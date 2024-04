Česká spořitelna zařízla vkladní knížky. Jako jediná je nabízí už jen ČSOB

Od 15. 3. 2013 přestala Česká spořitelna nabízet obyčejnou vkladní knížku bez výpovědní lhůty. O 11 let později, přesně od 23. 3. 2024, vyřadila z nabídky i do té doby sjednávané dětské vkladní knížky a výherní vkladní knížky. Nově tak u České spořitelny vkladní knížku nesjednáte.

Dětská vkladní knížka měla tyto úrokové sazby:

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 250 000 250 001 – neomezeno Bez omezení 2 % p.a. do 17 let včetně

0,50 % p.a. po dosažení 18 let

0,01 % p.a. po dosažení 26 let 0,01 % p,a,

K tomu nabízela bonus:

500 Kč při dosažení 12 let věku a

1000 Kč při dosažení 18 let věku.

Podmínkou připsání finančního bonusu bylo vedení vkladní knížky minimálně 5 let a existence osobního účtu vedeného u České spořitelny na jméno dítěte, na který byl finanční bonus vyplacen.





Pokud jste z dětské vkladní knížky vybrali jakoukoliv částku, nedostali jste úrok z vkladu za období od počátku daného kalendářního roku do data výběru.

Výherní vkladní knížka naproti tomu se nijak neúročila. Spořitelna však 2× ročně prováděla slosování výherních vkladních knížek, kde byly tyto možnosti výher:

100 %

75 %

50 %

z průměrného zůstatku vkladu za slosovací období od 1. 5. do 31. 10., resp. od 1. 11. do 30. 4.

K tomu se losovala prémie ve výši 1 000 000 Kč. Ta se losovala v samostatném losování tak, že se losovala ze všech výherních vkladních knížek, na kterých byl zůstatek k datu 31. 10., resp. 30. 4. alespoň 1000 Kč.

Výhry podléhaly 15% srážkové dani. Pro stávající držitele vkladních knížek se nic nemění, ale nové se již nezakládají. Tyto vkladní knížky jsme proto z našeho srovnávače vyřadili.

Vkladní knížka ČSOB

Posledním Mohykánem ve vkladních knížkách tak zůstává jen ČSOB se svojí vkladní knížkou. Ta se stále nabízí ve dvou variantách: s výpovědní lhůtou a bez výpovědní lhůty. Aktuální úrokové sazby ukazuje tabulka níže:





Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0–neomezeno Bez omezení 0,01 % 3 měsíce 0,05 % 6 měsíců 0.05 % 1 rok 0,10 % 2 roky 0,15 %

Z tabulky je vidět, že fixovat vklad na vkladní knížce je holý nesmysl. Přesto má tento produkt své kouzlo. Vkladní knížka bez výpovědní lhůty totiž spolehlivě slouží jako „papírová výběrová a vkladová karta“ na poštách. Můžete bezplatně vkládat a vybírat na ni a z ní hotovost na všech pobočkách ČSOB na poště.

Lze na ni i bezhotovostně posílat peníze, vkladní knížky mají jednotné číslo účtu 6699/0300 a rozlišuji se jen specifickým symbolem. Příjemci pak přijde domů papírová poukázka, se kterou mu na poště zadarmo připíšou peníze na vkladní knížku a obratem si je může vybrat.

Pro děti má ČSOB v nabídce dětskou vkladní knížku. Ta je určena pro děti od narození do 17 let včetně. V den dosažení 18 let věku je zaúčtována úroková prémie a vklad může být vyplacen, dřívější výběr není možný.

Úroková sazba do 18 let věku je 0,50 % p.a. bez omezení vkladu a výpovědní lhůta trvá do dovršených 18 let věku dítěte.