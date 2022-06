Čeští důchodci žijící v zahraničí musí opět úředně ověřovat, že jsou stále naživu

Dva roky měli čeští důchodci, užívající si penzi v zahraničí, úlevu od úředního ověřování svého podpisu na tzv. potvrzení o žití. Úlevu zavedla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) kvůli pandemii covidu-19, kdy bylo zejména seniorům doporučováno vyhýbat se kontaktu s lidmi, tím spíše chodit po úřadech.

Nyní, když z velké části pandemie polevila na síle a všeobecně se ve světě upouští od ochranných opatření, se ČSSZ od 1. července 2022 zase vrací k povinnosti úředně ověřeného formuláře. Kdo po tomto datu pošle potvrzení bez ověřeného podpisu, důchod nedostane.

S ohledem na to, že v ČR a ve většině dalších států světa již došlo k uvolnění či zrušení mimořádných opatření zavedených v souvislosti s pandemií nemoci covid-19, dojde s účinností od 1. 7. 2022 ke změně v prokazování podmínek pro výplatu českých důchodů do zahraničí. Česká správa sociálního zabezpečení umožní příjemcům českých důchodů (důchodcům) bydlícím v zahraničí zasílat tiskopis Potvrzení o žití bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce již jen do 30. 6. 2022, upozorňuje na svých webových stránkách ČSSZ.

Potvrzení o žití, které je na webu ČSSZ v několika jazykových variantách, je možné posílat poštou v listinné podobě, nebo e-mailem, jehož přílohou bude naskenované potvrzení podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo přes datovou schránku.

Jak na to krok za krokem:

tiskopis vyplníte, vytisknete, podepíšete jej vlastnoručním podpisem,

ten si necháte úředně ověřit,

naskenuje jej z listinné do elektronické podoby,

podepíšete jej kvalifikovaným elektronickým podpisem podle nařízení eIDAS, který bude ve formátu stanoveném v Prováděcím rozhodnutí Komise (EU) č. 2015/1506

a zašlete jej e-mailem na elektronickou adresu podatelny ČSSZ posta@cssz.cz.

V případě, že byste na tom byli zdravotně tak zle, že byste si nezvládli dojet ověřit podpis, je možné jako náhradní řešení přiložit vyjádření lékaře.

Lze také akceptovat aktuální potvrzení ošetřujícího lékaře, ze kterého je zřejmé, že poživatel důchodu je naživu, jen není schopen ověření potvrzení o žití, které je přiloženo k vyplněnému, neověřenému dotazníku potvrzení žití, sdělila pro Měšec.cz tisková mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Jak se bere důchod v cizině

Pokud jste se rozhodli svůj důchod trávit mimo Českou republiku, můžete žádat o zasílání penze 3 možnými způsoby:

na zahraniční bankovní účet,

šekem zaslaným na vaši adresu v zahraničí,

výplatou na český bankovní účet.

Jestliže jste zvolili výplatu na zahraniční účet, budete potřebovat dodat ČSSZ ještě Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet. Výplata vašeho důchodu na váš zahraniční účet totiž bude probíhat přes Českou národní banku (ČNB), která zároveň provede přepočet z české koruny na vaši zahraniční měnu.





Na rozdíl od českých důchodů neprobíhá výplata penze do zahraničí automaticky a každý měsíc. Abyste mohli dostat důchod na zahraniční účet, musíte ČSSZ nejprve dodat právě ono požadované potvrzení o žití, které bude podepsané ke konkrétnímu datu. A právě k tomuto datu bude zpětně vyplacen váš důchod. Potvrzení o žití můžete posílat do ČR tak často, jak chcete, a ve stejném intervalu vám bude chodit důchod.

Příklad: Pošlete ČSSZ potvrzení o žití, které bude podepsáno k datu 31. června 2022.

Naposledy jste posílali potvrzení, které bylo datováno 31. března 2022.

Nyní vám budou vyplaceny 3 měsíční penze za období duben, květen, červen 2022.

Slovenská výjimka

Podle statistik ČSSZ žije největší počet „zahraničních“ důchodců na Slovensku. Pokud i vy se chystáte trávit své klidné dny právě tam, budete dostávat důchod pravidelně každý měsíc.

Od 1. ledna 2022 došlo ke zjednodušení výplat důchodů na Slovensko tím, že ČSSZ odevzdáváte potvrzení o žití jen 1× ročně. Do té doby musel důchodce ověřovat, že je naživu, 4× ročně, přičemž dostával platbu každý měsíc. Nyní už penzisté dostávají formulář Potvrzení o žití vždy v únoru, lhůta pro vrácení podepsaného a ověřeného formuláře je 30 kalendářních dnů. Pokud ho nestihnete odeslat včas, dostanete od ČSSZ urgenci. Jestliže ani poté formulář neodešlete, ČSSZ výplatu důchodu pozastaví až do doby, kdy ho dodáte.

Důchod v Polsku poštou a bez potvrzení o žití

Pokud byste chtěli trávit důchod v Polsku, tam vám bude ČSSZ posílat penzi každý měsíc poštovní poukázkou v polské měně (PLN). Důchod dostanete vždy v první polovině kalendářního měsíce, za který vám výplata důchodu náleží. Potvrzení o žití nebudete posílat, protože důchod na poště se vyplácí jen do vlastních rukou.

Další možnost: šek

Existuje také možnost nechat si posílat důchod šekem, ale na rozdíl od výplaty na účet je administrativně náročný, a navíc drahý.

Výplata šekem se provádí maximálně 4× ročně, v březnu, červnu, září a v prosinci každého kalendářního roku. Důchod dostanete vždy zpětně za kalendářní čtvrtletí. Potvrzení o žití posíláte jen 1× ročně a opět zde platí 30denní lhůta pro navrácení formuláře s ověřeným podpisem.

ČSSZ však důrazně nedoporučuje tento způsob výplaty například do Bulharska, kde můžete zaplatit při proplácení bankovního šeku tak vysoké poplatky, že mohou přesáhnout samotnou výši důchodu.





V zahraničí je téměř 100 tisíc důchodců

Ke konci roku 2020 (kompletní údaje za rok 2021 ještě nemá ČSSZ k dispozici) má Česká republika 2 881 242 důchodců (míněno celkem starobních i invalidních). Z tohoto počtu žilo v zahraničí 99 992 důchodců. Počet lidí trávících důchod mimo Českou republiku rok od roku stoupá, v roce 2010 jich bylo necelých 60 tisíc.

Nejvíce „zahraničních“ důchodců si užívá odpočinek na Slovensku, kde jich žije 35 493, druhou neoblíbenější destinací je Německo s počtem 19 685 českých důchodců.

Dále jsou za nimi:

Polsko – 16 895 osob

Kanada – 4105

Rakousko – 3291

Spojené státy americké – 3096

Švýcarsko – 3084

Austrálie – 2388

Bulharsko – 2098

Řecko – 1889

Švédko – 1395

Ukrajina – 1002

Velká Británie – 940

Francie – 766

Nizozemsko – 546

Počet důchodců s výplatou do zahraničí v letech 2002–2020 Autor: Česká správa sociálního zabezpečení

Starobní a invalidní důchod se do zahraničí posílá lidem, kteří v ČR pracovali, odváděli důchodové pojištění a splnili všechny podmínky pro přiznání důchodu. Týkají se tedy nejen Čechů, kteří si odjeli užít důchod do zahraničí, ale také cizinců, kteří zde pracovali. Počet výplat důchodů do zahraničí bude zřejmě v dalších letech přibývat s tím, jak se v ČR počet zahraničních pracovníků zvyšuje.