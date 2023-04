Ceny pohonných hmot: Kolik ušetříte při tankování v zahraničí?

Kromě cen potravin jsme testovali i ceny pohonných hmot (PHM).

Jedním souvětím, Polsko je rájem Čechů na čerpacích stanicích a Česko je zase rájem pro Němce, Rakušáky, Slováky a Maďary. I když vlastně ne tak docela.

Kurzy měn k 30. 3. 2023 Zahraniční měna CZK EUR 23,699145 HUF 0,062775 PLN 5,0810944

Česko je rájem pro Němce i Rakušáky

Němcům a Rakušákům se vyplatí přijet do Česka natankovat, vždy u nás ušetří s tím, že Němci u nás ušetří více. A pokud Němci jezdí na LPG (propan-butan), Česko je pro ně zemí zaslíbenou. Průměrná cena LPG v Německu je okolo 28 Kč/l, zatímco když v Česku stojí LPG okolo 18 Kč/l, už je považován za drahý. Ve městech v době testu nebyl problém natankovat LPG i okolo 15 Kč/l (pozn. editora: v době publikace článku se už ceny PHM všude zvýšily). Tak levný LPG je však v Německu sci-fi.

Rakušáci mají LPG vyřešený. Ceny LPG se velmi přiblížily cenám benzínu a nafty, takže na LPG v Rakousku jezdí hlavně cizinci. Ono tankovat LPG za v přepočtu 33 Kč/l není moc motivační, když benzín vyjde jen o 5 Kč/l dráž. Tomu odpovídá i řídká síť čerpacích stanic s LPG, kterých je v celém Rakousku 41 a nepřetržitý provoz mají jen některé z nich. Cizinci vědí, že při jízdě přes Rakousko na jih je úkolem natankovat plnou nádrž v Česku, Slovensku, nebo Maďarsku a pak Rakousko jen projet.

Tabulka: Ceny PHM

Dobré ceny v tabulce jsou zvýrazněné tučně.





Ceny PHM za 1 l k 30. 3. 2023 Stát/PHM BA 95 BA 98+ Nafta Nafta Premium LPG Česko 35,70 W8

35,90 Kč Benzina

36,40 Kč Shell 37,90 W8

39,90 Kč Benzina 33,70 W8

33,90 Kč Benzina

34,90 Kč Shell 36,50 W8

36,90 Kč Benzina

38,50 Kč Shell 15,90 MOL Maďarsko 38,23 Kč MOL 40,55 Kč MOL 37,85 Kč MOL 41,31 Kč MOL 22,16 Kč MOL Německo 42,16 Kč Shell

42,40 Kč Shell

43,11 Kč bft

43,35 Kč BayWa 45,24 Kč BayWa

47,37 Kč bft

49,03 Kč Shell

49,27 Kč Shell 40,98 Kč BayWa

41,21 Kč Shell

41,45 Kč Shell

42,16 Kč bft 44,53 Kč bft

46,19 Kč Shell

46,43 Kč Shell 26,05 Kč bft

27,47 Kč Shell Polsko 33,99 Kč Orlen

34,04 Kč Circle K 37,04 Kč Orlen 33,79 Kč Orlen

34,25 Kč Circle K 35,01 Kč Orlen

36,02 Kč Circle K 15,95 Kč Circle K, Orlen Rakousko 37,54 Kč Turmöl

40,03 Kč Shell

43,82 BP 44,53 Kč Shel 40,26 Kč Shell

38,37 BP 41,45 Kč Turmöl

44,77 Kč Shell 28,42 Kč tankpool24

33,16 Kč eni

33,16 Kč Genöl (dálnice)

40,05 Kč Shell (dálnice) Slovensko 36,38 Kč Anton Súkeník

36,50 Kč Slovnaft

36,85 OMV 40,05 Kč Anton Súkeník

41,59 Kč OMV

46,90 Kč OMV (dálnice) 36,24 Kč Anton Súkeník

36,33 Kč Slovnaft

36,71 OMV 38,51 Kč Anton Súkeník

41,45 Kč OMV

46,66 Kč OMV (dálnice) 20,36 Kč OMV

Jet do Polska jen pro PHM se nevyplatí. Při spojení s nákupem už ano

I když bydlíte nedaleko hranic s Polskem, jen natankovat do Polska už není nijak moc ekonomicky výhodné. Jednou z mála výjimek je Český Těšín/Cieszyn, kde z jedné strany hranice na druhou je to na čerpací stanici ani ne 1 km.

Zajet si do Polska natankovat plnou nádrž benzínu nebo nafty sice bude znamenat úsporu oproti totemovým cenám českých čerpacích stanic, ale z tabulky výše je vidět, že úspory jsou v haléřích, maximálně nízkých korunách na litru. V přepočtu na plnou nádrž se bavíme o úspoře cca 150 Kč. To není nijak závratná částka, pro kterou by mělo smysl jet desítky kilometrů. Jinými slovy, když z nějakého důvodu v Polsku budete a natankujete, vyplatí se to, ale jet tam speciálně pro palivo už ne.

Mapa testu cen potravin a cen pohonných hmot. (30. 3. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Kolik PHM za výplatu?

Za průměrnou výplatu nejvíce PHM natankují Němci a Rakušáci. Přestože jsou u nich PHM mírně dražší, mají vyšší příjmy.

Ale všimněte si, že Česko je třetí v pořadí. Možná nám PHM připadají drahé, ovšem ve srovnání s našimi příjmy je to opačně, nemáme se špatně. Poláci s levnějšími palivy za svoji výplatu natankují méně. Chudí Maďaři a Slováci jsou na tom podobně.

V Česku se mají dobře automobilisté jezdící na LPG. Propan-butan je u nás nejlevnější. Ani v největším LPG ráji na světě, tedy v Polsku, nejsou ceny nižší. Buď jsou srovnatelné, nebo mírně vyšší, takže za českou průměrnou výplatu u nás natankujete více LPG než naši polští sousedé.

Naproti tomu LPG v Německu a Rakousku tankovat moc chtít nebudete, i když LPG tam stále vyjde levněji než benzín.

Tabulka: Ceny PHM vs. hrubá mzda

Přepočet podle kurzů v tabulce výše.

Výsledky jsou zaokrouhlené na celé číslo. Data jsou z tabulky průměrných cen paliv výše

Porovnání cen podle kupní síly v daných státech a tamních cen Stát Benzín 95 Nafta LPG Česko 1130 l

1197 l

2538 l Maďarsko 821 l

829 l

1416 l Německo 2308 l

2374 l

3541 l Polsko 949 l

954 l

2022 l Rakousko 2341 l

2183 l

2650 l Slovensko 849 l

853 l

1518 l

