Příspěvek 5000 Kč na dítě bude od srpna. Otázky a odpovědi, kdo jej dostane a jak žádat

Které děti dostanou příspěvek?

Příspěvek je určen dítěti do 18 let, které žije v rodině, jejíž příjem v roce 2021 byl do 1 mil. Kč hrubého.

Spodní věková hranice narození dítěte je do 31. prosince 2022. Horní věková hranice dítěte je 1. srpna 2022, kdy věk nesmí přesáhnout 18 let. Pokud tedy dítě oslaví osmnáctiny 2. srpna 2022 nebo později, pak nárok na příspěvek mít bude.

Proč je věková hranice 18 let?

Protože zletilí mají volný vstup na trh práce a mají tak mnohem větší možnosti ohledně vlastních přivýdělků. Cílem příspěvku je podpořit rodiny s malými dětmi v situaci, kdy nezbytné výdaje stále narůstají.

Příspěvek jen pro biologické rodiče, nebo i adoptivních rodiče a pěstouny?

Příspěvek je jak pro biologické rodiče, tak i adoptivní, protože ti jsou zákonnými zástupci. Dále zákon stanoví, že za rodiče jsou považováni také pěstouni. Z hlediska příjmů se pak posuzují výdělky adoptivních rodičů, resp. pěstounů.

Který z rodičů má nárok na příspěvek v případě, že dítě je ve střídavé péči?

Nárok na příspěvek je navázán na dítě. Zákonný zástupce tedy „jen“ tento nárok dítěte uplatňuje. V případě střídavé péče může žádost podat za dítě fakticky kterýkoliv z rodičů s tím, že příjmy bude prohlašovat za rodinu, se kterou dítě v době podání žádosti žije.





Kdo a jak o příspěvek může požádat?

Žadatelem je vždy jeden z rodičů, čestné prohlášení o příjmech dává za oba rodiče. Příspěvek v srpnu automativky vyplacen rodičům, kteří mají v červnu nárok na přídavek na dítě. Ostatní rodiče budou podávat jednoduchou žádost o příspěvek, a to buď elektronicky přes webovou aplikaci, nebo osobně na vybraných Czech POINTech, zejména na obecních a krajských úřadech. Jejich seznam bude zveřejněn. Žádosti bude možné podávat teprve až zákon začne platit, nejspíše v srpnu.

Co budete potřebovat, když chcete zažádat elektronicky?

Potřebujete elektronickou identitu občana, přes kterou se dostanete do webové aplikace MPSV, kde vyplníte základní údaje a zaškrtnete čestné prohlášení, že příjmy rodiny nepřesáhly v roce 2021 milion korun hrubého. MPSV pak tyto informace ověří u Finančního úřadu a ČSSZ.

Kdy dostanete příspěvek?

Po souhlasu vlády je třeba ještě schválení zákona Parlamentem a podpis prezidenta. Směřuje se k tomu, aby se příspěvek začal vyplácet v srpnu 2022. Ale stále jde jen o odhad.

Jakým způsobem bude příspěvek vyplacen?

Obvyklým způsobem jako všechny dávky a příspěvky, tedy bezhotovostně převodem na účet nebo poštovní poukázkou.

Bude se příspěvek danit?

Příspěvek se nedaní. Z principu by nemělo smysl poskytovat příspěvek a pak jej snížit o daň.

Bude se příspěvek započítávat do rozhodného příjmu kvůli dalším dávkám?

Ne, tento příspěvek se do rozhodného příjmu nezapočítává, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky.

Co všechno se započítává do rozhodných příjmů domácností?





Za příjem se považují stejné druhy příjmů, které jsou rozhodné třeba pro přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Jedná se o příjem ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti, ale také například z pronájmu nemovitostí, a to za rok 2021.

Proč je příjmová hranice rodiny nasta- vena právě na milion hrubého?

Příspěvek je připraven tak, aby pomohl hlavně domácnostem, jejichž rozpočtů se dotýká navyšování cen energií, potravin a dalších komodit. Zvyšování cen se přímo týká především rodin s dětmi, které jen velmi složitě mohou upravit strukturu spotřeby. Rodiče s dětmi, především pak samoživitelky a samoživitelé, jsou velmi zranitelnou skupinou. Roční příjem ve výši 1 mil. Kč korun hrubého přibližně odpovídá průměrnému příjmu české domácnosti

Zdroj: MPSV