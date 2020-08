Daňové přiznání last minute. Poslední den, kdy můžete bez sankcí podat a zaplatit

Obvyklý jarní termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob byl letos dvakrát odsunut. Žádné další odklady už se ale nechystají a konečný termín připadl právě na dnešek.

Jak podat daňové přiznání k dani z příjmů

Daňové přiznání můžete podat elektronicky, poštou nebo osobně na podatelnách finančních úřadů.

Povinně elektronicky musíte daňové přiznání podat v případě, že máte datovou schránku. Můžete ale využít taky aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu. Daňové přiznání zaslané touto cestou by měl finanční úřad obdržet obratem.

Daňové přiznání můžete podat také osobně, a to i na jiném finančním úřadě, než pod který spadáte v rámci trvalého bydliště. Úřady si vaše dokumenty přepošlou. Finanční úřady a jejich územní pracoviště pro vás dnes rozšířily úřední hodiny, a to od 8:00 do 17:00.

Pokud nestihnete předat daňové přiznání na finančním úřadě, můžete jej ještě dnes poslat poštou. Dopis pošlete doporučeně, abyste měli pro všechny případy v ruce podací lístek jako důkaz, že jste zaslali vše včas.

Do kdy je nutné zaplatit daň

V odsunu termínů daňového přiznání k dani z příjmu do dnešního dne šlo hlavně o prominutí sankcí za pozdní podání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019. Jinak řečeno, daňové přiznání bylo možné podat a zaplatit později než obvykle s tím, že Ministerstvo financí plošně promine zmíněné sankce, ale jen do dneška 18. srpna 2020.

Dnes je tedy poslední datum nejen pro podání daňového přiznání, ale také pro zaplacení daně. To znamená, že peníze již dnes musí být na účtu v České národní bance, ve které má finanční správa účty.

Jak daň zaplatit

Daně bez sankcí můžete zaplatit jen třemi způsoby:

Expresní platba odeslaná z vašeho účtu garantuje připsání peněz protistraně ve stejný den. Zaplatíte za ni od 29 Kč do 500 Kč za jednu platbu. Ale pozor, nezaměňte expresní platbu za okamžitou platbu. Okamžité platby ČNB nepřijímá .

odeslaná z vašeho účtu garantuje připsání peněz protistraně ve stejný den. Zaplatíte za ni od 29 Kč do 500 Kč za jednu platbu. Ale pozor, nezaměňte expresní platbu za okamžitou platbu. . Hotově na pobočkách České národní banky . Platba bude připsána okamžitě.

. Platba bude připsána okamžitě. Hotově na pokladně finančního úřadu. I tady budou peníze přijaty okamžitě a vaše daň ihned zaplacena.

Číslo bankovního účtu finančního úřadu

Pro bezproblémové placení daní potřebujete znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky (pro daně z příjmu platí tabulka níže).

Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční a celní úřady vedeny účty (kód 0710).