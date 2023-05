Chytněte si kurýra. VÚB poslala výpisy z účtů neobvykle kvůli identifikaci. Už se ji ale naučila online

Finanční produkt Spoření bez limitu od Všeobecné úverové banky (VÚB) stále patří mezi top nabídku depozitních produktů na českém trhu. Jde však o slovenskou banku, což přináší jistá úskalí. Více najdete ve článcích:

Někteří čeští klienti, kteří si toto spoření v loňském roce založili, se v roce 2023 setkali s tím, že jim tato banka doručila roční výpis za rok 2022 poměrně luxusně a na české poměry nezvyklou formou – přes kurýrní službu.

Chytněte si kurýra

Tentokrát je však otázkou, zda banka udělala dobře, když zvolila takovýto nezvyklý způsob doručování ročního výpisu. Je sice pravdou, že banky mají povinnost informovat své klienty o výši poplatků, které klient uhradil, na druhé straně je ale pravdou také to, že zatím žádná z českých bank nevolí takto nezvyklý (a jistě i poměrně nákladný) způsob plnění této zákonné povinnosti.

To, že je to pro banku bezpochyby drahé, klienta příliš bolet nemusí. Jenže takovýto způsob doručení ročního výpisu zdaleka nemusí vyhovovat každému. Třeba i z praktických důvodů, neboť s sebou přináší nutnost přítomnosti v místě bydliště v době doručování, případně nutnost složitého domlouvání na jiném místě doručení. Ne každý si také může odskočit z pracoviště na převzetí zásilky od kurýra.

Připravte si občanský průkaz

Kromě těchto praktických problémů s doručením však existuje ještě jeden problém, který může být pro celou řadu osob dost zásadní.

Banka klienty na příjezd kurýra předem upozorňuje ze slovenského čísla s předvolbou +421 formou SMS s tím, že si klient má pro převzetí doručovaného výpisu připravit občanský průkaz.

Bohužel však již nijak neupozorňuje na to, že si kurýr bude chtít tento občanský průkaz nejen zkontrolovat (což je běžné), ale bude trvat i na tom, že si jej ofotí, a to dokonce z obou stran. Při odmítnutí tohoto ofocení kurýr odmítne zásilku předat.

Ihned jsem proto kontaktovala českou infolinku VÚB, kde jsem byla ochotně přepojena přímo na slovenskou infolinku. Zde se mi po vznesení dotazu omluvili, že mě budou obratem kontaktovat s odpovědí, a skutečně tak učinili. V rámci následného hovoru mi bylo sděleno, že banka zvolila tento způsob záměrně k ověření klientů a získání kopie jejich občanského průkazu.

Banka už kopie dostala při založení účtu

Kopii občanského průkazu však banka k dispozici již má, neboť její zaslání bylo jednou z podmínek založení účtu. Dalším problémem je to, že tímto způsobem se kopie osobního dokladu dostane i k dalším subjektům, např. k firmě zabývající se rozvozem těchto výpisů nebo např. k osobě kurýra, který doklad fotí.





I podle sdělení kurýrů je tento způsob ověřování příjemce zásilky poměrně nezvyklý, o tom ostatně svědčí i to, že ve dvou případech (alespoň pokud je mi známo) se kurýři dodatečně s prosbou o ofocení občanského průkazu dodatečně vrátili. Kromě ofocení občanského průkazu je vyžadován i podpis příjemce, což je však zcela standardní.

Výpis od kurýra jako potvrzení

Na infolince mi bylo dále sděleno, že výpis zaslaný kurýrem slouží zároveň jako daňový doklad pro českou finanční správu v případě, že klient uplatňuje tzv. daňový domicil (podrobněji v odkazovaných článcích výše). Otázkou však je, proč by tento výtisk bankovního výpisu bez jakéhokoliv razítka nebo podpisu měl být lepším daňovým dokladem, než je např. stejný výpis v PDF formátu, který je každému klientovi k dispozici v jeho internetovém bankovnictví.

Problémem může v některých případech být i situace, kdy banka akceptovala daňový domicil až v prosinci 2022 a do té doby strhávala daň z úroků. Tato daň z úroků, stržená v prosinci 2022, může být dle sdělení banky vrácena ve lhůtě 60 dnů a je pak otázkou, ve kterém zdaňovacím období má být tato srážková daň zaúčtována.

Další poněkud úsměvnou okolností je, že samotný výpis je vložen v obálce, kterou lze bez problémů a bez jakékoliv známky poškození opakovaně otevřít a zase zavřít. To, že výpis není zasílán v obálce, kterou by nešlo bez poškození otevřít, působí zvláštně i ve vztahu k nákladům, které banka musela investovat do doručování kurýrem.

Úsměvné je také to, že na doručovaných výpisech je za jménem klienta uvedena adresa „Mlýnské Nivy 1, 829 90, Bratislava 25“, což ale není adresa klienta, ale adresa pobočky banky. (Pozn. red.: VÚB má tuto adresu u všech českých klientů, jde o sídlo banky v Bratislavě. Evidentně to technicky asi jinak neumí.)

Přehledný výpis pro daňovou správu

Ale abych pouze nekritizovala, rozhodně kladně lze hodnotit např. to, že ve výpise jsou samostatně vyčísleny kreditní úroky, a to jak dle jednotlivých dnů, tak za celý rok, což je částka, kterou by měl klient následně uvést ve svém daňovém přiznání, aniž by musel složitě sčítat připsané úroky.

Souhrnný roční výpis obsahuje i přesný výčet připsaných, nezdaněných úroků. (05/2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Na tuto možnost se v diskusi u článků výše dotazoval i jeden ze čtenářů. V obálce byl kromě výpisu vložen i letáček se základními údaji ohledně výhod tohoto „Spoření bez limitů“ včetně stručné informace o daňovém domicilu, která však může na neznalého klienta působit poněkud zavádějícím způsobem.

Tučně je tam totiž uvedeno:

UPLATNĚTE SI DAŇOVÝ DOMICIL – 0% zdanění Vašich úroků v souladu se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi CZ a SK

To je sice pravda, ale tento příjem musí klient následně zdanit v České republice, i když i této zákonné povinnosti se lze za určitých podmínek vyhnout tak, jak jsem popsala v článku. Bez zajímavosti není ani to, že na výpise je uváděn za každý den nejen stav financí na účtu, ale i výše denního úroku, a dokonce i úroková sazba. Z tohoto důvodu má měsíční výpis, na který v daném měsíci klient neučinil ani jeden vklad nebo výběr, celkem tři strany.

Úroky, uvedené v záhlaví ročního výpisu, stačí přiznat v daňovém přiznání a takto přiznané úroky budou zdaněny 15% sazbou daně z příjmu, tj. stejnou sazbou, jako by byly zdaněny ve kterékoliv jiné české bance (na Slovensku by tato daň v případě nedoručení daňového domicilu činila 19 %).

Na rozdíl od srážkové daně u české banky však existuje celá řada možností, jak tento přiznaný příjem z úroků nedanit, viz výše uvedený článek.

Závěrem nutno uvést, že 15% daň platí pouze do určité výše příjmů, pak dochází k jejímu navýšení. Tomuto však lze zabránit tím, že příjmy z úroků ze zahraničí v daňovém přiznání vykážete jako samostatný základ daně.

Už to jde i online

Ne ke všem klientům banky však byl vyslaný kurýr. Od začátku května 2023 VÚB začala dalším klientům posílat informaci prostřednictvím SMS s výzvou k dodatečnému ověření. Pokud na zprávu nereagovali, ve druhé polovině května přišla výzva i do internetového bankovnictví.

Výzva VÚB k dodatečnému ověření identity zaslaná jako SMS během května 2023. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Ověření se provádí přes internetové nebo mobilní bankovnictví banky. V praxi pak dojde k pořízení vaší fotografie obličeje a profilu hlavy, a tím ověření končí. Pokud to někdo nechce absolvovat, banka mu pošle kurýra.

Oficiální sdělení VÚB klientům banky Potřebujeme vaše dodatečné ověření Vážený kliente, především bychom Vám chtěli poděkovat za Vaše rozhodnutí využít služeb Všeobecné úverové banky, a.s. (dále jen VÚB banka nebo banka). Poskytování bankovních produktů a služeb na dálku a s tím související přechod do digitálního světa s sebou přináší výzvy, se kterými se musí vypořádat řada finančních institucí. Zároveň jsme si vědomi, že tento přechod do digitálního světa s sebou nese zvýšené riziko v podobě podvodů (tj. phishingových útoků) a s tím související rizika v podobě legalizace výnosů z trestné činnosti ve smyslu zákona č. 297/2008 Sb. o ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon AML). Vzhledem k tomu, že požadavky na výkon náležité péče vůči klientovi podle AML zákona představují dynamickou síť různých prvků, které odrážejí jednotlivá rizika na trhu a které jsou individuálně specifické pro každou finanční instituci, rozhodli jsme se znovu provést ověření totožnosti prostřednictvím internetového bankovnictví VÚB. Vzhledem k tomu, že jste se doposud po více sms výzvách neověřili, rozhodli jsme se Vás o této věci v rámci zvýšené péče o klienta informovat i do Vaší schránky zpráv. Pokud máte zájem o ověření prostřednictvím kurýra, směřujte svůj požadavek na kontaktní linku Spoření bez limitu: +420 227 046 070. Závěrem bychom rádi zdůraznili skutečnost, že povinnost provést předmětné ověření totožnosti je nezbytnou podmínkou pro využívání našich služeb v budoucnu. Doufáme, že toto prohlášení přijmete s pochopením a v případě jakýchkoli dotazů Vám budeme k dispozici na kontaktní lince Spoření bez limitu: +420 227 046 070. Vaše VÚB banka

Obrázky: Jak probíhá online ověření

Dodatečné ověření klienta VÚB přes internetové bankovnictví banky. (05/2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Dodatečné ověření klienta VÚB přes internetové bankovnictví banky. (05/2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal