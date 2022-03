Ceny pšenice zdražují krmení chovatelům drůbeže. Nejde ale jen o cenu vajíček

Po všeobecné panice se zdražováním potravin, energií a pohonných hmot se objevuje další skupina obyvatel postižená nepříjemným zdražením, a to jsou chovatelé domácí drůbeže. Majitelé tisíců „holek“, „pipek“ či „Krasomil“, jak svým pernatým miláčkům láskyplně říkají. Začíná totiž prudce zdražovat krmná pšenice, jedna z hlavních součástí slepičího krmiva. Tento týden se mezi chovateli rozhořela vášnivá diskuse na sociální síti.

Byli jsme koupit pšenici v Dolní Lutyni a cena 1000 Kč za metrák. Jak je to u Vás s cenou? ptá se Jarmila.

Já jsem tam nakupoval před deseti dny ještě za 750 Kč za metrák, to jim tam na statku pěkně zdražila, diví se Štefan.

Mělník 624 Kč za 50kilový pytel, odpovídá jí Dana. Tedy cena za metrák je 1248 Kč.

U nás teď 600 Kč za metrák, ale známý říkal, ať bereme, že hned příští týden budou zdražovat. Podle jeho prognózy poroste cena na 1000 až 1200 Kč, píše uživatelka se jménem Funkie.

Kelč 1150 Kč za metrák, no mazec, hlásí Marie. Ještě před týdnem nakoupila totéž za 760 Kč.

A bude hůř, zemědělcům už teď chodí nabídky na odkup letošní úrody. Všechny okolní státy export omezily, jen my se rozdáme. Doufám, že letos bude alespoň hodně kopřiv, protože nic jiného k jídlu nebude, obává se Michaela.

Tyjo, to jsou ceny, budu muset shromáždit slepice a vysvětlit jim, že se všichni musíme uskrovnit, píše uživatel se jménem Josef.

Krmná pšenice je jednou z důležitých součástí slepičí stravy. Každá slepice spotřebuje denně něco kolem 100–120 g. Pokud má chovatel 20 slepic, potřebuje pro ně kolem 2 kg pšenice denně. Ovšem dvacet slepic, to ještě nic není. Kdo se pohybuje mezi slepičáři, ví, o jakou vášeň se jedná.

Pořídíte si prvních pět slepic a během dvou let jich máte třicet, čtyřicet, pokud máte prostor pro výběh. A to na českých a moravských vesnicích nebývá problém. Velmi často mívají k dispozici louky, pole i okrajové části okolních lesů. Slepice, to je láska. Pozorovat je, povídat si s nimi, sbírat po ránu ještě teplá vajíčka z kurníku, tomu se máloco vyrovná. Autorka tohoto článku o tom ví své, neb je hrdou majitelkou celých tří slepic (víc se jí na malou zahrádku nevejde).

Ceny zatím nestouply úplně všude, ale míst, kde pšenici seženete za podzimní cenu kolem 500–600 Kč za metrák, už je jen minimum.

Za kolik chovatelé nakupovali krmnou pšenici ke dni 14. 3. 2022 Oblast Cena za 100 kg Blovice u Plzně 1200 Kč Čelechovice u Kladna 500 Kč Dolní Lutyně 1000 Kč Jindřichův Hradec 500 Kč Kelč 1150 Kč Lubenec 1000 Kč Olomouc 800 Kč Osoblaha 500 Kč Pavlov u Břeclavi 600 Kč Roudnice nad Labem 600 Kč Říčany u Brna 700 Kč Studénka 880 Kč Třinec 1000 Kč Znojmo 600–700 Kč Žďár nad Sázavou 800 Kč

Obvyklá skladba slepičí potravy u chovatelů Příklad běžné stravy pro 15 slepic: 1 kg vařených brambor, 1 kg pšeničného šrotu, nastrouhaná řepa střední velikosti, hrst sóji, minerály

Příklad kompletní směsi pro slepice: pšenice, extrudované kukuřičné vločky, hrachové vločky extrudované, vitamínovo-minerální směs pro nosnice, sladový květ, slunečnice, proso žluté, proso červené, kardi, lněné semínko, konopné semínko, extrudovaný ostropestřec mariánský, řezanka, ostropestřcový olej. Dávkování cca 60 g na jednu slepici

Skvělým zdrojem vitamínů zejména v zimním období je naklíčená pšenice

Jako občasné přilepšení pro dostatek bílkovin ve stravě poslouží syrové mleté maso nebo tvaroh.

Ke krmivu je důležitý volný výběh s dostatkem trávy, kde si slepice zároveň vyhrabou i červíky v půdě jako pochoutku. Právě tráva a pobyt na slunci dodává žloutkům ve vejcích sytě oranžovou barvu. K pěkné barvě pomáhá i oblíbená strouhané mrkev.

Slepičáři se domnívají, že za prudkým zdražením ceny pšenice je válka na Ukrajině, která je hlavním dodavatelem zejména pro země Blízkého východu. Tedy například Izrael, Egypt, Omán, Spojené arabské emiráty, Irák, Írán a další.

Kdo všechno „frčí“ na pšenici: Slepice, kachny, husy, holubi, perličky, krůty, prasata

Domnívám se, že jedním z důvodů, proč se začala zvedat cena, jsou právě obavy zemí Blízkého východu, které jsou na Ukrajině závislé. Už dnes jim je jasné, že letos asi ukrajinská úroda nebude, vždyť teď začne na polích setba, kterou ale na Ukrajině nemá kdo udělat, říká zkušený chovatel drůbeže Jan Komzák, který pochází z velkého statku v jižních Čechách a nyní pečuje o své svěřence v rámci expozice Zemědělského muzea v Praze. Východní země začínají shánět nové dodavatele v jiných evropských zemích, tedy i v Česku, a zasmluvňují si budoucí dodávky za nové ceny. Pěstitelé pak samozřejmě zvýší ceny i u té staré pšenice, byli by blázni, kdyby to neudělali.

Ke sklizni potřebujete hlavně naftu a železo. To všechno zdražilo

Ještě zásadnější vliv na růst cen však má prudké zdražování všech komodit, které jsou nutné pro zajištění letošní úrody, a tím jsou zejména pohonné hmoty a železo. Pěstitelům pšenice nyní začíná sezóna, připravují se na setbu, přičemž už teď v březnu 2022 mají mnohem vyšší náklady. Pokud už nyní nezdraží staré zásoby, sice ještě zasejí, ale už nebudou mít za co sklidit.

Celé zemědělství je naprosto závislé na všech komoditách, na naftě, gumě, kaučuku a železe. Jejich ceny šly prudce nahoru, říká prodejce krmných směsí pro drůbež z Horních Hbitů na Příbramsku Jiří Báječný. Veškeré stroje jezdí na naftu. Ke sklizni obilí potřebujete sečky, brány, smyky, náhradní díly na opravy, které vůbec nejsou k dostání. Pokud se zemědělci něco porouchá, nesežene náhradní díl, nebude schopen stroj opravit a tím pádem ani nesklidí. To je to hlavní, kvůli čemu se teď zdražuje nejen pšenice, ale také vojtěška, slunečnice a další plodiny.

Pěstitelé obilovin se už setkávají s „nájezdníky“, kteří se rozhodnou vykoupit do zásoby starou sklizeň ještě za původní nízké ceny. To však obchodníci odmítají dělat. Nejen že by tím vznikl nedostatek pšenice, než bude nová sklizeň, ale zároveň by oni sami neměli za co příští vypěstované obilí sklidit.

Zdražíme vejce, nic jiného nezbývá

Jak si se zvýšenými cenami pšenice poradí chovatelé drůbeže? Rozhodně nezačnou drakonicky snižovat počty svých miláčků, aby ušetřili, na to je mají příliš rádi. Pokud už se rozhodnou pro menší hejna, tak snad jen přirozeným úbytkem, usmrcením nemocných kusů nebo nenadálým útokem lišek, kun či dravých ptáků, kteří dokážou zmasakrovat hejno během chvíle. Spíš se budou snažit zajistit si finance na nákup pšenice zdražením vajec.

Doposud venkovští slepičáři prodávali svá domácí vajíčka za cenu kolem 4 až 5 Kč, což je dáno tím, že na venkově je mezi chovateli poměrně velká konkurence. Platí, že čím blíže jste velkému městu, tím jsou domácí vajíčka dražší. V Praze na trhu koupíte vajíčka od venkovských chovatelů běžně za 10 Kč za kus a lidé je ochotně kupují. Domácí je zkrátka domácí. Slepičáři už nyní v internetových diskusích uvažují o ceně 6 Kč za vejce, aby pokryli náklady, dá se tedy předpokládat, že Pražané a obyvatelé dalších velkých měst si zanedlouho také připlatí nad současnou cenu.

Slepice není popelnice aneb mýty o „domácí“ stravě Představa, že slepice je nenáročná na to, co dostává ke krmení, je zcela mylná. Zbytky z kuchyně, plesnivé pečivo, zkrátka že slepici uživíte tím, co zbylo, a ona se odmění vejci zdarma, případně skvělým masem na polévku, to dnes slušný chovatel nepřipustí. Je však pravdou, že spousta slepičářů takto své svěřence krmí. Co slepice nesmí (i když jí to velice chutná): smažené a tučné jídlo, kořeněné, příliš slané, větší množství ztvrdlého a máčeného pečiva, které sice zasytí, ale nutriční hodnotu nemá žádnou. Slepicím se nemá dávat ani nahnilá zelenina nebo ovoce, ačkoli i to drůbež s chutí sežere, pokud je najde spadané pod stromy.

Vyplatí se ještě dnes vůbec chovat slepice na vejce pro vlastní potřebu?

Otázka se zdá být velice logická. Pokud chcete vejce pro svoji rodinu, stačí vám bohatě 3 slípky. Případně jich můžete mít pět, pokud chcete prodávat, případně darovat, sem tam kamarádům. A to vás opravdu cena pšenice nezruinuje. Cena těchto vajíček je však v podstatě nevyčíslitelná. Tady totiž nejde o to, abyste měli vajíčka levnější než v obchodě. Tady jde o ten pocit, kus přírody, vesnickou idylku a zábavu. Co potřebujete pořídit, abyste mohli chovat slepice?

Bytelný kurník. V chladnějších oblastech může být zateplený. Pro 3 slepice ho pořídíte od 10 tisíc Kč výše, pokud si ho necháte udělat bytelný, kvalitní, na zakázku. Smontovatelné kurníky pořízené na internetu v e-shopech vyjdou levněji, ale vydrží maximálně dva roky. Jsou tenké, promrzají, promáčejí se a rychle shnijí.

Podestýlka. Někdo dává slaměnou granulovou podestýlku, někdo slámu. Kurník musíte často čistit a podestýlku obměňovat. 14kilový pytel granulované podestýlky stojí cca 170 Kč.

Krmení. Kvalitní kompletní krmná směs obilovin a bylin bez geneticky modifikovaných organismů (GMO) vyjde na cca 400 Kč za 20kilový pytel. Pro tři slepice vydrží cca 3 měsíce.

Ovoce a zelenina. Obvykle dáte slepicím denně jablko či mrkev, k tomu vaříte brambory. V sezóně jim občas hodíte rajčata, za parných dnů velmi ocení studený meloun.

Antiparazitika a veterinární náklady. Slepičáři často bojují například s čmelíky, což je parazit, který se velmi snadno uhnízdí v kurníku a obtěžuje slepice. Půllitrový sprej proti čmelíkům kuřím vyjde na cca 140 Kč.

Z výše uvedeného lze snadno pochopit, že domácí vajíčka nejsou finanční úspora, ale chovatelská vášeň a slastný pocit z vlastních, voňavých a krásně žlutých vajec. A to se ničemu nevyrovná.