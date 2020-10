Bytů k pronájmu přibývá a zlevní, ty s nálepkou Airbnb netáhnou

Část bytů určených původně na krátkodobé pronájmy se na trh dostala už na jaře v první vlně koronavirové epidemie. Šlo především o byty v centru Prahy, ale i v širším okolí, především v blízkosti metra.

Lidé ale v období vrcholící epidemie stěhování odkládali a vyčkávali, co bude. Nabídka bytů v hlavním městě tak na jaře po dlouhé době převýšila poptávku. S koncem vládních opatření a po zlepšení epidemilogické situace inzerátů přes léto postupně ubývalo a poptávka po dlouhodobém bydlení začala opět mírně převyšovat nabídku.

Část krátkodobých pronajímatelů si byty podržela a čekala, že se situace přes léto zlepší. Podle realitního makléře Daniela Kotuly, který se specializuje především na centrum Prahy, se ale očekávání nenaplnila. V červenci bylo v bytech poloprázdno, v srpnu turistů mírně přibylo, obsazenost ale i přesto nedosahovala úrovně uplynulých let. Ceny krátkodobých pronájmů klesly od začátku pandemie o 50 až 60 %.

Teď přišla druhá vlna a turismus klesl skoro na nulu. Ti pronajímatelé, kteří přes léto na turistiy ještě spoléhali, to teď vzdávají a byty pouštějí na dlouhodobé pronájmy. To je dobrá zpráva pro přehřátý pražský trh nájemního bydlení, kde bylo před pandemií běžné, že se o jeden byt ucházely i desítky zájemců.

O uvolněné byty z Airbnb není zájem

Háček je ale v tom, že potenciální nájemníci o byty původně určené pro Airbnb a další podobné platformy nemají zájem. Zájemci o dlouhodobé pronájmy na tyto inzeráty vůbec nevolají. Mají strach, že až se turisté vrátí, majitelé bytů jim dají výpověď, vysvětluje Kotula.



Autor: UlovDomov.cz s.r.o. Nabídka a poptávka po nájemním bydlení v kontextu koronaviru v roce 2020. (1.10.2020)

Studenti, kteří by majitele těchto bytů částečně mohli spasit, protože jsou flexibilnější a také preferují plně vybavené byty, jsou kvůli zavřeným vysokým školám a nařízené distanční výuce také mimo hru. Stejně tak sezónní pracovníci z hotelů či restaurací nebo zahraniční pracovníci.

Byty určené pro turisty se z inzerátů dají poznat na první pohled. Bývají vybavené v duchu hotelových pokojů či apartmánů, na posteli jsou složené ručníky, případně je v pokoji víc postelí najednou, aby se do bytu vešlo co nejvíc návštěvníků.

Nabídka bytů je dvojnásobná

Podle společnosti UlovDomov.cz, která provozuje inzertní portál a službu Ideální nájemce na správu bytů, je aktuální nabídka bytů zhruba dvojnásobná oproti dlouhodobému podzimnímu průměru. S nejistotou jde ruku v ruce ekonomická krize, takže můžeme očekávat pokles cen dlouhodobých i krátkodobých nájmů, říká CEO společnosti Martin Březina.

S aktuálně nastavenou cenou podle něj majitelé bytů neuspějí, a to hlavně v Praze. „Obsazování bytů bude o dost náročnější než v minulých letech, a je velmi pravděpodobné, že pronájmy, které se nové situaci nepřizpůsobí, nebudou na trhu konkurenční,“ myslí si Březina. Podle něj se to týká především právě Prahy, v ostatních českých městech není situace tak dramatická a bude se do cen nájmů promítat s určitým zpožděním.

Ceny pronájmů klesly o desítky procent

S tím, že ceny pronájmů půjdou ještě dolů, souhlasí i Daniel Kotula. Pronajímatelé podle něj musejí zlevnit, a také se to už děje, protože pro ně každý měsíc, kdy je byt prázdný, znamená ztrátou. V centru Prahy podle něj ceny nájmů klesly od začátku pandemie přibližně o 40 %, mimo centrum přibližně o 20 %. A byť se ještě pád cen očekává, už zřejmě nebude tak dramatický. Zlevňování nebude trvat donekonečna, blížíme se hranici, pod kterou už ceny nepůjdou, míní Kotula.

Podle serveru UlovDomov byly standardní cykly poptávky v minulých letech takové, že poptávka v létě obvykle rostla na dvojnásobek a kolem Vánoc klesala na polovinu. Letos neobvykle klesla na polovinu koncem března. Jak se bude situace vyvíjet dál, záleží především na epidemiologické situaci.

Vláda schválila od pondělí 5. října nouzový stav, který by měl trvat 30 dní a nese s sebou některá omezení. Nepříznivý epidemiologický vývoj a nejistota pravděpodobně povede k tomu, že lidé svoje plány na stěhování odloží a budou vyčkávat, až se situace zlepší. A turisté se k nám taky jen tak nevrátí.