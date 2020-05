 »   »  DCC nechceme. mBank umí blokovat nevýhodné kartové kurzy

Byla to doba, kdy si banky účtovaly blokaci nebo stoplistaci ztracených platebních karet a kdy byla větší odpovědnost klientů za zneužití karty, než dnes. Ztracená platební karta vás tak mohla vyjít i na několik tisíc korun a to i když ani nebyla zneužita. Najednou se ukázalo, že i na úplně základní Visa kartě můžete mít ohromný limit, konkrétně 999 999 999 Kč. Opravdu, bez koruny miliardu!

V části s vyobrazením karty také můžete měnit limity, stačí kliknout na tlačítko Změnit limity.



Od doby vstupu mBank na trh došlo k výraznému snížení dostupných limitů, nicméně 10 milionů denně pro platbu u obchodníka a 1 milion pro výběr z bankomatu by měl postačovat. Bohužel již není možné zvlášť nastavovat limit pro MO/TO transakce.

Pod tlačítkem Bezpečnost můžete rychle dočasně (když ji zrovna nemůžete najít a nejste si jisti, kde je) nebo trvale (pokud ji ztratíte nebo vám je ukradena) kartu zablokovat.



Tlačítko Historie zobrazí přehled transakcí. Pro pobavení, že i mistr tesař se utne, přidávám výpis transakcí, kde je poplatek za výběr ze zahraničního bankomatu. Nějak jsem si při výběru v Bolívii neuvědomil, že abych měl výběr s kartou mBank bez poplatku, musím vybrat nejméně ekvivalent 1500 Kč. Pro příště si to budu určitě pamatovat.



Nastavit vlastnosti karty je možné i v internetovém bankovnictví, ale zatím není umožněno měnit nastavení DCC ani blokování zpoplatněného výběru z bankomatu.

Po přihlášení do internetového bankovnictví vyberte MOJE FINANCE, poté KARTY a najeďte kurzorem myši na kartu, kde chcete měnit limity, vyskočí roletové menu, zde klikněte na LIMITY.



Poplatek bankomatu a DCC při platbě nebo výběru se stává standardem

Ze sousedních zemí jsou obchodníci a bankomaty při aplikování DCC aktivní zejména v Polsku, dle vlastní zkušenosti mohu potvrdit pokus o DCC ve více než polovině případů a není výjimkou, kdy DCC za vás obsluha sama odsouhlasí. Sám jsem byl takto podveden v Irsku, kdy obchodník zadal DCC až poté, co jsem zadal PIN a terminál mu předal.

I s poplatkem bankomatu (obvykle ve výši kolem 5 USD) se setkávám velmi často, nezřídka musím vyzkoušet bankomaty různých provozovatelů, než se mi podaří najít nějaký, který poplatek neúčtuje, poslední zkušenost mám z Moldavska začátkem tohoto roku.

S DCC a poplatkem bankomatu se lze setkat i u nás, pokud použijete cizí kartu (např. Curve, Revolut), zde jeden starší případ z Česka, kdy byl o pěkných pár tisíc stažen turista.

Zvýšíte bezpečnost, ale snížíte použitelnost

Nastavení karty mBank je na našem trhu unikátní, nevím o jiné kartě, která by blokaci DCC umožňovala, přitom je to i v zájmu bank, protože pokud konverzi provede zahraniční banka, připraví českou banku o její zisk na kurzové marži. Klient přitom téměř vždy prodělá, neboť DCC je nastavené s velmi nevýhodným kurzem. Vydělat by mohl klient snad jen čistě teoreticky – při velmi velkém výkyvu kurzu měny (cca +10 % a více), protože české banky většinou provádí konverzi kurzem ke dni zaúčtování, což je obvykle o 1 až 3 dny později.

Proto blokovaná částka téměř nikdy neodpovídá částce nakonec skutečně stržené, i když větší část rozdílu je způsobena tím, že blokace je zpravidla kurzem blízkým středu (kurz karetní asociace, deviza-střed dle kurzovního listku banky), kdežto skutečně stržená částka vychází z kurzové politiky banky (u většiny bank odpovídá kurzu deviza-prodej dle kurzového listku banky, tedy obsahuje cca 2% marži). Mezi výjimky patří např. Air Bank, která účtuje kurzem ke dni platby (o svoji marži se ale připravit nenechá).

Je ale potřeba upozornit na skutečnost, že pokud bankomat bude účtovat poplatek, nastavením jeho odmítnutí z něj nevyberete (tedy vůbec i kdybyste si to rozmysleli a chtěli poplatek povolit, protože vybrat zkrátka musíte). A protože ke změně nastavení karty potřebujete internet, mohli byste se v zahraničí ocitnout v nepříjemné situaci.

Nemožnost zaplatit či vybrat z bankomatu může způsobit i zakázání bezkontaktních transakcí, magnetického proužku nebo DCC. Přestože platbu s převodem měny musíte „dobrovolně“ odsouhlasit, zkuste se hádat v cizí zemi cizí řečí, že obsluha (z neznalosti nebo záměrně) chybně obsluhuje terminál. Ostatně já mám někdy problém i přesvědčit pokladní v českém super/hypermarketu, že si k tomu rohlíku vezmu 3 tisíce cashback.



Někdy pokladní ví (třeba Penny v Praze v Revoluční ulici funguje přímo ukázkově) a celá akce netrvá déle, než běžná platba, někdy neví a to vede to až k agresivnímu chování (typické chování některých lidí, kteří když něco neumí, tak se vinu snaží svalit na okolí, že to zdržuje, že po nich chce nestandardní věc co normálně nedělají, atd). Nastavení těchto omezení platební karty tak doporučím pouze v případě, že to není vaše jediná karta, se kterou jste vyrazili na zahraniční výlet a bude-li to nutné, můžete zaplatit i jinak (hotově, jinou kartou), byť to nebude zrovna výhodné.

Sám nejsem velký fanda aplikací, několikrát si rozmyslím, než do telefonu nějakou nainstaluji. Je to brána pro různý škodlivý software, zvyšování šance zpomalení či nestability telefonu. Bankovní účty obsluhuji pouze přes www prohlížeč, ať už na PC nebo telefonu a autorizační SMSky si raději nechávám zasílat na druhý – „hloupý“ telefon.

Jsem klientem více bank, než bych spočítal na prstech obou rukou a aplikace pro správu účtu jsem měl v telefonu dosud pouze tři (v minulosti jsem na zkoušku nebo z důvodu využití bonusu instaloval i jiné, které jsem ale po splnění účelu zase odinstaloval), z toho dvě pro zahraniční společnosti, které ani standardní internetové bankovnictví nemají.

Nová funkce mi přijde natolik užitečná, že mBank se stala čtvrtou, jejíž aplikaci si natrvalo nahraji do telefonu. Během psaní tohoto článku jsem se v diskusním fóru dočetl od člověka, který tvrdí, že vystupuje za mBank, že toto nastavení bude implementováno i do „velkého“ internetového bankovnictví.