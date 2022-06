Banky znovu zvyšují úrokové sazby spoření. Ale jen opatrně, neradujte se

Po zvýšení úrokových sazeb na základních 7 % p.a. na pomyslně vhozenou rukavici reagovaly jen dvě banky,

MONETA Money Bank zvýšila úrokovou sazbu u spořicího účtu Spoření/Spoříto D: 3,30 → 4,50 % p.a. do 400 000 Kč.

Všimněte si ale, že jde o nový (další) typ spořicího účtu, který je v prodeji teprve od 23. 6. 2022. Původní spořicí účet Spoříto C měl a stále má úrokovou sazbu 3,30 % p.a. do 1 mil. Kč. Nový spořicí účet s pořadovým písmenem „D“ má sice úrokovou sazbu vyšší, ale jen do 400 000 Kč, poté klesá na 0,50 % p.a. Podmínkou úrokové sazby 4,50 % p.a. je aktivní využívání běžného účtu. To znamená příjem na běžném účtu alespoň 20 000 Kč korun měsíčně a zároveň ve stejném období uskutečnit minimálně 5 plateb kartou.

U 3měsíčního termínovaného vkladu MMB stoupla úroková sazba na 3,80 % p.a. z 3,60 % p.a.

Druhou bankou, oznamující zvýšení úrokových sazeb pro střadatele, je Hello bank! U Hello spořicího účtu od 1. 7. 2022 zvýší úrokovou sazbu: 3,10 – > 4,50 % p.a. do 200 000 Kč. Úročení běžného účtu zůstává beze změn na úrovni 0,5 % p.a.

Značka Equa bank patřící Raiffeisenbank už od 20. 5. 2022 přestala prodávat termínované vklady, protože se připravuje na plnou integraci do Raiffeisenbank. Proto jsme tento produkt ze srovnávače vyřadili.





Ostatní banky a záložny se zvyšováním úrokových sazeb na spoření vyčkávají. Bankovní rada ČNB totiž naposledy jednala v původním složení a další její jednání, naplánované na 4. 8. 2022, už může přinést zcela odlišné výsledky měnové politiky.

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 3 % p.a., bez podmínky investování.

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 3 % p.a., bez podmínky investování.

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 3 % p.a., bez podmínky investování.