Česká spořitelna změní ceník: zruší 30 poplatků, některé služby na pobočkách zdraží

Nový ceník začne platit v lednu 2021. Jednou z plánovaných změn je zdražení některých služeb na pobočkách, které však podle banky na přepážce dělá asi jen 10 % klientů jednou až dvakrát za rok. Ceny se změní takto:

zadání jednorázového platebního příkazu na přepážce: z 80 Kč na 100 Kč

výběr hotovosti na přepážce: ze 70 Kč na 100 Kč

zadání trvalého platebního příkazu na přepážce: z 0 Kč na 100 Kč

změna limitů na platební kartě na přepážce: z 30 Kč na 100 Kč

Cílem banky je přimět klienty, kteří potřebují dělat jednoduché platební a servisní operace, aby místo poboček či telefonů vyžívali internetové bankovnictví, které je zdarma. Díky tomu mají mít poradci na pobočkách a v call centru větší prostor na poradenství a prodej produktů.

Pro klienty, kteří si s digitálním bankovnictvím nebudou vědět rady, budou na pobočkách nově k dispozici speciální servisní poradci. Ti je budou učit, jak na to.

V průběhu karantény začala bezhotovostní platby využívat celá třetina klientů, kteří do té doby preferovali hotovost. Věříme, že díky pomoci našich servisních poradců začne většina klientů (kteří to ještě nedělají, pozn. red.) realizovat tyto operace samostatně v digitálním bankovnictví nebo v bankomatu, říká mluvčí banky Filip Hrubý. Bezmála 90 % klientů Spořitelny dnes podle něj pobočky využívá hlavně pro finanční a servisní poradenství.

Byť banka chce co nejvíc klientů uvést do digitálního světa, přišla se vstřícným krokem pro seniory nad 70 let: ti budou mít veškeré služby na pobočkách zdarma. Banka přichází s touto novinkou přesto, že už třetina uživatelů digitálního bankovnictví George je starší 60 let.

Z ceníku zároveň zmizí 30 poplatků, které banka zruší. Jde o poplatky, které se využívají jen málo, nebo vůbec. Mezi rušenými poplatky bude například ten za neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr, který je nyní za 1000 Kč. Od 25. 1. 2021, kdy banka nový ceník nasadí, bude zdarma. Stejně tak potvrzení o provedené zahraniční odchozí úhradě, který je nyní za 100 Kč. Všechny rušené poplatky najdete v tomto přehledu.

Účet bez poplatků a dalších podmínek

Spořitelna už v červenci oznámila zavedení nového platebního účtu s názvem Standard účet s nulovými poplatky základních služeb za jeho používání. Nemusíte mít další produkt v rámci finanční skupiny České spořitelny ani nemusíte dělat minimální obrat, nemusí vám tam každý měsíc chodit peníze a nemusíte ani na pravidelné schůzky s osobním bankéřem.

Banka se tak s účtem Standard připojila ke konkurenci, která už bezplatné účty nabízí. Níže najdete jejich přehled.

Porovnání cen platebních účtů České spořitelny Služba/Poplatek Standard účet Základní účet Zdravé finance Erste Premier Měs. poplatek za vedení při splnění podmínek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Podmínky pro neúčtování poplatku bez podmínek bez podmínek 1) min. příjem/vklad 7000 Kč měsíčně

2) jedna platba kartou měsíčně

3) k tomu máte úvěr, platíte kreditkou, spoříte na penzi, pravidelně investujete, máte životní pojištění nebo podnikatelský účet v rámci skupiny ČS (stačí jedna z vyjmenovaných služeb/produktů) – příjem/vklad min. 70 000 Kč měsíčně

- nebo výše úspor a investic ve Finanční skupině České spořitelny min. 1 500 000 Kč

- nebo úspory a investice společně s úvěrovými produkty v celkovém objemu min. 4 000 000 Kč Měs. poplatek za vedení při nesplnění podmínek 0 Kč 0 Kč 50–100 Kč 1000 Kč Příchozí platby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Odchozí platby 0 Kč 7 Kč 0 Kč 0 Kč Příchozí europlatby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Odchozí europlatby 0 Kč 5 Kč 0 Kč 0 Kč Výběr z bankomatů ČS 0 Kč 5 Kč 0 Kč 0 Kč Výběr z ostatních bankomatů v ČR 40 Kč 40 Kč 40 Kč 0 Kč Výběry z bankomatů v eurech v zahraničí 40 Kč 40 Kč 40 Kč 0 Kč Výběry z bankomatů ostatní v zahraničí 40–125 Kč (40 Kč s balíčkem za 25 Kč měsíčně) 40–125 Kč (40 Kč s balíčkem za 25 Kč měsíčně) 40–125 Kč (40 Kč s balíčkem za 25 Kč měsíčně) 0 Kč

Pokud potřebujete od banky více služeb, v takovém případě může dávat smysl používat účet Moje zdravé finance nebo balíček služeb Erste Premier. Pokud však od banky potřebujete hlavně transakční služby, nový účet Standard toto splňuje.

Níže najdete přehled platebních účtů bez poplatků s kartou a bez podmínek. Mají stejné parametry, kterými jsou: