba sa neuskutočnila. Skúsil som kartu vymazať/nahrať cez plat. bránu znova, nepomohlo.

16. 8. 2020. Mne na stažnosť, že takmer nikde mi neakceptuje online platby na roznych SK + CZ stránkach, odpísali riadnu „hmlu“: Momentálne je technický s prepojením karty s PayPal, na jeho odstránení pracujeme. V prípade, že by ste mali problém so zaplatením Vašou kartou cez akúkoľvek internetovú stránku, prosím kontaktujte nás, momentálne máme pripravené na takého platby dočasné riešenie.

9. 8. 2020. A připojuji i já stejnou zkušenost. Nemůžu zaplatit kartou DC tam, kde jsem dřív platil běžné.

9. 8. 2020. Důvod nevím, jen připojuji zkušenost, že jsem dnes také nezaplatil online v e-shopu, kde Diners Club běžně funguje.

9. 8. 2020. Posledný týždeň mám tiež problém pri platbách online (SK a CZ platobné brány)… platba nikde neprejde, hlášky ako „platba kartou zlyhala“, „platba neúspešná“ apod. Týka sa to starej aj novej karty. Na hotline DC tvrdia že všetko je ok, len raz mi povedali že zaregistrovali výpadok ale nechceli ozrejmiť či na ich strane alebo aky vypadok vlastne… V obchodoch funguje zvacsa OK.

29. 7. 2020. Vůbec se nepodaří ani kartu uložit, ani u Aliexpress, ani Banggood, ani PayPal. Mám tam nějaký přeplatek, tak jsem chtěl koupit něco z Číny, ale platba ani náhodou neprojde. Vždy to ukáže něco ve smyslu že je to blokováno vydavatelem karty a ať se obrátím na něj. Nejde zaplatit ani v CZ obchodech. Zřejmě je karta blokována, otázkou je proč…

17. 7. 2020. Tak mám aktuálně taky jedno zneužití, tentokrát ale Ostrava. Gameshop Ostrava.

14. 7. 2020. Hlásím zneužití původní, sice už převydané, ale bohužel ještě platné bezčipové karty někde v Itálii v ceně 1600 euro. Karta byla celou dobu v šuplíku odkud se teď přemístila do skartovačky. Naposledy použitá před 3 roky.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Nákup měsíční jízdenky u dopravního podniku neprošel. Platit na internetu kartou Diners Club občas funguje, občas ne. Pro povolení plateb musíte volat na infolinku.

Uteklo nám, to, přiznáváme

Společnost Diners Club jsme žádali o oficiální vyjádření do pátku 11. září 2020, mj. na otázku, proč s kartami nejde platit na internetu. Odpověď nepřišla, ale na webu společnosti se o pár dnů později objevilo prohlášení ke klientům, kde Diners Club bezpečnostní incident potvrzuje.

Otázky zaslané do Diners Club v neděli 6. září 2020:

Proč v posledních týdnech (od prázdninových měsíců) dochází k zamítání některých plateb na internetu kartami Diners Club? Jde o české platební brány, ale i zahraniční (Amazon apod.). Už to nejsou jednotky případů. Proč na mnoha místech stále nelze platit DC bezkontaktně? Kde/koho je to chyba a kde má držitel karty DC požadovat nápravu? Chystáte podporu DC pro Google/Apple/Fitbit/Garmin Pay?

Oficiální sdělení klientům Diners Club – 17. září 2020 Dovolujeme si Vás informovat o události, na základě které neoprávněná třetí strana získala údaje týkající se části klientů Diners Club CS s.r.o., konkrétně údaje na kartě ( číslo karty, datum platnosti karty, CVV2, jméno a přijímení) a emailovou adresu. Uvedená událost vedla pomocí těchto údajů k vykonání malého počtu úspěšných podvodných transakcí na internetu, které jsou klinetovi v plné výši dobropisovány. Společnost Diners Club s.r.o. přijala všechna nevyhnutná opatření a klienti, kterých se situace dotkla, nejsou vystaveni finančnímu riziku. V důsledku těchto opatření je u klientů, kterých se situace týká, omezena možnost použití karty u internetových obchodníků. V zájmu obnovit úplnou funkcionalitu platební karty, přistoupíme v krátké době u karet kterých se situace týká, k jejímu převydání. Současně Vás chceme požádat, abyste dodržovali standarní bezpečnostní opatření a byli obezřetní na případné podvodné emaily, které by mohly předstírat, že je zaslala naše společnost. Důkladně si prosím vždy prostudujte adresu odesílatele a nikdy neotvírejte přílohy emailů, u kterých je odesílatel neznámý či podezřelý, nebo obsahují překlepy a chyby v textu. Rádi bychom Vás ubezpečili, že ochrana osobních údajů a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá a mrzí nás, že k této události došlo. V případě otázek ohledně zmíněné události, prosím kontaktujte naší odpovědnou osobu na ochranu osobních údajů prostřednictvím: dpo@dinersclub.sk.

V případě pochybností ohledně transakcí na kartě, prosím kontaktujte Klientské centrum emailem na: customer.service@dinersclub.cz.

Autor: Dalibor Z. Chvátal K údajům o kartách Diners Club se dostaly nepovolané osoby. (18. 9. 2020)

Nadstandardní servis pro nejnáročnější klientelu. Bejvávalo

Na webu společnosti Diners Club se píše doslova toto:

Primární snahou je poskytovat nadstandardní servis uspokojující i tu nejnáročnější klientelu. Karta Diners Club vám nabízí mnoho jedinečných výhod, jako např. bezkonkurenční cestovní pojištění, transakce bez poplatků, nejdelší bezúročné období, vysoké kreditní limity, věrnostní program, speciální zvýhodnění u partnerů po celém světě a mnoho dalších služeb, pro váš pocit výjimečnosti.

Tak jim to „uteklo“, inu, stane se. Ke zneužití platebních karet a údajů o nich dochází denně, každý vydavatel karty si tím občas projde. Je to nepříjemná zkušenost, ale nejde o nic výjimečného, žijeme v digitální době, podvody tohoto typu lze očekávat. Karty se zablokují, převydají na nové, transakce se vyreklamují, resp. vydavatel karty je sám automaticky vystornuje a karavana jede dál. Každý to pochopí. Hlavní je nebát se jít s pravdou ven, dokonalý není nikdo. Stačí přiznat, co se stalo a ukázat, že daná společnost má řešení. Takových případů ještě bude mraky.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Nadstandardní servis uspokojující i tu nejnáročnější klientelu. Webové stránky Diners Club. 18. 9. 2020.

Jenže to se nestalo. Tento způsob jednání, nulová komunikace a v podstatě podávání nepravdivých či lživých informací mne od Diners Club hodně mrzí. Je to nedůstojné jejich pověsti. Prakticky do včerejšího dne jsem nikde nenašel žádnou zprávu o omezení internetových plateb, aktualizaci stavu, vůbec nic… Očekával bych minimálně informaci SMS, e-mailem, uzavírá svoji hořkou zkušenost s nadstandardním servisem jejich klient Josef Ptáček.

V posledních letech frčí pojem „uživatelský zážitek“. Používá jej kdekdo, nejčastěji jako důvod pro sbírání informací a dat či zvýšení cen pro vylepšení uživatelského zážitku. Mobilní operátoři, výrobci telefonů, obchodníci. Nadstandardní servis uspokojující i tu nejnáročnější klientelu nemusí mít podobu perfektně nadesignovaných služeb, welcome drinku a VIP drahých benefitů ve věrnostním programu. Protože když dokáže „obyčejná banka“ bez nadstandardních služeb svého klienta informovat o možném riziku, u společnosti typu Diners Club s její historickou skvělou reputací to očekáváte automaticky. Pokud uživatelský zážitek ze služby není kladný, uživatel nejčastěji službu zruší a pořídí si jinou.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Varovná SMS o neobvyklé transakci kreditní kartou Hello bank! (17. 9. 2020, Microsoft Lumia 950 XL)

Svět se mění a příběh o Frankovi McNamarovi, vynálezci této karty, se už vyčerpává. Pokud Diners nezačne s inovacemi a hlavně se změnou chování ke svým zákazníkům, v době silné konkurence se může stát, že mu zákazníci postupně odejdou. A to i přesto, že karty Diners Club mají velmi přátelské podmínky, mají automatickou ochranu před podvodnými transakcemi, mají skvělé cestovní pojištění a nejlepší úrokovou sazbu na trhu s RPSN 8,66 %, první rok úroková sazba 4, 90 % p.a. U kreditky fantazie, nic lepšího v Česku neexistuje.

Jenže když se klienti Diners Club na jejich kartu a na služby společnosti nemohou spolehnout, půjdou jinam. Cestovní pojištění si koupí jinde a úvěr za podobnou, nebo lepší sazbu dostanou napřímo, až jej budou potřebovat. Možná bude mít úrokovou sazbu i dražší, ale což už. Důvěra a spolehlivost je totiž mnohem víc, než dobrá cena a skvělé parametry daných služeb.